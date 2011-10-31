- 2011年10月31日苏荣当选省委书记，鹿心社、张裔炯当选为省委副书记。周萌、蔡晓明成为新当选的省委常委
- 2011年10月31日针对泥路上收费的质疑，该收费站一名工作人员表示，“我们收的不是这条公路的钱，是防城港市的‘进城费’”
- 2011年10月31日“光合书店并未逃脱全球实体书店快速萎缩的命运。”
- 2011年10月31日29日18时许，位于湖南省衡山县长江镇的霞流冲煤矿，矿井东翼的负250米水平岩石上山掘进面放炮误穿煤层引发瓦斯突出，造成风流反向，高浓度瓦斯流经负170米视屏暗斜井绞车房时，引发瓦斯爆炸，29名井下作业的矿工遇难，6名矿工生还
- 2011年10月31日这是中国国家元首时隔12年后再次访问奥地利。访问期间，胡锦涛将同奥地利总统菲舍尔、总理法伊曼等会谈、会见，就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见
- 2011年10月31日研究员表示，三季度债市遭遇投债危机，债券型基金出现了罕见大跌，基民担忧城投债危机蔓延，因而出现大比例赎回债券型基金现象。
- 2011年10月31日新当选的九届河南省委常委是：卢展工、郭庚茂、邓凯、李克、刘春良、连维良、尹晋华、毛万春、周和平、史济春、吴天君、毛超峰、赵素萍
- 2011年10月31日分析师认为，保险板块目前估值处于历史低点，且随着通胀下行，明年的负利率环境将有所缓解，从而有利于保费收入的增长。有鉴于此，他们将维持保险行业领先大市-A的投资评级。
- 2011年10月31日据悉，肇事司机方某系一大型通讯公司部门管理人员。据广州市公安交警部门通报，经核实，肇事司机方某所驾驶小客车的部队号牌及证件均为伪造，并涉嫌有酒后驾驶等违法行为
- 2011年10月31日目前，浙江中小企业所面临的资金压力来自多方面。既有政府有关部门所说的多头投资，也有因为去年底对于经济复苏的过高预判而进行的扩产等因素。
- 2011年10月31日安徽省九届省委常委依次为张宝顺、王三运、孙金龙、余欣荣、徐立全、王宾宜、詹夏来、王炯、唐承沛、沈素琍、宋海航、陈树隆、吴存荣。全会选举张宝顺为省委书记，王三运、孙金龙为省委副书记
- 2011年10月31日王亚伟不仅缩小了两只基金的差异，而且今年以来王亚伟更换重仓股的频率也变低了。此前，王亚伟时常在两只基金中重仓买入不同的股票，有的短期持有，低买高卖，以博取阶段性收益。
- 2011年10月31日据初步统计，镇上90%以上的童装经营户已陆续开门开业，街面店铺基本恢复营业。服务群众、宣讲政策、维护秩序等各项处置工作继续有序开展
- 2011年10月31日山西大同煤业（601001.SH）将通过向漳泽电力注入其四家电厂及两家煤矿，从而取代央企中电投成为漳泽电力的控股股东。这是五大电力集团将旗下深陷亏损的火电上市公司控股权出让的第一例
- 2011年10月31日公安部有关负责人表示，汝南县公安民警王银鹏违反公安部“五条禁令”，酒后驾驶机动车肇事致使多人死伤，造成严重后果，构成严重刑事犯罪，影响极其恶劣。公安部已责成当地公安机关严格依法办案，严肃整治队伍
- 2011年10月31日至30日上午，马萨诸塞州和新泽西州部分地方降雪量接近50厘米。大雪造成了从马里兰州至缅因州大片地区停电，紧急情况部门估计总共有大约300万人断电
- 2011年10月31日这是胡锦涛主席首次访问奥地利，也是中国国家元首时隔12年第二次踏访这座欧洲文化大国。
- 2011年10月31日另据《曼谷邮报》网站10月30日中午发布消息称，涉案9名军人都否认控罪。报道称，这9名军人正是10月5日事发当天登上遇袭的“华平号”与“玉兴8号”执行缉毒任务并宣称查获92万粒兴奋剂和一具疑似毒贩尸体的行动分队
- 2011年10月31日专家介绍，天宫一号与“神八”的发射只是“中考”，首次交会对接任务才是“大考”。“神八”飞天在即，这场考试即将开始
- 2011年10月31日在货币政策从紧的环境下，资金向大企业、大机构集中的趋势将会加剧，从而可能进一步修正资本的配置效率，造成新的结构性失衡，积累新的风险，加剧中小企业的困境。
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