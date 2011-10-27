- 2011年10月27日据valuetool平台统计，过去一个季度共有2家机构对天津港的2011年EPS进行了预测，平均值是0.58元
- 2011年10月27日萨科齐同时表示，经过欧元区领导人和银行业代表的艰难谈判，银行业已同意对希腊国债进行50％的减记，这意味着银行等私人投资者将为减轻希腊债务负担贡献1000亿欧元（1390亿美元）
- 2011年10月27日Q3毛利继续下滑，未来云计算概念或提振公司释放产能
- 2011年10月27日全国人大常委会专题询问保障性住房情况，住房和城乡建设部部长姜伟新在会上指出，楼市限购政策是行政办法，不得已而采取。目前正在建设城镇个人住房信息系统取代限购。
- 2011年10月27日万科集团公司表示，过去一年里政府为遏制楼价飙升而采取的一系列努力，正造成严重冲击。9月份，14个大中城市的销售量同比减半，开发商受到挤压。
- 2011年10月27日该校校长杨勤表示，“恢复上课，是按照北京市教委不让一个外来务工子弟学生失学的精神。”
- 2011年10月27日23岁的董云海因犯盗窃罪被判有期徒刑14年，截至25日，他在豫北监狱服刑已有5年。不过，董云海为什么要逃脱，又是如何突破层层防御成功脱逃的，外界尚不知晓。
- 2011年10月27日华尔街日报文章援引法国兴业证券(SG Securities)爱德华兹的观点形容中国经济，“全球第二大经济体是个‘怪胎’，开始走火入魔。”
- 2011年10月27日成立市级分管领导为组长，物价、监察、审计等部门负责人为成员的调查组，对网友反映的问题进行彻底调查。对调查发现的问题，不论涉及到谁，都将依法依规严肃处理
- 2011年10月27日美国政府问责办公室在调查报告中指出787型客机用于制造机身机翼的复合材料在使用与维修方面存在四个安全隐患问题。
- 2011年10月27日
- 2011年10月27日近年查办很多职务犯罪案件都是查一案、挖一串，群体性犯罪极为突出
- 2011年10月27日大型对冲基金顾问在每财季都要提交一次信息披露报告，大型私募股权基金顾问和所有小型顾问则要求每财年提交一次信息披露报告
- 2011年10月27日新能源汽车产业规划已经上报至国务院，年底出台的希望很大。与此前主要强调纯电动汽车路线不同，新能源汽车产业规划将加大混合动力汽车扶持力度。
- 2011年10月27日江苏滨海县司法局一副局长为打扫卫生事宜和本单位一名科长发生口角，当街辱骂他人还把科长推倒在地，并上前踹了两脚，致使科长左股骨粉碎性骨折
- 2011年10月27日与之前频遭停发不同的是，此次三年央票暂停发行并非由于银行缺乏需求。相反，由于近期流动性好转，各商业银行纷纷在加大债券配置，三年央票更是各家机构争相认购的对象。因此，三年央票暂停发行表明央行已不愿意再加大对流动性的锁定
- 2011年10月27日
- 2011年10月27日3季度新增贷款仅318.04亿元，而1季度和2季度分别新增2960.75亿元和2598.28亿元
- 2011年10月27日石油产品消费增速放缓的原因是汽车销售增长减速和其他经济领域的需求增速有所下降。
- 2011年10月27日华尔街日报援引中国学者的观点表示，人民币汇率已经接近均衡汇率，而受国内通货膨胀影响，人民币汇率还面临贬值压力。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富