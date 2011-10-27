德国议会批准EFSF杠杆化议案 2011年10月27日 《财经》综合报道 此外，议员们还呼吁结束欧洲央行(European Central Bank)在公开市场上购买欧元区债券以扶持受困成员国的计划，并呼吁就欧洲央行不受政治干预的独立性作出明确承诺。