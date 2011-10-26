- 2011年10月26日在所有的VC/PE所投项目中，获得个股投资回报率最大的当属启迪创投，其投资数码视讯等，他们的投资回报率也达到了32-57倍之间。
- 2011年10月26日此前，曼哈顿的联邦检察官已经指出，金融危机时任高盛集团董事的古普塔(Rajat Gupta)曾向拉贾拉特南泄露有关高盛和宝洁公司交易的信息
- 2011年10月26日海螺水泥在3季度完成了1100万吨产能收购，对公司来说具有里程碑的意义，但3季度水泥需求下降，公司业绩从上半年高点开始回落。
- 2011年10月26日高达36亿元的股权转让，不过如此巨额“红包”能否令京东方A今年扭亏，仍是未知之数
- 2011年10月26日天相数据统计显示，截至9月30日公募基金资产管理规模为2.064万亿，与二季度2.289万亿元的规模相比，减少了0.225万亿元，缩水近10%
- 2011年10月26日第三季度西南证券、光大证券、长江证券出现亏损，净利润分别亏损1.33亿元、1.07亿元、0.85亿元
- 2011年10月26日报告显示，2010年广州市部分预算项目的支出执行率偏低。在一般预算支出年初预算安排的13396个项目中，有921个项目支出执行率低于50%，其中有467个项目执行率为零。
- 2011年10月26日基金亏掉了2427.13亿元，与二季度相比，亏损额扩大了1.8倍。三季度共有65个交易日，相当于基金投资人每天亏损37.34亿元
- 2011年10月26日姚树洁10月25日在微博预测称：“中国房地产市场全面下跌的转折点是2012夏天，两年内下跌幅度将在20-50%之间。”
- 2011年10月26日“整个投行业绩不好，所以需要削减人员来减少开支，因为人员是投行最大的成本。和单个交易员的业绩关系不大。”前述投行交易员表示
- 2011年10月26日21世纪经济报道援引住建部政策研究中心一位专家的话称，“1年内估计限购等房地产调控政策不会放松”。
- 2011年10月26日在外地商行北京分行中，不少银行将自己专门定位于服务中小企业。面对现在中小企业贷款难等问题，不少银行却选择推出“无需担保”等相关业务
- 2011年10月26日目前仍有27只券商集合理财产品资产净值在1.1亿元以下，其中有10只低于1亿元
- 2011年10月26日美银美林中国区首席经济学家陆挺最新解读中国总理温家宝的讲话称，目前中国已经到了重新审视并微调政策的时刻.中国确实需要从2009/10年过度宽松的货币政策中退出，但不能瞬间的急刹车。
- 2011年10月26日兴业银行预测，10月CPI同比增5.5%，PPI降至5.6%附近，未来物价的回落可能会比预想的要快，2012年通胀将不再是个问题。
- 2011年10月26日在9月份M1同比增速已降至8.9%，M2同比增速亦降到13%的罕见低位的大背景下，为当局带来增加货币供应的空间，而且无须调整政策立场或更改任何货币目标
- 2011年10月26日目前，已有56家证券公司获得资格，超过全部106家证券公司的半数。分析人士认为，从近期获得主办券商业务资格的证券公司注册地来看，未来“新三板”扩容将面向全国，而不仅仅是少数高新区。
- 2011年10月26日最快从11月底开始，不论移动、联通还是电信用户，在西单、王府井、奥运中心区、三大火车站、金融街、燕莎、中关村大街七个地区，将可使用手机、平板电脑、笔记本实现无线上网且无需支付任何费用
- 2011年10月26日盖茨24日说，他打算提醒参加G20峰会的各国领导人，即使各国自家财政面临困境，也不要停止向穷国的发展项目提供资金。
- 2011年10月26日受隔夜美股大跌影响，今日两市双双低开，此后地产、金融等权重股开始发力，水泥、传媒娱乐等题材股亦积极相应，受此影响，沪指不断上行，一举冲上30日线，并继续走高。早盘两市继续放量，沪市较昨日早盘放大40%左右
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富