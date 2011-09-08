- 2011年09月09日日本研究人员这次测定的是距地球约5440万光年的处女座Ａ星系（Ｍ87）中心黑洞的位置。他们使用了创新的“多频率相对甚长基线干涉”观测法，应用设置在美国10个地方的射电望远镜同时进行观测
- 2011年09月09日民生银行选择在香港发行总量不超过16.5亿股H股，预计融资规模约为90亿元。而招行的A+H股配股计划中，H股市场将占200亿元融资规模。两家银行共计赴港融资290亿元。上市银行再融资重心正在逐步的由A股向H股转移
- 2011年09月09日纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约71.5亿股,较20日均值低16%,显示在8月放量下跌後市场参与度在降低
- 2011年09月09日卡扎菲在录音讲话中说：“他们（西方国家）除了心理战和撒谎外别无他法”
- 2011年09月09日袁厉害从1987年开始收留残疾或有病的孩子，25年来收养的孩子超过100个。老百姓、医院甚至110捡到孩子，都会送到她的家中。但部分孩子因为没有足够的医疗救治而病重死去
- 2011年09月09日讲话并未改变美联储将在9月20-21日会议上进一步放宽货币政策的预期,也未透露联储可能采取政策的细节. 但华尔街分析师预测美联储可能于在9月会议上采取进一步宽松措施。
- 2011年09月09日维纳什堡地区法院法官贡纳尔·克兰茨说，萨博公司可以不服此裁决而向瑞典上诉法院提出上诉，如上诉遭驳回，还可以再向瑞典最高法院提出上诉
- 2011年09月09日美国WCNC电视台周四早间报道，作为重组计划的一部分，美国银行(Bank of America co., BAC)计划关闭至多600家分支机构
- 2011年09月09日《公开市场千亿净投放 9月资金不愁》等12则
- 2011年09月09日中国人民银行有关负责人日前表示，港股组合ETF和人民币QFII（即RQFII）的试点工作有望近期推出
- 2011年09月09日高盛亚洲中国宏观经济学家宋宇发布的研究报告中称，预计8月份中国CPI同比涨幅将从7月份的6.5%降至5.9%，食品价格下降是主因
- 2011年09月09日
- 2011年09月09日中国人民银行(PBOC)行长周小川周四(9月8日)表示，中国并没有实现人民币资本项目可自由兑换的时间表，但是计划最终将实现这一目标，这将可能是一个长期且循序渐进的过程。
- 2011年09月09日当天12月份交货的白银期货价格上涨89.9美分，收于每盎司42.53美元，涨幅为2.2％
- 2011年09月09日美国能源情报署公布报告说，由于进口减少，美国上周原油库存意外大幅减少400万桶
- 2011年09月09日由于美联储主席伯南克讲话并未暗示是否会推出刺激政策，加上美国总统奥巴马关于提振就业的讲话在即，投资者观望情绪增强，操作谨慎
- 2011年09月09日白宫在奥巴马演讲前公布的演讲概要指出，经济复苏主要依靠美国私营部门的企业及员工，但是美国的政策制定者可以为加速经济复苏提供帮助
- 2011年09月08日这一决定可能是考虑到阿基诺8月下旬至9月初访华期间，双方就两国贸易实现翻番、经济关系扩大至600亿美元规模达成了协议。
- 2011年09月08日中国欢迎包括瑞典企业在内的各国企业，在高端制造业、高技术产业、现代服务业、节能环保等方面深化同中方企业的合作，实现互利双赢
- 2011年09月08日法院认为，萨博的申请不符合授予其破产保护的法律依据
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