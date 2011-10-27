经济政策微调已陆续展开 更多政策或渐次出台 2011年10月27日 温家宝总理日前表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调。中国证券报分析文章认为，宏观经济政策的预调微调已经陆续展开，更多政策措施或渐次出台。