叙利亚总统说利比亚一幕不会在叙利亚重演 2011年10月31日 巴沙尔说，叙利亚与俄罗斯在历史上形成了牢固关系，俄罗斯在调解叙利亚危机中的作用非常突出，在当前局势下叙利亚首先希望获得俄罗斯支持

也门小规模冲突不断 总统重申愿签署调解协议 2011年10月31日 也门官方通讯社30日援引政府军的消息说，以也门反对党领导人艾哈迈尔为首的部落武装29日晚再次对首都萨那政府军和政府大楼发动袭击，造成一些政府军士兵和平民受伤

利过渡委举行仪式庆祝胜利 欧洲议会主席访问的黎波里 2011年10月31日 拉斯穆森呼吁利比亚人民在和解、人权和法治的基础上建立新的国家，同时表示如果需要并收到请求，北约愿意在安全改革和国防建设方面提供帮助

欧盟领导人为二十国集团戛纳峰会亮明立场 2011年10月31日 范龙佩和巴罗佐表示，欧洲将努力尽快执行前不久欧盟和欧元区峰会达成的一系列应对债务危机措施。他们同时表示，仅凭欧洲无法保证全球经济复苏和平衡增长