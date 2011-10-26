- 2011年10月26日近些年，人民币真实购买力每年都在快速下降，按照购买力计算，人民币最近这些年应该是相对美元在贬值，而不是升值。
- 2011年10月26日超短期回笼工具的频繁使用和中长期深度回笼工具的停用，清晰勾勒出一个货币政策转向的事实
- 2011年10月26日在集中连片特殊困难地区开展试点，中央财政按照每生每天3元的标准为试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。试点范围包括680个县（市）、约2600万在校生。初步测算，国家试点每年需资金160多亿元，由中央财政负担
- 2011年10月26日上周广州市生猪出场价格降幅明显，由19.8元/公斤降至18.8元/公斤，一周内降幅达5%。但与此同时，广州市民并未明显感觉猪肉价格有回落，调查显示，有些品种猪肉价格较上周更是出现上涨。
- 2011年10月26日互换规模由原来的1800亿元人民币/38万亿韩元扩大至3600亿元人民币/64万亿韩元，有效期三年
- 2011年10月26日业内人士指出，东亚逸品阁的“以价换量”，或将在通州楼市起到示范作用，进一步拉动区域房价跳水。在15300元/平方米的华业东方玫瑰、14600元/平方米的京贸国际城之后，通州再次以“超低价”吸引了人们的眼球
- 2011年10月26日默克尔说：“欧洲的弱点必须在现在解决，否则就永远别想解决。欧盟在经济与金融方面最基础的弱点和漏洞，必须在现在得到处理，我是说，否则就再也处理不了了。”
- 2011年10月26日2010至2011年度特区政府出售土地收入604亿元(港币，下同)，今年度(2011至2012)将会破纪录超过历年的成绩。
- 2011年10月26日人民币汇率形成机制改革以来，人民币已大幅升值，对美元累计升幅达30%，趋近合理均衡水平。
- 2011年10月26日2011年前三季度全国建设用地供应605．1万亩，同比增长40．8％，在国家政策带动下，基础设施用地的数量和占比增长明显。
- 2011年10月26日今年底前，北京市1900多家定点医疗机构全部要求建立医生工作站，目前已有1449家完成。明年，将启动医疗定点机构间的互联互通共享，避免骗保者在不同医院重复开药，进一步提高监督管理水平和能力
- 2011年10月26日国家财政存款余额超过3.6万亿人民币，减税的步子完全有条件并应该再大些，应该在新一轮的局部宽松中发挥更大的作用。
- 2011年10月26日受益于利息净收入和手续费及佣金净收入的快速增长，农行2011年前三季度共实现净利润1007.76亿元，较上年同期增长43.59%
- 2011年10月26日今年1-8月份，炼油行业累计亏损18.4亿。5月份炼油行业由盈利转为亏损，6月份亏损额为年内新高，7、8月份亏损有所缓解。
- 2011年10月26日埃尔多安称，“灾难发生后，政府和国家立即调动，差不多四分之一的内阁成员都在那儿，动用一切方法(救灾)”。“过去两天来，我们已经控制了局面”
- 2011年10月26日中央已开始关注紧缩时间过长、力度过大导致的经济下滑风险，出于对明年经济“硬着陆”的担忧，中央经济工作会议必将对明年经济回落风险做出应对，我们判断今年12月初是总量政策转向的时间窗口。
- 2011年10月26日巴克莱资本认为，这是在释放该国定向宽松政策的信号，不排除年底前下调银行业法定存款准备金率的可能性。
- 2011年10月26日前三季度，中国银行实现净利息收入1673.02亿元，同比增长18.82%；非利息收入777.79亿元，同比增长26.48%。
- 2011年10月26日山东省政府日前批复下发了第二阶段《山东省收费公路专项清理自查自纠工作方案》。根据方案，山东将调整撤并普通路桥收费站点，相邻收费站间距小于50公里的限期撤并
- 2011年10月26日1-9月，国内增值税完成18198.68亿元，同比增长18.7％。国内增值税收入占税收总收入的比重为25.5％。
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