沙特国王任命弟弟纳伊夫为新王储 2011年10月28日 纳伊夫生于１９３３年，是国王阿卜杜拉的同父异母弟弟，也是已故王储苏尔坦的亲弟弟。他自１９７５年起担任沙特内政大臣至今，负责沙特的安全和反恐工作

德国人静观欧债解决方案 2011年10月28日 该报还说，让默克尔担心的另一个可能性是，如果欧洲金融稳定工具未能奏效，没有足够的买主购买危机国家的垃圾国债，那么可能只剩一个选项，即打开欧洲央行的钱闸

欧盟协议提振市场但并未消除风险 2011年10月28日 欧洲领导人在讨论欧洲金融稳定工具扩容时考虑设立一个或几个特殊目的工具，以吸引包括中国和俄罗斯等国在内的外部投资者，从而为欧洲金融稳定工具融资