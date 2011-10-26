银行平台债不断缩减 地方政府融资另谋他路 2011年10月26日 今明两年将是地方政府偿债的高峰期，今年预计到期的2．6万亿元政府性债务，引起市场持续关注。

国家食药监局提醒胸腺肽注射剂引起的严重过敏 2011年10月26日 胸腺肽注射剂是一种免疫调节药，包括注射用胸腺肽、胸腺肽注射液和胸腺肽氯化钠注射液三种剂型。临床上用于某些免疫功能低下疾病的辅助治疗

中国公安代表团查看湄公河袭击事件案发现场 2011年10月26日 26日上午，代表团前往清盛码头，向13名遇难的中国船员表示哀悼，并在泰方专案组有关负责人的陪同下登上“华平号”和“玉兴8号”货船，实地查看了案发现场和有关物证

神舟八号飞船将于11月初择机发射 2011年10月26日 神舟八号飞船为改进型载人飞船，具备自动和手动交会对接功能，发射升空后将与天宫一号目标飞行器进行交会对接，突破和验证航天器自动交会对接技术，同时验证组合体工作模式，并开展空间科学实验