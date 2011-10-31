- 2011年10月31日根据宜宾市国资委相关人士任免文件，现任五粮液股份掌门人唐桥不再担任董事长一职，主抓销售的五粮液股份副总刘中国被提名为董事长候选人。同时公布的消息是，原五粮液集团董事长王国春正式卸下五粮液股份董事一职
- 2011年10月31日中国的税负痛苦是否过高？2/3的公共支出结构说法有偷换概念、扩大“民生支出”范围的嫌疑。实际上中国的福利支出仅占政府支出的20.6%，并且中国的财政透明度也非常低。
- 2011年10月31日四季度“三驾马车”都将有所减速，将导致GDP增速继续放缓至8.8%，通胀将不再成为中国经济的主要矛盾，政策出现放松曙光。
- 2011年10月31日叶檀认为，限购令退场需要几个前提条件，但现在均不具备，可以肯定的是，房产税最终会彻底取代限购令。
- 2011年10月31日又有一只新基金申请延长募集期，使得今年以来拉长发行当期的基金数目达到12只，距离历史低迷时期2008年14只新基金延长募集期的水平仅一步之遥。市场调整和发行扎堆大背景下，新基金销售所面临的严峻挑战再次凸显。
- 2011年10月31日2011年7月-9月，公司净利润为3.6亿元，同比减少74.19%，公司上半年投资收益的增长平滑了其第三季度各主营业务收入的下滑，前三季度公司净利润33.33亿元，同比减少17.15%
- 2011年10月31日正在审议的《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020年)》年内可能仍然难产；即便明年公布，规划也极可能成为“中央财政千亿专项资金方案未通过、五年推广量约束性指标未提及、主流技术路径未明确”的“三未”规划
- 2011年10月31日2011年前十月，北京入地出让金为831亿元，2010年为1516.58亿元。
- 2011年10月31日部分基金采取了在反弹中适度降仓的操作，但也有机构认为股市底部基本确立，改变长期轻仓策略开始大幅增仓
- 2011年10月31日证券金融公司日前已正式获得有关审批，转融通业务开闸仍无时间表
- 2011年10月31日国务院发展研究中心研究员、著名经济学家吴敬琏近日表示，“中国模式”的未来存在不确定性，讨论该模式对中国的前途和未来具有重要意义。
- 2011年10月31日在收购完成后，青年汽车和庞大集团对萨博的股权结构为60%：40%，青年集团实现控股，在后续研发、生产等环节将拥有更多话语权。
- 2011年10月31日2012财年苹果将花费9亿美元新建40家零售店，其中3/4位于海外。71亿美元用于其它资本开支，例如生产设备和企业设施
- 2011年10月31日10月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价继续上扬至1美元对人民币6.3233元
- 2011年10月31日2011年10月3日，景洪市区发生一起凶杀案，母女二人在家中被害。10月20日，专案组普洱市抓获一名犯罪嫌疑，10月29日，另一名犯罪嫌疑人在缅甸果敢落网
- 2011年10月31日在迅雷IPO屡次延期最终被迫取消IPO之后不久，暴风公司CEO冯鑫10月26日透露，暴风影音将在2012年赴美IPO，“承销商已经确定完成，但具体名称不能说。”
- 2011年10月31日该负责人表示，居住半年以下的将列入暂住人口，而半年以上的为常住人口。调查中，还将详细记录流动人口的数据。同时，单独标家庭房屋情况，闲置房将详细标注，以方便住建委等部门制定政策需要
- 2011年10月31日前三季，招行的资产减值损失上升87.08%至55.73亿元，招行称主要是因为政府平台贷款、房地产贷款减值准备计提增加。
- 2011年10月31日联合国高级官员前往菲律宾接见了这个小婴儿及其父母，并送给丹妮卡一个小蛋糕作为礼物。此外，卡马乔一家还收到了来自当地捐赠者的各种礼物
- 2011年10月31日此次被收购方与天地科技控股孙公司另一股东法人代表应为同一人，律师认为上市公司隐瞒关联交易，进行了利益输送，侵害了上市公司和广大投资者的利益
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