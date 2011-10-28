- 2011年10月28日经过详细分析发现，剥离其个人电脑业务不会给惠普带来任何财务利益
- 2011年10月28日中国重工在期间费用上升、盈利下滑的同时还债台高筑
- 2011年10月28日中国建筑前三季度实现净利润96亿元，已经超去年全年92亿元，距离百亿元利润指日可待。但是毛利率持续走低，Q3净利润环比下滑
- 2011年10月28日海洋中的深海鱼类、位于食物链顶端的鱼类、软体动物类等海洋生物是对铯污染“最敏感的物种”
- 2011年10月28日受隔夜美股高收影响，今日两市双双高开，随后大盘快速拉升，涨近2%，盘面上，两市板块普涨，个股炒作继续升温，而地产板块的爆发继续推升股指，但由于量能不济，两市展开回调，随后横盘强势震荡
- 2011年10月28日突尼斯高级独立选举机构27日晚间宣布，由于突尼斯伊斯兰极端势力政党人民请愿党在竞选和投票过程中存在舞弊和违法行为，该党在突尼斯本土5个选区和海外1个选区的参选资格被取消
- 2011年10月28日经国务院批准，重庆市撤销万盛区和綦江县，设立綦江区；撤销双桥区和大足县，设立大足区。
- 2011年10月28日国务院副总理王岐山27日会见美国黑石集团共同创始人、全球主席兼首席执行官苏世民。双方就当前世界经济形势、二十国集团领导人戛纳峰会以及中美经济关系等问题交换了看法。
- 2011年10月28日21世纪经济报道引用南通豪润纺织有限公司总经理成志坚的话称，“如果银行对小企业不再关心，不再有相关融资支持，未来南通可能会与目前的温州差不多”。
- 2011年10月28日这件事从小处讲是一起家庭纠纷，当事者缺乏道德修养，违背伦理，行为失范。而从大处讲，可看作是当前转型期社会道德水准、伦理规范方面存在问题的一个缩影，值得我们每一个人深思
- 2011年10月28日
- 2011年10月28日澳门博彩业中不可或缺的中介人角色，可能证化身为传导温州中小企业融资危机的管道。如果温州的问题扩大到更多地区，这种多米诺骨牌效应就可能对澳门的博彩生意产生负面影响。
- 2011年10月28日有关负责人指出，对于已经审核认定的违规车辆，必须处理到位，该收缴的收缴，该退还的退还，该调剂的调剂，该拍卖的拍卖。
- 2011年10月28日该村的党支部书记李甲(男，56岁)、村报账员李乙(男，54岁)及李乙的妻子已被人刺死，李甲的妻子吴某和另一名村民被刺伤
- 2011年10月28日
- 2011年10月28日中国正考虑创建一家地区银行，帮助向中小企业提供贷款，为基础设施项目提供资金支持。东南亚国家联盟成员国以及日本和韩国将被邀请入股该行
- 2011年10月28日增值税扩围走出了实质性的一步，而一直力推改革的物流行业却是喜忧参半。
- 2011年10月28日21世纪经济报道分析文章称，当前经济增速持续回落之势已定，目前寄望有保有压地改善和放松宏观调控以保增长，将面临更为复杂的两难困境。而引导经济走出两难困局的唯一有效途径是加速改革，如垄断行业的市场化改革等。
- 2011年10月28日针对10月25日广电总局下发的“限娱令”，各家地方卫视已做出了应对之策。湖南卫视明年黄金档综艺节目将保留《快乐大本营》和《天天向上》，另外推出宣传英雄主义的《平民英雄》、教育节目《变形计》等。
- 2011年10月28日凡因生产经营困难，不能按时缴纳税款且符合转型升级要求的中小企业，在向主管税务部门提交申请，并按相关规定审批通过后，可以在三个月内缓缴税款。温州国税局近日出台30条举措，支持中小企业发展
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