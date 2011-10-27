- 2011年10月27日著名经济学家吴敬琏表示，中国企业要实现“惊险的一跃”还面临很大的挑战和困难。最大的挑战是中国还处于改革的进程中，各项制度并不完善，政府在各个领域中还处于主导地位，掌握了过多的资源。
- 2011年10月27日10月27日，上海市政府新闻发言人徐威表示，上海房地产市场调控取得积极成效，市场总体平稳，有关部门正在积极协调处理近期出现的个别纠纷。
- 2011年10月27日今年以来，北京市保障性住房开发贷款大幅增长。截至9月末，全市保障性住房开发贷款比年初增加129.7亿元，占全部住房开发贷款新增额的65.3%。
- 2011年10月27日上海将积极发挥金融中心的作用，支持上海创意产业的发展，实现金融中心与创意产业对接。
- 2011年10月27日甲醇期货的上市有利于形成国内权威的基准价格，但不会完全取代当前的现货电子盘市场
- 2011年10月27日截至9月底，青岛市民个人购房贷款额比年初增加93.2亿元，同比少增43.3亿元，建筑类总部企业前三季度增加值同比下降约4%。
- 2011年10月27日据365网尚数据监控中心抽取南京市8大片区99个楼盘样本进行的房价涨跌统计显示，10月全市99个样本的房价环比下跌0.28%，这是该市房价环比连续第三个月下跌。
- 2011年10月27日国家行政学院教授、博导汪玉凯表示，在促进文化大繁荣大发展过程中政府不能缺位，但是同时政府也不能越位。
- 2011年10月27日湖南省常务副省长于来山在湖南衡阳举行的2011年中国价格论坛上说，湖南省规定，80%的价格调节基金用于低收入群体动态价格补贴。
- 2011年10月27日国家开发银行股份有限公司国际合作业务局副局长田云海周四表示，该行准备进驻巴西，并拟在里约热内卢设立一个代表处
- 2011年10月27日第三季度净利润同比下降44%，受投资回报显著下滑以及与收购深圳发展银行股份有限公司相关的一次性支出拖累
- 2011年10月27日数据显示，去年第一季度韩国国内生产总值同比增长8.5%，但此后由于受国际金融及经济危机影响，韩国国内生产总值同比增速大体上呈现逐步放缓的趋势
- 2011年10月27日福特首席执行官艾伦·穆拉利说，尽管公司当季面临一些不确定的商业环境，但是业绩增长较为稳定
- 2011年10月27日此前，松下集团宣布将进行万人规模的全球裁员。对此，大坪解释说，目前来看，松下还不具备既拓展事业又扩大就业的实力。松下不是为了扩大利益而裁员，而是为了保证公司能够生存下去
- 2011年10月27日试点行业转为增值税后，多缴纳的税费很有可能转嫁为价格，从而使导致消费者面临的企业销售价格上升
- 2011年10月27日理查德表示，至于合并后的银行名称，需要得到股东的支持。在未来一段时间内，深发展和平安银行仍将暂时各自保持独立的法人地位进行经营，客户和相关业务不会受到任何影响。
- 2011年10月27日10月27日，财政部网站发布《2011年地方政府自行发债试点办法》
- 2011年10月27日韩国将与中国之间的货币互换协议规模扩大了一倍，增加至3600亿元人民币，进一步扩大了韩国可以用来防范其金融体系受到欧元区危机冲击的火力资源。
- 2011年10月27日今年以来，北京市保障性住房开发贷款大幅增长。截至9月末，全市保障性住房开发贷款比年初增加129.7亿元，占全部住房开发贷款新增额的65.3%。
- 2011年10月27日截止收盘，沪指报2435.61点，涨8.13点，涨幅0.33%，深成指报10323.3点，涨7.54点，涨幅0.07%
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