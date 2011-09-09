美副总统说中国成功能让美国更繁荣 2011年09月09日 拜登当天在《纽约时报》发表题为《中国的崛起并非我们的终结》的专栏文章说，双边贸易和投资已把两国联系在一起，“我们会从彼此的成功中获益”

穆巴拉克审判将进入关键阶段 2011年09月09日 埃及民众将于9日在开罗解放广场举行大规模示威活动，抗议埃及武装部队最高委员会和过渡政府改革不力。分析人士认为，法庭内外的各种争执和抗议不利于审判的顺利进行

俄加紧调查雅罗斯拉夫尔空难原因 2011年09月09日 俄紧急情况部说，失事客机的“黑匣子”已经找到，将交由俄罗斯国家间航空委员会进行解密，在进行充分调查后将公布事故原因

总统称俄将全力重建雅罗斯拉夫尔火车头冰球队 2011年09月09日 梅德韦杰夫责成雅罗斯拉夫尔州政府做好遇难球员和教练员家属的抚恤工作，并采取一切必要措施重建火车头队

美国7月份外贸逆差降至448亿美元 2011年09月09日 7月份，美国进口总额为约2228亿美元，比6月份减少5亿美元；出口总额为约1780亿美元，环比增加62亿美元