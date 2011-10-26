- 2011年10月26日今明两年将是地方政府偿债的高峰期，今年预计到期的2．6万亿元政府性债务，引起市场持续关注。
- 2011年10月26日姜瑜在回答记者相关提问时说：“我注意到美国一些有识之士反对炒作人民币汇率问题，向中方施压，认为这不是解决美国国内经济问题的正确方法。我也注意到有西方媒体评论称，中国作为世界第二大经济体，不会屈从于外来压力”
- 2011年10月26日杨宇军表示，今年6月下旬，十一届全国人大常委会第二十一次会议对《兵役法》修正案草案进行了初次审议；10月24日召开的十一届全国人大常委会第二十三次会议正在进行第二次审议
- 2011年10月26日杨宇军说，中国政府一贯主张和平利用外空，反对外空武器化和外空军备竞赛，认为国际社会谈判缔结相关国际法律文书是防止外空武器化和外空军备竞赛的最佳途径
- 2011年10月26日如遇紧急情况，请及时向当地有关部门求助并与中国驻泰使馆联系
- 2011年10月26日“对此，我们有充分证据。我们希望日方以负责任的态度，采取有效措施，避免和防止海空事故和不测事件的发生。”杨宇军称
- 2011年10月26日杨宇军指出，目前，中国与欧盟全部27个成员国都建立了双边军事关系，开展了广泛合作。同时，欧盟作为整体和中方在防务安全领域也有着良好的互动
- 2011年10月26日他说，航空飞行是一项高风险的活动，避免航空事故是世界各国航空界面临的共同挑战。我们不愿看到在飞行训练或飞行表演中再发生类似的事件
- 2011年10月26日国防部新闻发言人杨宇军表示，希望印方多做有利于中印边境地区和平、稳定与安宁的事情，而不是相反
- 2011年10月26日中国人民银行行长周小川日前表示，央行将非常紧密地关注通胀水平，不会因为关注经济增长而忽略通胀形势，我国当前货币政策基调保持不变，同时保持充分的灵活性和针对性。
- 2011年10月26日瑞穗证券预计11月或将有差别下调中小银行准备金，到年末时，或会全面下调准备金率
- 2011年10月26日胸腺肽注射剂是一种免疫调节药，包括注射用胸腺肽、胸腺肽注射液和胸腺肽氯化钠注射液三种剂型。临床上用于某些免疫功能低下疾病的辅助治疗
- 2011年10月26日26日上午，代表团前往清盛码头，向13名遇难的中国船员表示哀悼，并在泰方专案组有关负责人的陪同下登上“华平号”和“玉兴8号”货船，实地查看了案发现场和有关物证
- 2011年10月26日分析人士认为，尽管双方都表示会谈取得了“进展”，但并没有取得实质性突破。不过，朝美持续对话有助于打破僵局，为重启朝核问题六方会谈创造条件
- 2011年10月26日神舟八号飞船为改进型载人飞船，具备自动和手动交会对接功能，发射升空后将与天宫一号目标飞行器进行交会对接，突破和验证航天器自动交会对接技术，同时验证组合体工作模式，并开展空间科学实验
- 2011年10月26日从2012年1月1日起，在部分地区和行业开展深化增值税制度改革试点，逐步将目前征收营业税的行业改为征收增值税。
- 2011年10月26日安住淳还表示，日本央行对日元升值现状同样抱有危机感，他希望央行在合适的时机采取适当措施
- 2011年10月26日美国《华盛顿邮报》指出，税收政策已成为共和党党内预选的一个新战场：佩里和凯恩呼吁对联邦税制进行激进式改革，罗姆尼则主张基本维持现行税收制度架构并进行渐进式调整
- 2011年10月26日苏尔特位于利比亚东北部，曾经是地中海沿岸一座美丽、安静的小城。但自利执政当局武装和卡扎菲残余势力9月在此交战以来，苏尔特遭到毁灭性打击
- 2011年10月26日本次修订还构建了委员自我约束、社会共同监督和监管部门管理相结合的监督约束机制。同时，建立并购重组委会后申诉机制，强化权力制约。
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