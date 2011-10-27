- 2011年10月27日有市场消息认为，中国将同意参与EFSF扩容计划。
- 2011年10月27日富士康的10万吨多晶硅的产能如果能在2014~2015年前后投产，无疑将成为全球最大的多晶硅生产商之一，并占到届时中国多晶硅产能的三分之一左右
- 2011年10月27日汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌26日微博言论称，12个月的信贷紧缩已终结，局部宽松信号已经显现。
- 2011年10月27日当前，价格走势高位趋稳，总体可控，预计后期将继续回落。未来要处理好“稳定物价和经济增长”、“政府和市场”等四大关系，通过建立长效机制达到稳定物价的目的。
- 2011年10月27日机构们纷纷判断，拉动经济的“三驾马车”——消费、投资和净出口，在四季度都会有不同程度的增速下降，导致四季度经济延续今年以来下降的趋势。
- 2011年10月27日截至10月26日，共70家房地产上市公司披露第三季度财报，其中七成房企经营性现金流为负，超四成房企净利润下滑甚至亏损，80%以上房企负债同比增加。
- 2011年10月27日通胀将加速回落，也为政策的放松创造了良好的条件，有三成以上的机构认为，四季度会下调存款准备金率。
- 2011年10月27日姜伟新说，限购政策是行政办法，是我们不得已而采取的办法，是房价高速上涨，其他手段都用了以后，都起了作用，但还差那么点火候才能把房价抑制住，至少是过高过快上涨的势头给抑制住，最后不得已出了这样一个限购的措施
- 2011年10月27日市场做空中国的情绪激增，投资者对中国债务违约的押注量年初以来翻倍，价格亦达历史高位
- 2011年10月27日调查报告显示，超过五成的银行家认为2011年末的资本充足率能够维持在11.5%-15%之间。通过资本市场进行融资是银行家认可的补充银行资本金的首选方式。
- 2011年10月27日温家宝总理日前表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调。中国证券报分析文章认为，宏观经济政策的预调微调已经陆续展开，更多政策措施或渐次出台。
- 2011年10月27日王保安说，目前上海和重庆已经开始进行房产税的试点。下一阶段，有关部门将针对房地产市场发展的实际情况，完善税制，加快税收政策的制定，抓紧总结两个城市的房产税试点经验，加快推进房产税的实施
- 2011年10月27日银率网统计数据显示，三季度发行的理财产品中，投资期限为1个月以内的理财产品平均预期收益率为4.2%，投资期限为1至3个月的理财产品平均预期收益率为4.8%。
- 2011年10月27日三季度实现净利润2.71亿元，同比上升109%，公司净利润连续三个季度持续上升
- 2011年10月27日前期受政策利好，拉动股价大涨；后期数媒业务发展尚需时日
- 2011年10月27日受益于酒店装饰景气发展，洪涛股份营收和业绩创3年新高
- 2011年10月27日因结算面积减少，今年来首开股份营收持续下滑，Q3净利润创3年来新低，同比下降近9成
- 2011年10月27日虽有行业品牌影响力，但是市场份额并未显著提升，费用上升侵蚀利润趋势明显
- 2011年10月27日近期高层变动助推公司业务整合有望改变业绩惨淡局面，变更募投项目显示公司对于税控业务的信心
- 2011年10月27日因第三季度中国宝安所持有的二级市场股票价格下跌，其公允价值变动收益同比净减少了1亿元，业绩同比下滑近8成
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