- 2011年10月31日据悉，董云海是在路上走的时候，被赶到林州实施抓捕工作的豫北监狱干警认出。整个抓捕过程，并没有太大难度，也没有民警受伤
- 2011年10月31日征求意见稿规定，证券金融公司融出的每种证券余额不得超过该证券可流通市值的5%，充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的10%。
- 2011年10月31日五大行存贷比均上升 未来负债管理难度加大
- 2011年10月31日《前三季上市公司净赚1.48万亿》等9则
- 2011年10月31日中国的通胀有很强的周期性。今年的通胀，60%来自于农产品，其中20%来自于猪肉价格的上涨。“猪肉的问题，今年加大投资，明年价格肯定就下来了。”
- 2011年10月31日郭树清、项俊波两人调离之后，建行、农行董事长职位出现空缺。这意味着，国有大行管理层的人事调整将继续展开。
- 2011年10月31日远洋地产董事局主席、行政总裁李明正在展开的保障房建设目前遇到的最根本问题是，前期的工作谋划不足，从土地供给，任务制定，到政府的审批都很快，但是在建设、管理与分配环节却快不起来，这已经成为影响保障房建设效率的最根本原因
- 2011年10月30日吴晓求称，由于中美这两个国家的经济贸易规模非常大，美国所需要的产品是要靠中国来出口的，量化宽松对中国经济反而带来了刺激作用。
- 2011年10月30日秦荣生称，从财务方面看，中国现状与前景不容乐观，已经显现出恶化趋势，中国财政将进入危机状态。中国地方政府债务、社会保障资金欠账没有反映在资产负债表中，隐性负债十分惊人。
- 2011年10月30日对于欧债危机的起因，娄洪认为，第一是政府的财政收支管理松懈，都采取了刺激经济增长，促进就业的扩张的财政政策，一些欧洲相对经济落后的高福利国家也建立起了高社会福利的制度。
- 2011年10月30日赖小民认为，中国对于金融危机的发生保持着敏感和警惕，并有长期准备。1999年，中国剥离了工农中建四大行1.39万亿的不良资产，成立了华融资产管理公司。同时向四大行注入资本金，使得这四大行面对日益开放的市场得以健康的发展。
- 2011年10月30日蒋金法称，改革开放以来，劳动者的报酬在整个社会分配体系中的地位越来越低，资本的回报和其他方面的报酬越来越高，收入模式发生重大变化，造成了人们更多的注重眼前，劳动层面上越来越得不到重视。
- 2011年10月30日贾康提到，1994年建立以分税制为基础的分级财政体制以来，主要的困难、问题表现在基层财政困难，欠发工资等现象出现。近年来政府职能、“土地财政”等方面受到日益激烈的指责抨击。
- 2011年10月29日整顿和规范市场秩序，依法惩处串通涨价等违法违规行为。落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时发放价格临时补贴，适当提高标准。积极采取措施确保学生食堂饭菜价格基本稳定
- 2011年10月29日增加普通商品住房用地，促进房价合理调整。加快推进保障性住房建设，提高规划设计水平，加强工程质量监管，抓紧建立健全分配和管理制度，尽快形成有效供应，让人民群众看到政策的成效
- 2011年10月29日
- 2011年10月29日肯德基方面称，由于遭受成本持续上涨考验，二月以来鸡肉原料成本上涨近15%，因此肯德基经过评估和考量后，决定酌情调整产品价格。
- 2011年10月29日传闻已久的一行三会人事变动28日拉开帷幕。今日上午召开的十一届人大常委会第二十三次会议将有可能审议银监会、证监会、保监会三个监管机构新的人事任免
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