- 2011年10月27日53业绩跳水公司造福谁：众中介敛财约30亿
- 2011年10月27日我不能去干预司法，我要让台湾的司法真正做到独立，而且效率高、质量高，这个才是我该做的，所以希望大家能够体谅
- 2011年10月27日该厂停工工人提出了补发工间休息时间工资、提高工资待遇、要求厂方足额缴纳社保等多项诉求。停工后，当地政府相关部门与冠星厂方以及员工干部进行了多次协商，但至今仍未达成一致意见。
- 2011年10月27日但值得注意的是，第三财季净利润较上年同期下降44%，主要原因是因市场振荡导致投资回报显著下降。
- 2011年10月27日未来12个月，流动性风险和销售前景的不确定性，将加剧内地房企（指主营业务在内地）所面临的压力，中国房地产行业的前景依然负面
- 2011年10月27日26日国务院常务会议提出，2012年1月1日起，在部分地区和行业开展深化增值税制度改革试点，逐步将目前征收营业税的行业改为征收增值税。率先在上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点。
- 2011年10月27日前三季度净息差为2.96%，较上半年的2.89%提升7BP
- 2011年10月27日经国务院批准，中国人民银行与韩国银行（中央银行）在首尔续签中韩双边本币互换协议，互换规模由原来的1800亿元人民币/38万亿韩元扩大至3600亿元人民币/64万亿韩元
- 2011年10月27日建筑行业对长材需求拉动效应渐显疲态，铁路运输投资增速大幅下滑，近期重型机械、船舶、电工设备以及汽车制造等行业的影响，造成对钢材需求减弱。
- 2011年10月27日周小川表示，中国整体经济趋势没有太大改变，所以总的财政、货币政策提法不变，同时也要警惕国际经济会不会出现意外的或比想象中更严重的问题。货币政策要留有充分的灵活性和针对性，做好这方面的准备。
- 2011年10月27日市场研究机构IHS iSuppli警告，受泰国洪灾影响，全球硬盘驱动器产量可能下降30%。苹果公司首席执行长库克近期在一个分析师电话会议上预计，未来几个月将出现硬盘驱动器短缺问题
- 2011年10月27日长三角地区传出已经爆发业主退房项目消息的城市，除上海、太仓外，还有南京、杭州等多个城市。杭州透明售房网显示，仅10月8日至18日的10天，该市就有20起退房。
- 2011年10月27日此前很多人曾猜测，这场听证会将会迎来激烈辩论。不过，昨天的听证会始终都很平和，各方态度都比较理性，汽车制造商、经销商代表普遍言论谨慎、发言不多
- 2011年10月27日根据这项方案，银行业应将所持希腊国债置换为30年期新债加15%现金，新债票面利率为6%。
- 2011年10月27日原油期货周三回落，因美国政府公布的数据显示国内原油库存增幅高于预期。 上述消息缓解了市场对石油供应趋紧的担忧，而这种担忧情绪推动油价在过去三个交易日中累计上涨8%。
- 2011年10月27日道琼斯工业股票平均价格指数涨162.42点，至11869.04点，涨幅1.39%，收复前一交易日大部分失地。标准普尔500指数涨12.95点，至1242.00点，涨幅1.05%。纳斯达克综合指数涨12.25点，至2650.67点，涨幅0.46%。
- 2011年10月27日根据统计，今年以来，中国福利彩票发行继续保持节节攀升势头，年销量同比增幅达30%。截至2011年10月23日，中国福利彩票年销量突破1000亿元
- 2011年10月27日此外，议员们还呼吁结束欧洲央行(European Central Bank)在公开市场上购买欧元区债券以扶持受困成员国的计划，并呼吁就欧洲央行不受政治干预的独立性作出明确承诺。
- 2011年10月27日5月份炼油行业由盈利转为亏损，6月份亏损额为年内新高，7、8月份亏损有所缓解
- 2011年10月27日美国财政部副部长莱尔·布雷纳德25日表示，过去五年人民币对美元实际升值近40%，美国政府将继续采取双边和多边措施应对人民币汇率问题。
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