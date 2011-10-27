- 2011年10月27日总体上看，银行业金融机构给予保障性安居工程建设很大的信贷支持。下一步，银监会将加强跟踪调研，在满足保障安居工程贷款需要的同时，进一步加强贷款的风险管理
- 2011年10月27日尹弘介绍说，目前上海已专门成立了一家公司，在迪士尼配套项目的前期开发阶段做基础设施等方面的统一安排
- 2011年10月27日上午9时专题询问开始。第一个发言的牟新生委员显然有备而来。“我查阅了一下，自2008年以来，国务院和有关部门就保障性住房建设、调控房地产市场秩序，下发了29个文件”
- 2011年10月27日目前公安机关已对5名犯罪嫌疑人刑事拘留，对其他23名违法嫌疑人员作出治安拘留处罚
- 2011年10月27日第3季度计提资产减值损失14.8亿元，同比减少25%
- 2011年10月27日北京应当大力发展电话预约叫车业务。这样既能满足乘客需求，又可避免出租车空驶，减少道路拥堵
- 2011年10月27日公司微客业务短期销售很难有明显起色，同时自主品牌轿车业务产品结构低端化，成本及竞争压力也在逐渐加大
- 2011年10月27日发言人称，国家广电总局刚刚下发的《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》没有任何涉及港台艺人和港台节目的内容。港台广播影视从业人员来内地参与制作广播电视节目的政策和规定没有变化
- 2011年10月27日基民担忧城投债危机蔓延，因而出现大比例赎回债券型基金现象
- 2011年10月27日中国车市景气度持续降低，自主品牌车企净利润下滑，合资品牌却仍然保持稳健增长，中国车市将现“强者恒强”局面
- 2011年10月27日作为老十家之一的博时基金正式换帅，创始元老肖风隐退，具有中投背景的何宝接任。
- 2011年10月27日贵州百灵称，2011年以来，公司咳速停糖浆的原材料持续上涨，经营成本攀升，为确保公司的盈利水平，故提价
- 2011年10月27日海普瑞的销售费用仅为千红制药的1/18,经营战略的不同导致风险到来时“受伤”程度的不同
- 2011年10月27日运营商竞争激烈，中国联通3G手机补贴增加致使成本承压，拖累业绩增速放缓
- 2011年10月27日“不懂汉语就无法理解中国文化……我认为学汉语是领会中国文化的第一步，”在韩国外国语大学中国语部学习汉语的学生朴韩哲说
- 2011年10月27日这一案例将有助于扭转因无端指控而导致的针对中国上市公司的偏见。科菲诺说，此案提醒人们，“仅仅针对在美上市的中国公司提起证券欺诈诉讼并不意味着案件有法律依据或将会胜诉”
- 2011年10月27日10月27日，外交部发言人姜瑜主持例行记者会，就第十四次中欧领导人会晤、利比亚最新局势等答记者问。
- 2011年10月27日我们这个社会和民族有非常悠久的社会公德，就是见义勇为、救死扶伤、尊老爱幼，这些事件当中反映出的问题，都是社会公德的底线
- 2011年10月27日2011-2012学年，美国四年制公立大学人均学杂费为8244美元，比上一学年增加8.3%。如果算上食宿费用，人均费用达到约1.71万美元，比上一学年上涨6%。四年制私立大学人均学杂费为2.85万美元，比上一学年增加4.5%
- 2011年10月27日包括最大的在野党民主党在内，在野阵营认为首尔选战结果是“市民战胜了权力”。但大国家党代表洪准杓表示，大国家党赢得了首尔市以外的绝大部分的地方行政首脑选举，，因而是“胜负难分”
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