- 2011年10月31日巴沙尔说，叙利亚与俄罗斯在历史上形成了牢固关系，俄罗斯在调解叙利亚危机中的作用非常突出，在当前局势下叙利亚首先希望获得俄罗斯支持
- 2011年10月31日也门官方通讯社30日援引政府军的消息说，以也门反对党领导人艾哈迈尔为首的部落武装29日晚再次对首都萨那政府军和政府大楼发动袭击，造成一些政府军士兵和平民受伤
- 2011年10月31日据叙利亚通讯社报道，叙利亚特别机构人员29日与“武装恐怖组织”发生冲突，造成6名“恐怖分子”死亡，4名特别机构人员死亡。此外，还有20名“恐怖分子”被逮捕
- 2011年10月31日拉斯穆森呼吁利比亚人民在和解、人权和法治的基础上建立新的国家，同时表示如果需要并收到请求，北约愿意在安全改革和国防建设方面提供帮助
- 2011年10月31日手续费及佣金净收入3.7亿元，环比下降21%
- 2011年10月31日为弥补上次飞船发射失败的损失，“进步Ｍ-13Ｍ”飞船共装载了2.6吨多各类货物，其中包括国际空间站所需的燃料、氧气、水、衣物、食品、科研仪器等
- 2011年10月31日2011年7-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，同比减少80.74%，主营业务总体下滑，自营业务拖累严重
- 2011年10月31日范龙佩和巴罗佐表示，欧洲将努力尽快执行前不久欧盟和欧元区峰会达成的一系列应对债务危机措施。他们同时表示，仅凭欧洲无法保证全球经济复苏和平衡增长
- 2011年10月31日澳大利亚公平工作委员会主任朱迪切说，这起劳资纠纷给经济带来了极大的不稳定因素，因此仲裁委员会必须采取行动，以避免国内旅游业和航空业遭受进一步打击
- 2011年10月31日10月31日亚洲早盘，美元兑日元大幅跳升近4%，疑似日本政府已经再度出手干预汇市
- 2011年10月31日阿根廷10月31日起停止通过互联网、自动提款机和电话银行进行外汇交易，以遏制抢购美元风潮
- 2011年10月31日美国商务部公布的数据显示，今年9月份美国个人消费开支环比增加0.6%，增幅明显高于上月，显示美国经济复苏有所加快
- 2011年10月31日煤炭价格持续高位运行，公司业绩却逆势上涨，主要得益于公司水火互补的电源结构和煤电一体化储备项目
- 2011年10月31日深圳市金融副主任肖志家表示，面临产业结构调整的压力是深圳经济增速减缓原因之一
- 2011年10月31日欧盟缺乏美国的自我修复能力，而且，欧盟债务危机根源于机制问题，机制纠正过程亦漫长
- 2011年10月31日中国青少年研究中心少儿研究所所长孙宏艳指出，童蒙养正，孝心培养是道德教育和素质教育的原点
- 2011年10月31日经纪业务与自营业务对方正证券第三季度盈利情况影响较大，其中，公司代理买卖证券业务净收入2.53亿元，同比减少37.37%；自营业务收入-1.86亿元；而受托客户资产管理业务收入1184.26万元，同比增加235.13%
- 2011年10月31日10月29日下午，远洋地产行政总裁李明表示，远洋承建的保障房，政府承诺投入的资金尚难到位。
- 2011年10月31日CPI在7月达到高点后已连续两月下降，多数宏观研究员对10月CPI数据较乐观，他们普遍认为CPI将有较大幅度回落，同比涨幅回到5.5%左右。
- 2011年10月31日2011年7月-9月，公司取得营业收入4.06亿元，同比减少48.15%，归属于上市公司股东的净利润为2793.49万元，同比减少89.18%，1-9月，公司累计取得营业收17.93亿元，同比减少5.28%，归属于上市公司股东的净利润为4.1亿元，同比减少30.98%
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