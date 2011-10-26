伊朗已逮捕31名银行诈骗案嫌疑人 2011年10月26日 伊朗声像组织当天援引负责调查此案的伊朗检察总长穆赫辛尼·埃杰耶的话说，这起案件的涉案金额高达26亿美元，是伊朗历史上规模最大的银行诈骗案，但他没有披露已遭拘押或接受问讯的涉案人员的名字

利比亚前领导人卡扎菲遗体下葬 2011年10月26日 这名官员说，在举行了宗教仪式后，卡扎菲及其第五子穆塔西姆的遗体被运往撒哈拉沙漠中的一处秘密地点下葬，当时只有几名当地官员和来自米苏拉塔的执政当局武装军官在场

联合国机构确定2015年宽带发展新目标 2011年10月26日 宽带入户的目标，是到2015年，发展中国家的40%家庭接入互联网。大众上网目标期待在2015年，世界互联网用户普及率达到60%，在发展中国家达到50%，在最不发达国家达到15%