- 2011年10月27日一名身份不明的男子突然持火药枪朝林某奋开枪射击，致其胸部、颈部受重伤。歹徒行凶后迅速坐上一辆两轮摩托车逃离了现场
- 2011年10月27日2011年9月29日，海南警方破获一起赌博案，105名赌徒都是温州人，其中有30多名女性，涉案2000多万元。据透露，这个赌场系温州人所开，还报销机票和吃住开支
- 2011年10月27日工信部有可能优先解决商用车的动力节能支持专项，如果进展顺利，全国商用车的用户将与乘用车节能产品一样享受补贴。
- 2011年10月27日
- 2011年10月27日肖春泉指出，在六城市开展的TD-LTE规模技术试验，为产业发展提供了最佳的技术支撑和服务平台，有效地推动了TD-LTE成熟进程，带动了产业飞跃发展。目前TD-LTE已经形成了全球的通信研发制造企业广泛参与的完整产业链体系。
- 2011年10月27日央行网站消息，2011年10月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3477元。
- 2011年10月27日证券日报分析文章称，当前财政政策的定向宽松，需明确指向实体经济。
- 2011年10月27日分析称，诺基亚的新产品极端地没有竞争力，不会改变业界潮流。
- 2011年10月27日据英国金融时报消息，中国金属企业警告称，北京方面收紧货币政策的力度过大，导致国内客户推迟订单，并加大了货款拖欠风险
- 2011年10月27日截至10月24日，该案已涉及受害人达120人，涉案金额1.31亿多元，其中两笔金额最大债务为1400万和1360万元
- 2011年10月27日公司前三季度亏损4753万元，同时资产负债率仍居高不下
- 2011年10月27日中国财政政策分析联合课题组在经济参考报发布《2011年第三季度我国财政政策分析报告》。报告称，财政收支状况收减支增地方债务风险正在累积，必须未雨绸缪，防止向主权债务风险演变。
- 2011年10月27日10月26日23时左右，多名围观群众尾随100多名闹事人员拥往镇政府，闹事人员在几名不法分子的带领下，采取投掷石块、打砸路灯、广告牌等行为，导致数名公安、城管人员不同程度受伤
- 2011年10月27日伴随着稀土价格的下滑，相关冶炼分离企业的业绩也出现跳水
- 2011年10月27日百胜收购小肥羊一事形不成垄断，政府没有可以否定的合适法律依据，但又想保护民族品牌，这对政府来说是两难的事
- 2011年10月27日该公司表示，根据中国会计准则核算，截至9月30日的三个月净亏损人民币9.512亿元，上年同期实现净利润人民币21.5亿元
- 2011年10月27日中石化是咱们国家炼制行业的龙头老大，每年不定时的出现油荒，他肯定要承担最大的责任。这是三大巨头的推卸责任
- 2011年10月27日谷歌26日表示，在寻求向新业务市场进军之际，今年前九个月该公司的收购支出已超过14亿美元
- 2011年10月27日地方炼油企业经理称，中石化是国家炼制行业的龙头老大，每年不定时的出现油荒，要承担最大的责任。这是三大巨头的推卸责任，出现这种油荒完全是人为。
- 2011年10月27日目前全国有超过5000家电子商务网站，未来能傲立潮头的不过8至10家
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