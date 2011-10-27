萨科齐称欧元区领导人同意将救助机制放大到1万亿欧元 2011年10月27日 萨科齐同时表示，经过欧元区领导人和银行业代表的艰难谈判，银行业已同意对希腊国债进行50％的减记，这意味着银行等私人投资者将为减轻希腊债务负担贡献1000亿欧元（1390亿美元）

欧元区成员国领导人就解决债务危机达成一揽子协议 2011年10月27日