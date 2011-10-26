- 2011年10月26日工业和信息化部中小企业司司长郑昕表示，目前中小企业，特别是小微企业，存在融资难、税费重等五大困难或问题，但中小企业从整体上继续向着平稳较快的方向发展的基本面没有改变。
- 2011年10月26日肖春泉称：“经过各方面努力完成年初确定的规模以上工业增加值增长11%目标我们认为是没有问题的。”
- 2011年10月26日河南省委日前召开八届十五次全会，《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》成为会议讨论重点。如何将中原经济区指导意见落到实处？河南省省委书记卢展工强调要“有效运作，把国家战略转化为具体措施”。
- 2011年10月26日任何星级公厕，都得有洗手台、洗手液、镜子。三星级以上的厕所就得有空调，四星级以上需要全年温度控制在20℃~26℃之间，夏天如厕的时候不会汗流浃背
- 2011年10月26日超八成中国银行家认为2011年银行经营中最大挑战为“吸收存款压力加大”。在负债业务创新方面，银行业纷纷采取了大力发展理财业务、实施公私联动拓展储蓄业务，提供增值服务以及加大营销力度等措施。
- 2011年10月26日肖春泉表示，从各地检查的情况来看，18个行业淘汰落后产能任务都完成了，近期将会同能源局把考核成果向社会公布。今年是“十二五”第一年，淘汰落后产能任务十分艰巨。
- 2011年10月26日对于该等金融债，银监会表示，没有规模控制，只要符合相关规定均可发行
- 2011年10月26日21世纪经济报道援引一位土地部门人士言论称，十二五规划的耕地指标肯定要变化，不再强调十八亿亩耕地红线。
- 2011年10月26日1-8月，规模以上工业企业实现利润和上缴税金总额同比分别增长28.2%和27.4%；主营业务收入利润率为6.07%，同比基本持平。
- 2011年10月26日截止到2011年10月25日，事发10天后，打人者并不承认自己的行为，也没有到医院看望伤者
- 2011年10月26日有民警脸上流血，有民警胳膊受伤，两警车冲出包围，受损严重。榆林市公安局榆阳分局刑警队派多名警力赶到现场询问
- 2011年10月26日目前，7·23温州动车事故的调查进入到攻坚阶段，已经掌握了大量认定事故责任的相关证据。但对于动车事故调查报告的形成大致日期仍未透露。
- 2011年10月26日美国经济谘商会称，其10月消费者信心指数跌至2009年3月来最低水准，因消费者为就业和收入前景所苦
- 2011年10月26日长江商报消息，下月，航油出厂价将再度下跌221元/吨，为前两月出厂价最大跌幅。业界据此预测，受航油下跌影响，预计下月航空燃油附加费将下跌20元至30元
- 2011年10月26日对于今年以来山西汾酒应收账款飙升，该公司在半年报中解释称为内部赊销增加，在三季报中则直接指出是因为母公司短期赊酒增加
- 2011年10月26日美国财政部国际事务次长布雷纳德在召开听证会时告诉国会一个小组，即将召开的20国集团（G20）会议、亚太经济合作论坛（APEC）和东亚峰会（EAS），将为奥巴马提供“就这一问题继续向胡锦涛施压的机会”。
- 2011年10月26日金正恩是在去年9月的党代会正式成为接班人，但当时朝鲜媒体一致称他为金正恩同志
- 2011年10月26日据第一财经日报消息，生命人寿股份有限公司(下称“生命人寿”)25日称，截至2011年10月10日，其年度保费收入突破200亿元，同比增长超过83%
- 2011年10月26日中国兴业银行首席经济学家鲁政委最新解读总理温家宝的讲话，称宏观政策已开始走"平衡木"--即进行修正，但"全面放松"暂时仍不会出现。
- 2011年10月26日泰国总理英拉25日晚发表电视讲话说，首都曼谷市内的防汛墙可能无法抵御来势凶猛的洪水，曼谷市区、特别是湄南河沿岸地区有可能遭受洪灾
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