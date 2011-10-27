10月28日证券财经类报纸新闻摘要 2011年10月28日 《房地产调控长效措施积极酝酿 房产税将加快推进》等9则

北约秘书长说北约将于本月底结束利比亚军事行动 2011年10月28日 拉斯穆森当天还表示，他并不期望北约在军事行动结束后还会在该国“扮演重要角色”。但他同时说，如果利比亚过渡政府提出要求，北约可以为利比亚的民主过渡提供支持，比如在防务和安全部门改革方面。