- 2011年10月26日印度央行也清楚表明，今后继续上调利率的可能性不大。这轮加息周期可能就此止步，这为开始欢度排灯节的人们带来了些许宽慰
- 2011年10月26日对于地方政府融资平台贷款，七成银行家认为其最主要的风险是由于地方政府财力和债务规模不匹配造成资不抵债的代偿性风险。
- 2011年10月26日第66届联合国大会25日以压倒性多数通过决议，要求美国立即结束对古巴长达近半个世纪的经济、贸易和金融封锁。这是联大连续第20年通过此类决议
- 2011年10月26日伊朗声像组织当天援引负责调查此案的伊朗检察总长穆赫辛尼·埃杰耶的话说，这起案件的涉案金额高达26亿美元，是伊朗历史上规模最大的银行诈骗案，但他没有披露已遭拘押或接受问讯的涉案人员的名字
- 2011年10月26日中国银行业协会发布报告指出，超过半数的银行家（54.9%）认为所在地的房地产市场将出现“销量下降”的局面，近七成的银行家认为房价将不再上涨。
- 2011年10月26日这名官员说，在举行了宗教仪式后，卡扎菲及其第五子穆塔西姆的遗体被运往撒哈拉沙漠中的一处秘密地点下葬，当时只有几名当地官员和来自米苏拉塔的执政当局武装军官在场
- 2011年10月26日广电总局新闻发言人表示，“限娱令”称法不准确 ，文件的目的是为了使电视荧屏更加健康向上、丰富多彩，更好地满足广大观众多样化多层次高品位的收视需求。
- 2011年10月26日宽带入户的目标，是到2015年，发展中国家的40%家庭接入互联网。大众上网目标期待在2015年，世界互联网用户普及率达到60%，在发展中国家达到50%，在最不发达国家达到15%
- 2011年10月26日渣打银行报告表示，将2012年中国GDP增速从此前的10%下调至8.5%，预计2012年CPI同比上涨3.2%，信贷9万亿元，面临经济增长疲软，预计2013一季度加息一次。
- 2011年10月26日与去年同期757亿韩元（6813万美元）的净利润相比，ＬＧ电子今年第三季度的业绩明显下滑，并且差于市场预期，主要原因在于平面显示器和智能手机部门经营惨淡
- 2011年10月26日9月15日，为限制进口和保护本国汽车业，巴西宣布把对进口车征收的工业产品税提高30个百分点。这一措施使得曾经非常畅销的中国车陷入销售困境
- 2011年10月26日日本驻9个国家的约10处使馆计算机自今年年夏天起陆续传出感染病毒，目前确认有数十台计算机感染病毒。其中，在韩国首尔的使馆有大量的外交信息被连结到外界的服务器。
- 2011年10月26日26日，欧盟峰会将按原定计划举行，而25日深夜，原定计划中的欧元区财长会议临时取消。将对当前愈演愈烈的欧债危机进行重点的讨论。
- 2011年10月26日10月PPI环比可能出现15个月内的首次转负
- 2011年10月26日该期债为铁道部今年第二期铁路建设债券，总额200亿元人民币，七年和20年期品种各半，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，其中七年期品种招标利率区间为4.93%-5.93%，20年期品种招标利率区间为5.33%-6.33%
- 2011年10月26日针对退休金改革问题，在取得北方联盟党魁Umberto Bossi的必要支持后，意大利总理贝鲁斯科尼考虑很快辞职。
- 2011年10月26日我们预计10月信贷投放将在4000-5000亿之间，中值4500亿；信贷增速回落至15.3-15.5%的区间内，中值15.4%
- 2011年10月26日蒙古国总理巴特包勒德说，蒙古国今年经济增长有望达到20％，人均国内生产总值预计将超过3000美元。
- 2011年10月26日鄂武商A报告中写道，两只股票的初始投资金额为57.84万元，而报告期末账面值高达335万元。该公司炒股这一项的净利润高达500%。
- 2011年10月26日截止收盘，沪指报2427.48点，涨17.81点，涨幅0.74%，成交985.8亿元；深成指报10315.8点，涨112.35点，涨幅1.10%，成交844亿元。
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