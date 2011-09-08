日本精确测定一个遥远黑洞的位置 2011年09月09日 日本研究人员这次测定的是距地球约5440万光年的处女座Ａ星系（Ｍ87）中心黑洞的位置。他们使用了创新的“多频率相对甚长基线干涉”观测法，应用设置在美国10个地方的射电望远镜同时进行观测

瑞典地方法院拒绝萨博轿车公司重组申请 2011年09月09日 维纳什堡地区法院法官贡纳尔·克兰茨说，萨博公司可以不服此裁决而向瑞典上诉法院提出上诉，如上诉遭驳回，还可以再向瑞典最高法院提出上诉

美国银行将关闭至多600家分支机构 2011年09月09日 《财经》综合报道 美国WCNC电视台周四早间报道，作为重组计划的一部分，美国银行(Bank of America co., BAC)计划关闭至多600家分支机构

中石化BP合资化工厂火灾 火势被控暂无伤亡 2011年09月09日