- 2011年10月28日加拿大边境服务局27日宣布，对原产中国或从中国出口的一些不锈钢水槽展开反倾销和反补贴调查。
- 2011年10月28日10月28日人民币对美元汇率中间价报6.3290，较前一交易日大幅走高百余基点，再创汇改以来新高。
- 2011年10月28日单张记名预付卡资金限额为5000元，单张不记名预付卡资金限额为1000元。用于小额快速支付领域的电子现金、电子钱包类芯片预付卡资金限额为1000元。具有向发卡机构为客户开立的网络实名个人支付账户充值功能的充值卡资金限额为100元。
- 2011年10月28日金融学博士、宏观经济分析师程实指出，中国通胀率虽连续两个月回落，但长期形势依旧不容乐观，通胀中枢恐将有所上升。所以，应对通胀将是一场持久战，如将“微调”理解为“大转向”显然是误读。
- 2011年10月28日湖州市吴兴区织里镇一外地童装业主因对个别税收代征人员工作方法简单不满，引起少数童装业主滋事，引发童装业主群体上访事件
- 2011年10月28日今日，甲醇期货将正式登陆郑州商品交易所，上市首日挂牌基准价为3050元/吨
- 2011年10月28日在短期内欧美主要经济体较难出现大幅度复苏的前提下，在今年剩下的两个月里中国企业在海外资本市场较难再有作为，预计2011年中国企业在海外资本市场的表现仅能好于2008的最低谷
- 2011年10月28日有些出让期短的土地已经出现了续期问题，都在延续着，谁也没出过钱，“已经到期的，我听说的，没有一例交钱。真要有了，我们反倒要赶快研究一下。”
- 2011年10月28日60家基金公司三季度全军覆没，整体亏损高达2412.93亿元。基金单季度如此巨额的亏损，就连2008年金融危机也未曾出现。在净值的不断下挫中，越来越多的小基金濒临5000万元的清盘线
- 2011年10月28日北京市经济和信息化委员会发布《北京市“十二五”时期工业布局规划》，明确了以重点产业园区为主要载体，进一步优化园区服务功能，进一步促进产业向园区集聚、向新城集中，最终形成“三级载体支撑、四区一带布局”的产业发展格局。
- 2011年10月28日华尔街著名投行高盛日前发布了一则报告，一改前几个月持续看空中国经济和A股市场的说法，预期明年底沪深300指数可升至3200点，H股则存在逾20%的潜在升幅。高盛突然“变调”引发业界高度关注
- 2011年10月28日英国《金融时报》发布安理国际律师事务所(Allen & Overy)一份研究未来10年全球企业融资需求的报告显示，尽管人民币相对于欧元和美元可能会有长足进步，但却在短期内难以成为国际支配性货币。
- 2011年10月28日中体产业可谓近期数一数二的“明星”品种，4个交易日涨幅37%。该股“妖气”十足，其中报业绩下滑55%，上涨至今仍未有清晰的逻辑为市场所了解。交易数据显示，近几个交易日内，以财通证券营业部为代表的江浙游资持续活跃
- 2011年10月28日帕潘德里欧在当晚的全国电视讲话中说：“债务危机给了我们变革的机会，新的一揽子协议解开了套在希腊脖子上的债务绞索，给我们赢得了变革的时间。”
- 2011年10月28日根据新加坡市区重建局的统计情况，今年上半年，中国内地购房者首次超过印度尼西亚，成为新加坡私人住宅第一大外籍买家。
- 2011年10月28日欧洲达成了解决债务危机协议，美国第三季度GDP增长2.5%，为一年来最快增速，市场得到支持。周四美股高开高走，三大股指涨幅均近3%
- 2011年10月28日欧盟委员会将扩大欧盟负责经济和货币事务的委员奥利·雷恩职权，以便在欧盟框架下加强对欧元的管理
- 2011年10月28日作为内地龙头股的国寿(02628)，第三季业绩逊色，难免令市场关注作为市场“三哥”的新华人寿，拟以A+H股筹资24亿美元(约187亿港元)的号召力有否受影响
- 2011年10月28日对干部来说，在其位就要谋其政，就得多做些对人民有益的事。至于说到城市建设，只要符合实际，顺应民意，能有效改善民生，那么，说“政绩工程”也好，“形象工程”也好，都不必在意
- 2011年10月28日财政部部长助理王保安在十一届全国人大常委会第二十三次会议联组会议上表示，将加快推进房产税的实施。
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