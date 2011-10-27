- 2011年10月27日该公司营收净利同比呈现不同程度下滑趋势，公司称Q4产品涨价或增厚业绩
- 2011年10月27日今年来，亚夏股份营收和净利润持续攀高，Q3净利润同比增长近9成。公司预期全年业绩将实现50%-90%的同比增长
- 2011年10月27日2011年煤价持续高位运行，另外，由于化肥价格5月底开始上涨，从6月份开始公司尿素业务已经开始扭亏，兰花科创三季度业绩良好
- 2011年10月27日受原材料价格上涨影响，公司三季度毛利率环比下降了4个百分点。此外，公司疫苗项目虽进展顺利，但短期内无法贡献利润
- 2011年10月27日公司前三季度完成净利润为2011全年市场一致预期的72%
- 2011年10月27日业界认为，通用回购上海通用股权是迟早的事，销售公司的成立在回购和上海汽车合并报表之间找到了一条折中方案
- 2011年10月27日本周央行公开市场操作净回笼190亿元
- 2011年10月27日公司前三季净利增幅略低于营收增幅，未来明星业务或持续增厚公司业绩
- 2011年10月27日10月26日北京摇号中签率又创下历史新低。第10期摇号共产生了19732个中签指标。超过73万余个申请人参与摇号，中签率1比37
- 2011年10月27日报告期内，因公司贷款增加，公司财务费用压力较大，3季度财务费用1.92亿元，同比增长191.44%
- 2011年10月27日因销量增加，冀东水泥三季度业绩保持同比上涨，但随着陕西市场的下滑，Q3净利率水平下滑。
- 2011年10月27日据valuetool平台统计，过去一个季度共有17家机构对上海机场的2011年EPS进行了预测，平均值是0.79元
- 2011年10月27日截止中午收盘，沪指报2436.84点，涨9.36点，涨幅0.39%，成交438.5亿元；深成指报10347.1点，涨31.32点，涨幅0.30%，成交397.2亿元。
- 2011年10月27日安信证券认为，公司3季度增速放缓的主要原因除前期欠经销商酒外，配合此次提价前控量是主因
- 2011年10月27日据valuetool平台统计，过去一个季度共有15家机构对中海集运的2011年EPS进行了预测，平均值是-0.03元
- 2011年10月27日延续前几日股价上涨趋势，加之向好政策刺激，该股早盘一路高歌，涨幅近7%
- 2011年10月27日不少首募规模业绩不错的基金也未能幸免
- 2011年10月27日报告还预测，中东北非地区除利比亚以外的石油输出国经常项目顺差将会由2020亿美元增至3340亿美元，而海合会国家的该指标将由1630亿美元增至2790亿美元
- 2011年10月27日上海大众3季度中高端车型的比例达到36.7%，环比提升12.14个百分点，产品结构的优化，使盈利能力提升
- 2011年10月27日范龙佩说，根据欧元区领导人讨论通过的这份协议，现有救助机制即欧洲金融稳定工具的火力将得到扩充
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