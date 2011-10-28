加拿大对中国产不锈钢水槽展开反倾销调查 2011年10月28日 加拿大边境服务局27日宣布，对原产中国或从中国出口的一些不锈钢水槽展开反倾销和反补贴调查。

希腊总理称欧元区新协议为解决希债务危机赢得时间 2011年10月28日 帕潘德里欧在当晚的全国电视讲话中说：“债务危机给了我们变革的机会，新的一揽子协议解开了套在希腊脖子上的债务绞索，给我们赢得了变革的时间。”