- 2011年10月29日飘潘还表示，这9名军人的所作所为系个人行为，与泰国军队和官方无关
- 2011年10月28日他说：“屈指算来，我阔别南开中学已经51年了。毕业以后，我曾几次悄悄地来到母校。正式和老师们、同学们见面，这还是第一次。我想借此机会同大家谈谈心”
- 2011年10月28日从利润增长的构成因素来看，一方面是生息资产规模增长和息差持续扩大共同促进利息净收入增长。另一方面是业务转型成效显著，中间业务发展迅速
- 2011年10月28日检方经过调查指控，宾汉公司涉嫌在2005年8月至今年5月底，为节省成本、增加食品稳定度，在制造起云剂过程中，违法添加ＤＩＮＰ塑化剂，并将黑心起云剂贩卖给统一、津津、悦氏及爱如蜜等七家知名下游厂商
- 2011年10月28日丹麦最大的商业银行丹麦银行的核心资本金率为11.5%，丹麦本土第二大银行日德兰银行和第三大银行南方银行的核心资本金率均为12.2%，均达到9%的核心资本金率要求
- 2011年10月28日27日当晚比利时众议院议员经过激烈辩论，以75票赞成、50票反对、12票弃权的表决结果通过上述议案
- 2011年10月28日25日23时40分，广东湛江徐闻县徐闻中学侧门外发生一起枪击事件，徐闻中学初中部（梅溪中学）初三在校生林某被枪杀身亡
- 2011年10月28日，“炼油板块”业绩不佳，很重要原因主要来自成本问题，中国的原油海外依存度非常高，大部分都要靠进口，而今年以来，国际形势并不乐观，中石化按照国际原油价格来进行购买，而销售对象大部分在国内，这样原油成本就大大提高
- 2011年10月28日欧洲是世界第一大经济体，自身实力还是很强的，欧洲一些企业的经营状况也很良好，所以欧洲不是没有能力救自己，中国拯救欧洲的问题并不成立。
- 2011年10月28日农业银行10月28日晚间在上交所发布公告称，根据国家金融工作需要，项俊波先生请求辞去中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务
- 2011年10月28日前三季度业绩大幅增长的原因主要是持续的奶源地建设、多地新建工厂产能的进一步释放以及高端产品的稳定增长
- 2011年10月28日虽然呈现逐季度下降趋势，但总计8930万元的环保罚单，是2010年3市因超标而缴纳的补偿金380万元的23倍
- 2011年10月28日据了解，使馆24日已约见安内政部刑侦局负责人交涉，重申此案严重性，要求安方加强警力，保证在安中国公民的人身和财产安全
- 2011年10月28日最近几天新出的贴文中，描述的几个案例与2009年已经辟谣的案例几乎一模一样
- 2011年10月28日有效防范和遏制重特大事故，是当前最重要和最紧迫的，这样一个阶段度过以后，下一步安全生产工作发展方向就是职业安全健康，从国外来说，事故起数和死亡人数下来后，职业安全健康、职业卫生，往这些推进
- 2011年10月28日源于国内宏观调控周期性的改善，2012年A股市场全年走势乐观
- 2011年10月28日为应对美国“双反”，中国忠旺产品销售转向中国本土市场，此外，三大核心业务模式亦进入预期
- 2011年10月28日姜瑜说，中利两国人民有着传统友谊。当前利比亚迈入了新的历史时期，中方愿同利方一道，在相互尊重、平等互利的基础上，发展中利友好合作关系，造福两国人民，促进共同发展
- 2011年10月28日庞大以及青年汽车同意向萨博提供长期资金支持，萨博汽车将作价1亿欧元完全出售给中国投资者
- 2011年10月28日地炼称，我们从没有停产，目前已接当地政府部门电话通知，正加大柴油生产量
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