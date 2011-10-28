- 2011年10月28日研究人员在疟疾多发的非洲地区提取了人类血液样本进行实验，表明这种广谱疫苗能够有效预防疟疾。此外，这种疫苗在动物实验中也显示有效。研究人员接下来计划进行人类临床试验
- 2011年10月28日法国总统萨科齐接受电视台采访时表示，当时让希腊加入欧元区是个错误，该国在经济上没有做好准备。他说：“如果希腊破产，将会产生多米诺效应，所有人都会受到影响。整个欧元区将面临崩盘的危险。
- 2011年10月28日泰国总理英拉27日要求曼谷市民尽量离开曼谷市，以避免人员发生危险，减轻救灾人员负担。英拉在开完内阁会议后对记者说，曼谷正处于极端危急的时刻，洪水很可能会漫过全市，市民应尽量离开
- 2011年10月28日决议说，安理会注意到10月23日利比亚“全国过渡委员会”发出的利比亚“解放宣言”，期待利比亚迅速建立一个“包容、有代表性”的过渡政府
- 2011年10月28日两市成交大幅放大，单日成交量有望创今年6月以来新高。两市成交大幅放大，单日成交量有望创今年6月以来新高
- 2011年10月28日帕内塔当天接受韩国联合通讯社记者采访时说，美国政府削减军费不会导致裁减驻韩美军；相反，美国不仅要在太平洋地区维持驻军，而且要加强兵力
- 2011年10月28日美国商务部当天在一份声明中说，经初步裁定，中国钢制车轮的生产商或出口商在美国销售钢制车轮时存在倾销行为，倾销幅度从110.58%至193.54%不等
- 2011年10月28日尽管当天的数据好于前两季，也略高于市场预期，但分析人士认为，美国经济以这种速度增长仍无法显著改善当前面临的各种严峻挑战
- 2011年10月28日国际油价27日大涨，纽约油价收报每桶93.96美元，涨幅为4.17%；伦敦北海布伦特油价收于每桶112.08美元，涨幅为2.91%。
- 2011年10月28日该局是在安大略省两家公司提出投诉后决定进行调查的。这两家公司称，对这些不锈钢产品进行的倾销和补贴对加拿大产品造成了损害，使其市场份额下降，销售受挫，价格受损
- 2011年10月28日今年前三季度广东房地产企业资金充裕度已回到近10年低位水平，当前房地产业总体资金情况已相当紧张。
- 2011年10月28日据克莱斯勒当天公布的财报，公司在第三季度实现收入为131亿美元，同比增长19%，同时，其修正营业利润为4.83亿美元
- 2011年10月28日越南工贸部的最新统计显示，今年前三个季度越南鞋类出口总值达47.6亿美元，同比增长30.8%
- 2011年10月28日新财年第一季度，宝洁实现销售额219.2亿美元，同比增长9%，其中三分之二的收入来自美国以外的市场，产品价格上涨使销售额增加4%
- 2011年10月28日今年第一季度，美国经济仅增长0.4%，第二季度增长1.3%，上半年增幅为0.9%。市场预计第三季度经济增幅约为2.3%
- 2011年10月28日上半年隐藏在我国境内的“热钱”规模达1556亿美元。2008年，“热钱”曾创出超过3000亿美元峰值。
- 2011年10月28日广东省计划在今年11月底前发行债券，自行发债规模为69亿元，3年期、5年期地方债各占50%。
- 2011年10月28日日本政府目前正在经历多项困难，正在努力控制已达经济规模两倍的公共债务，设法刺激经济增长，控制福岛核电站辐射泄漏。而日圆升值当前冲击日本出口依赖型经济
- 2011年10月28日阿根廷外交部27日发表声明，强烈谴责英国皇家海军“蒙特罗斯号”主力护卫舰在马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）海域执行任务，称这不仅是对阿根廷主权和领海的侵犯，而且威胁整个南美地区的和平与安全
- 2011年10月28日股票型基金在市场下行的行情下，更是出现了高达1712亿元亏损
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