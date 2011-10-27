东北石油胜诉案提振中国赴美上市公司信心 2011年10月27日 这一案例将有助于扭转因无端指控而导致的针对中国上市公司的偏见。科菲诺说，此案提醒人们，“仅仅针对在美上市的中国公司提起证券欺诈诉讼并不意味着案件有法律依据或将会胜诉”

美国高等院校学费上涨超CPI 2011年10月27日 2011-2012学年，美国四年制公立大学人均学杂费为8244美元，比上一学年增加8.3%。如果算上食宿费用，人均费用达到约1.71万美元，比上一学年上涨6%。四年制私立大学人均学杂费为2.85万美元，比上一学年增加4.5%