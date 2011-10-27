北京今年逾六成新增房地产开发贷款投向保障房 2011年10月27日 今年以来，北京市保障性住房开发贷款大幅增长。截至9月末，全市保障性住房开发贷款比年初增加129.7亿元，占全部住房开发贷款新增额的65.3%。

上海将推进金融中心与创意产业对接 2011年10月27日 上海将积极发挥金融中心的作用，支持上海创意产业的发展，实现金融中心与创意产业对接。

青岛截至9月底购房贷款同比少增43亿元 2011年10月27日 截至9月底，青岛市民个人购房贷款额比年初增加93.2亿元，同比少增43.3亿元，建筑类总部企业前三季度增加值同比下降约4%。

南京房价连续三个月下跌 多个项目降幅超三成 2011年10月27日 据365网尚数据监控中心抽取南京市8大片区99个楼盘样本进行的房价涨跌统计显示，10月全市99个样本的房价环比下跌0.28%，这是该市房价环比连续第三个月下跌。

湖南八成价格调节基金用于低收入群体补贴 2011年10月27日 湖南省常务副省长于来山在湖南衡阳举行的2011年中国价格论坛上说，湖南省规定，80%的价格调节基金用于低收入群体动态价格补贴。