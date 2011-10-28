英研究人员开发出广谱疟疾疫苗 2011年10月28日 研究人员在疟疾多发的非洲地区提取了人类血液样本进行实验，表明这种广谱疫苗能够有效预防疟疾。此外，这种疫苗在动物实验中也显示有效。研究人员接下来计划进行人类临床试验

国际新闻快报 2011年10月28日 泰国总理英拉27日要求曼谷市民尽量离开曼谷市，以避免人员发生危险，减轻救灾人员负担。英拉在开完内阁会议后对记者说，曼谷正处于极端危急的时刻，洪水很可能会漫过全市，市民应尽量离开

安理会决定取消利比亚禁飞区并终止北约军事行动 2011年10月28日 决议说，安理会注意到10月23日利比亚“全国过渡委员会”发出的利比亚“解放宣言”，期待利比亚迅速建立一个“包容、有代表性”的过渡政府

美国防长说不会裁减驻韩美军 2011年10月28日 帕内塔当天接受韩国联合通讯社记者采访时说，美国政府削减军费不会导致裁减驻韩美军；相反，美国不仅要在太平洋地区维持驻军，而且要加强兵力

美国商务部初裁中国输美钢制车轮存在倾销行为 2011年10月28日 美国商务部当天在一份声明中说，经初步裁定，中国钢制车轮的生产商或出口商在美国销售钢制车轮时存在倾销行为，倾销幅度从110.58%至193.54%不等

国际财经快报 2011年10月28日 国际油价27日大涨，纽约油价收报每桶93.96美元，涨幅为4.17%；伦敦北海布伦特油价收于每桶112.08美元，涨幅为2.91%。

加拿大开始对中国产不锈钢水槽展开反倾销调查 2011年10月28日 该局是在安大略省两家公司提出投诉后决定进行调查的。这两家公司称，对这些不锈钢产品进行的倾销和补贴对加拿大产品造成了损害，使其市场份额下降，销售受挫，价格受损

前三季广东房企资金充裕度回到近10年低位水平 2011年10月28日 今年前三季度广东房地产企业资金充裕度已回到近10年低位水平，当前房地产业总体资金情况已相当紧张。

国际财经简讯 2011年10月28日 越南工贸部的最新统计显示，今年前三个季度越南鞋类出口总值达47.6亿美元，同比增长30.8%