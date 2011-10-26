10月27日证券财经类报纸新闻摘要 2011年10月27日 《增值税改革试点启动 力挺现代服务业》等12则

联合国官员认为应该调查卡扎菲死因 2011年10月27日 利比亚前领导人卡扎菲和他第五个儿子穆塔西姆遭到虐待并被打死的情况应该得到调查。他称忠于卡扎菲的部队和利比亚“全国过渡委员会”武装可能都犯下了战争罪

高盛集团前董事因内幕交易遭刑事指控 2011年10月27日 古普塔当天早上向美国联邦调查局自首，接受进行内幕交易的指控，他随后被逮捕，预计将于当天晚些时候出庭。同天，美国证券交易委员会也在曼哈顿联邦法院对古普塔提起民事指控

卡扎菲老家苏尔特发现267具尸体 2011年10月27日 这位消息人士说，被发现的尸体中大多数是卡扎菲的支持者，目前多数尸体已被埋在苏尔特附近的集体墓地

土耳其东部地震死亡人数升至481人 1650人受伤 2011年10月27日 这次地震还造成2262座建筑物遭破坏，1650人受伤。土耳其有关部门已派遣816名搜救工作人员、145辆救护车、7架救护飞机、11所移动医院，以及2445名士兵前往地震灾区参加救援工作