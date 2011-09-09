- 2011年09月09日情报部门近期获得了相关情报，表明有恐怖分子正策划在“9·11”十周年前后发动袭击，其可靠程度高于近期截获的其他信息
- 2011年09月09日纽兰在当天的例行记者会上说，美国反对巴勒斯坦在联合国寻求建国的举动，美国认为巴勒斯坦建国只能通过谈判实现，美国的立场不应该让人感到意外
- 2011年09月09日中国贫困线虽然在不断提高，但没有跟上中国的社会发展。现行1196元贫困线仅相当于世界银行1.25美元贫困线的40%。蓝皮书还指出，中国农村的最大人权问题是大量绝对贫困人口的温饱问题
- 2011年09月09日茨韦塔诺夫说，去年11月至今，约有6800名不符合《申根协定》规定的人进入保加利亚。保方已经知会相关国家，但目前没有任何机制可以让保加利亚拒绝这些人入境
- 2011年09月09日下周启动路演的台湾茶商天福茗茶，已引入私募基金美国泛大西洋投资作为基础投资者，认购公开发售部分35%的股份。天福拟集资约3亿美元，暂定本月26日挂牌
- 2011年09月09日拜登当天在《纽约时报》发表题为《中国的崛起并非我们的终结》的专栏文章说，双边贸易和投资已把两国联系在一起，“我们会从彼此的成功中获益”
- 2011年09月09日对于大量券商对紫鑫药业的正面评价，并纷纷“中招”的事实，紫鑫方面只是含糊的表示：“我们生产是有周期性的。”此前大量投资者质疑，数家投资机构并未尽到调研责任，盲目推荐紫鑫药业，导致投资者损失。
- 2011年09月09日埃及民众将于9日在开罗解放广场举行大规模示威活动，抗议埃及武装部队最高委员会和过渡政府改革不力。分析人士认为，法庭内外的各种争执和抗议不利于审判的顺利进行
- 2011年09月09日又有两央企将合并。乐凯胶片今日公告，乐凯集团整体并入航天科技集团成为其全资子企业，目前相关手续尚在办理过程中
- 2011年09月09日俄紧急情况部说，失事客机的“黑匣子”已经找到，将交由俄罗斯国家间航空委员会进行解密，在进行充分调查后将公布事故原因
- 2011年09月09日引导创业投资、私募股权投资在促进产业结构升级、完善企业融资结构方面发挥积极作用。中国将在建立并购监管体系和反垄断审查体系的基础上进一步完善外资并购政策，使相关规定更加透明和法制化
- 2011年09月09日梅德韦杰夫责成雅罗斯拉夫尔州政府做好遇难球员和教练员家属的抚恤工作，并采取一切必要措施重建火车头队
- 2011年09月09日根据ChinaVenture投中集团旗下数据产品CVSource统计显示，中国并购市场宣布交易案例数量282起，环比上升6.4%；披露交易金额733亿元，环比下降28.83%
- 2011年09月09日上海对高技能人才引进没有学历上的限制，外省市取得的职业资格证书经上海市复核即可认定
- 2011年09月09日7月份，美国进口总额为约2228亿美元，比6月份减少5亿美元；出口总额为约1780亿美元，环比增加62亿美元
- 2011年09月09日发言人Gerry Rice周四表示，IMF将讨论是否有充足的资源来应对当前全球经济和金融危机。
- 2011年09月09日因迪克指出，从历史来看，美国总是在进行代价高昂的战争后把注意力转向国内，但在认为其国家利益受到影响时就又会将目光转向海外
- 2011年09月09日起火的是赛科90万吨乙烯，火灾发生期间出现爆炸。赛科公司是一家用石脑油生产乙烯的企业
- 2011年09月09日美元周五在亚洲早盘对奥巴马的就业促进计划几无反应,，元则走势挣扎
- 2011年09月09日此外，俄专家还发现肠道白色念珠菌太过兴旺会导致某些消化酶的缺乏
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