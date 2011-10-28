温家宝总理回母校南开中学和师生交流 2011年10月28日 他说：“屈指算来，我阔别南开中学已经51年了。毕业以后，我曾几次悄悄地来到母校。正式和老师们、同学们见面，这还是第一次。我想借此机会同大家谈谈心”

台湾塑化剂事件一涉案业主被判13年 2011年10月28日 检方经过调查指控，宾汉公司涉嫌在2005年8月至今年5月底，为节省成本、增加食品稳定度，在制造起云剂过程中，违法添加ＤＩＮＰ塑化剂，并将黑心起云剂贩卖给统一、津津、悦氏及爱如蜜等七家知名下游厂商

丹麦三大银行通过欧洲银行管理局压力测试 2011年10月28日 丹麦最大的商业银行丹麦银行的核心资本金率为11.5%，丹麦本土第二大银行日德兰银行和第三大银行南方银行的核心资本金率均为12.2%，均达到9%的核心资本金率要求