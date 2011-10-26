- 2011年10月27日美国财政部副部长莱尔·布雷纳德25日表示，过去五年人民币对美元实际升值近40%，美国政府将继续采取双边和多边措施应对人民币汇率问题。
- 2011年10月27日业内人士称，这主要是受建筑建材市场不景气及银行信贷政策变化的影响。不过，在新一轮西部大开发和多个重大项目的支撑下，四川钢材市场相比全国市场跌幅要小得多。
- 2011年10月27日电监会要求供电企业，保障居民生活用电不随便拉限；至少提前一天履行停限电告知义务；城区电力故障报修，抢修人员45分钟必须到场维修等。
- 2011年10月27日要发展租赁房市场，吴晓灵认为，当前有两个政策应该做出调整。首先需要调整的是小产权房政策。另一方面，过于严厉的限购政策影响形成更多的市场化出租房屋，也应进行调整。
- 2011年10月27日《增值税改革试点启动 力挺现代服务业》等12则
- 2011年10月27日在限购、限贷政策面前，“理论上”最早撑不住的应该是中小房企，但出乎市场意料的是，此轮降价风暴由大型地产商引领。
- 2011年10月27日在对房地产开发投资水平的调查中，65.6%的银行家认为2011年房地产开发投资将“保持平稳”，选择投资活动“趋于活跃”、“趋于冷淡”和“具有不确定性”的占比均不高
- 2011年10月27日这近七成银行家认为，房地产调控政策的密集出台，房地产市场的不确定性增加。加之其关联的上下游行业较多，涉及面广，倘若未来房地产市场出现大幅调整，会给银行业带来较大风险
- 2011年10月27日受部分在产油田自然递减及渤海湾蓬莱漏油油田生产暂时关停影响，2011年第三季度，公司实现净产量80.9百万桶油当量，同比下跌9.1%。
- 2011年10月27日利比亚前领导人卡扎菲和他第五个儿子穆塔西姆遭到虐待并被打死的情况应该得到调查。他称忠于卡扎菲的部队和利比亚“全国过渡委员会”武装可能都犯下了战争罪
- 2011年10月27日古普塔当天早上向美国联邦调查局自首，接受进行内幕交易的指控，他随后被逮捕，预计将于当天晚些时候出庭。同天，美国证券交易委员会也在曼哈顿联邦法院对古普塔提起民事指控
- 2011年10月27日欧洲理事会主席范龙佩在会后发表的声明中表示，为了使银行系统可能应对各种冲击，有必要对银行充实资本金。银行应在明年6月30日前将其核心资本金比率提高到不低于9％，同时还要考虑到银行持有的国债价格下跌的减值因素
- 2011年10月27日这位消息人士说，被发现的尸体中大多数是卡扎菲的支持者，目前多数尸体已被埋在苏尔特附近的集体墓地
- 2011年10月27日这次地震还造成2262座建筑物遭破坏，1650人受伤。土耳其有关部门已派遣816名搜救工作人员、145辆救护车、7架救护飞机、11所移动医院，以及2445名士兵前往地震灾区参加救援工作
- 2011年10月27日这是自联邦政府2008年接管房地美以来领导层人事变动最大的一次
- 2011年10月26日德国议会下议院以503票支持，89票反对以及4票弃权的票数通过了该项动议。
- 2011年10月26日10月26日，中国证监会对外发布了《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》（以下简称《规定》），对上市公司内幕交易知情人的管理进行了细化规范。该规定从10月25日起实施
- 2011年10月26日在世界经济新的复杂形势下，同舟共济，加强合作，推动两国经贸合作再上新台阶，推动中韩自贸区建设，将两国双边货币互换规模由1800亿扩大至3600亿元人民币，以进一步推动双边贸易投资和维护地区金融、经济稳定
- 2011年10月26日中秋节过后，全国羊肉价格稳中有涨，10月中旬开始涨速明显加快，与10月11日相比，10月26日，全国去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格分别上涨1．3％、1．5％。
- 2011年10月26日紫光股份表示，“自2003年以来，清华同仁多次、长期拖欠紫光股份债务，2010年达2000多万元，占紫光股份当期全部债权的6.86%”的传闻有误
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富