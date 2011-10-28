突尼斯公布议会选举临时结果 伊斯兰复兴运动成第一大党 2011年10月28日 突尼斯高级独立选举机构27日晚间宣布，由于突尼斯伊斯兰极端势力政党人民请愿党在竞选和投票过程中存在舞弊和违法行为，该党在突尼斯本土5个选区和海外1个选区的参选资格被取消

胡锦涛将访问奥地利并出席二十国集团领导人第六次峰会 2011年10月28日