- 2011年10月28日2011年第3季度中国搜索引擎运营商市场份额中，百度占到78.2%，谷歌中国占到17.2%
- 2011年10月28日美国商务部初裁中国钢轮产品对美出口存在倾销行为，将征收最高达193.54%的反倾销税
- 2011年10月28日交行认为，若经常项目顺差与GDP之比降到3%以下，那么这意味着中国经济更加依靠内部消费和投资。
- 2011年10月28日11月初，中国国家主席胡锦涛将出席在法国戛纳举行的二十国集团领导人第六次峰会。
- 2011年10月28日杜校长解释，因为学校食堂规模很小，只能容纳500名学生在校午餐，但目前校园小餐桌已有1200名孩子。“人数远远超过食堂容量”
- 2011年10月28日中国公安部副部长张新枫28日在泰国说，湄公河中国船员遇袭案件基本破获，已锁定9名嫌疑人。
- 2011年10月28日他强调，城市商业银行要明确市场定位，以小型微型企业为主要服务对象，加快产品和服务创新，不断提高小型微型企业金融服务的能力和水平
- 2011年10月28日根据国家金融工作需要，项俊波先生请求辞去中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务
- 2011年10月28日下游终端需求疲软拉低前三季净利增幅
- 2011年10月28日前三季度基金分红规模仅为407.68亿元，同比缩水近六成
- 2011年10月28日决策层可能选择有差别地下调中小银行准备金率
- 2011年10月28日10月27日，温州银行与人民银行温州市中心支行签订再贷款、再贴现协议。温州银行获得2亿元的再贷款额度，将向小微企业提供专项信贷支持。
- 2011年10月28日随着中国不断城市化，同时中产阶层日益富有，中国人的口味很可能对世界其他市场上的更多产品产生影响。
- 2011年10月28日中国在现有投资组合中,已经有投资于EFSF的投资，中国正等待有关投资欧洲金融稳定机构(EFSF)新选项的细节，然后再做决定。
- 2011年10月28日花旗建议投资者买进那些依赖于中国经济扩张的公司股票，以及近期股市反弹中落后的周期类股
- 2011年10月28日纳伊夫生于１９３３年，是国王阿卜杜拉的同父异母弟弟，也是已故王储苏尔坦的亲弟弟。他自１９７５年起担任沙特内政大臣至今，负责沙特的安全和反恐工作
- 2011年10月28日该报还说，让默克尔担心的另一个可能性是，如果欧洲金融稳定工具未能奏效，没有足够的买主购买危机国家的垃圾国债，那么可能只剩一个选项，即打开欧洲央行的钱闸
- 2011年10月28日中国电力企业联合会周四发布预测报告称，预计四季度全国电力消费继续保持平稳增长态势，当季全社会用电量增长13%左右；而今冬明春电力供需总体偏紧。
- 2011年10月28日欧洲领导人在讨论欧洲金融稳定工具扩容时考虑设立一个或几个特殊目的工具，以吸引包括中国和俄罗斯等国在内的外部投资者，从而为欧洲金融稳定工具融资
- 2011年10月28日欧元区领导人决定在2012年6月底前将欧洲主要银行的核心资本充足率提高到9%。为此，欧洲各大银行需筹资1060亿欧元（约1473.4亿美元）
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