- 2011年10月28日监管机构加强对交易所买卖基金(ETF)的监管工作，加上市面上部分ETF交投欠活跃，终导致有参与者拟退出市场
- 2011年10月28日原本被市场广泛视为非平安莫属的上海家化集团100%股权，随着海航的加入，一切突然变得都不那么确定了。从权威渠道了解到，在复星集团明确表示退出后，现在只有平安集团旗下的平安信托和海航集团旗下的海航商业在准备竞标材料
- 2011年10月28日《房地产调控长效措施积极酝酿 房产税将加快推进》等9则
- 2011年10月28日拉斯穆森当天还表示，他并不期望北约在军事行动结束后还会在该国“扮演重要角色”。但他同时说，如果利比亚过渡政府提出要求，北约可以为利比亚的民主过渡提供支持，比如在防务和安全部门改革方面。
- 2011年10月28日随着今日中国石油、中国石化三季报的出炉，“三桶油”均交出了今年前三季度的成绩单。2011年1-9月，中国石油、中国石化分别实现净利润1034.37亿元和599.6亿元，同比增长3.5%和6.3%；中海油未公布净利润数据
- 2011年10月28日金麦龙总经理伍志文目前已被检察机关以非法获取国家秘密起诉。一些券商的研究人员依赖和伍的同学关系获得了不少信息。
- 2011年10月28日中国人寿保险股份有限公司(简称：中国人寿)周四公布，受证券交易投资损失以及保费收入下降影响，公司第三季度净利润较上年同期减少46%
- 2011年10月28日10月份以来，公司所属炼厂检修全部结束，炼油装置全部满负荷生产，10月份向四川、内蒙、新疆、广西等资源紧张地区分别调入成品油146万吨，其中四川、新疆近期紧急增调柴油4万吨和2万吨。在山东、陕西、东北等地区努力增加外采量
- 2011年10月28日巴切莱特说，“中国有关扩大医疗、养老和失业保障制度覆盖率的举措将有利于减少预防性储蓄、提高购买力、拉动内需并给中国和世界经济带去深远且积极的影响”。
- 2011年10月27日报道援引古贾的话说：“至于对卡扎菲应有的尊重，我们不需要其他人来教。我们已经发起了调查。我们知道如何对待战俘的道德原则。我十分肯定这只是一起个人行为，而非整个反对派或国家军队的普遍现象”
- 2011年10月27日2010年高管薪酬最大值为中国平安董事兼CEO马明哲，其薪酬为987万元
- 2011年10月27日华夏银行表示，前三季度业绩实现快速增长，归功于业务结构和经营质量的持续改善
- 2011年10月27日据姜伟新介绍，“十一五”期间中国共开工建设各类保障房1630万套，到去年末基本建成1100万套，到今年上半年，这1100万套中已经入住85%-90%
- 2011年10月27日该飞艇装有两个气球，两个电力发动机，用以推动两个电螺旋桨。电力发动机可通过地面控制，与热气球不同，因此理论上，飞艇可以迅速升上数万米的高空
- 2011年10月27日《新闻报》和《共和国报》报道称，贝卢斯科尼与博西签订了秘密协议：博西之所以同意提高退休年龄，是因为贝卢斯科尼承诺年底辞职
- 2011年10月27日截至9月末，农业银行投放于文化及相关产业的贷款余额已达472亿元
- 2011年10月27日胡锦涛表示，近日召开的欧盟首脑会议出台了一些新的应对措施和思路，显示了欧洲团结协作、解决债务问题的意愿。希望这些措施有助于欧洲稳定金融市场，克服当前困难，促进经济恢复和发展
- 2011年10月27日从利润增长的构成因素看，一方面，是生息资产规模增长和息差持续扩大，促进利息净收入增长。另一方面，是中间业务发展迅速
- 2011年10月27日在贷款投向上，地方政府融资平台贷款余额较上半年进一步下降，小企业贷款、贸易融资和个人贷款则继续保持较快增长
- 2011年10月27日截止目前，有13.2万家非公有制企业参与感恩行动，受助对象达30.6万人，其中老革命、老党员、老模范等“三老”人员约14.8万人，资助金额72.5亿元，捐助物资价值3.2亿元，招工扶贫60万人，培训人员20万人，实施惠民项目6628个，到位资金90亿元
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