- 2011年10月26日据《曼谷邮报》报道，爆炸从当晚6时40分开始，也拉府至少有7个不同地点发生爆炸，其中一起发生在也拉园景酒店附近。爆炸导致许多房屋、车辆被毁
- 2011年10月26日这家机构在声明中说，同时被绑架的还有该机构一名索马里籍当地援助人员。两名外籍人员分别为一名美籍女性、一名丹麦籍男性。他们在索马里当地时间下午3时左右被绑架
- 2011年10月26日据21世纪网消息， 21世纪网从大连市经信委获悉，大橡塑并购欧洲的老牌橡胶机械生产企业—捷克BUZULUK公司正在推进过程之中，此次交易额达到3000万欧元
- 2011年10月26日联大当天就古巴提交的名为《必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁》的决议草案进行投票表决。联大193个会员国中，共有191个国家参加投票，其中186个国家投票表示支持，投反对票的只有美国和以色列
- 2011年10月26日佩里当天在南卡罗来纳州一家工厂发表演讲时说，这一名为“削减、平衡与增长”的计划旨在创造更多就业机会以应对当前经济危机，同时使政府收入来源稳定以解决巨额财政赤字问题，重建财政秩序
- 2011年10月26日我认为，一个国家威胁另一个国家说‘如果不这样做，我们就要惩罚你’的这种举措并不是正确和有效的途径。那种可能导致贸易战而伤害美国人利益的方式，并不是适当的举措
- 2011年10月26日过去五年人民币对美元实际升值近40％，但人民币仍被低估
- 2011年10月26日将是“一项十分危险的政策”。在人民币汇率问题上，应该由奥巴马总统“发挥领导作用”，确定美国在这一问题上的立场
- 2011年10月26日潘基文在信中说，当前世界经济越来越不稳定，市场波动和社会不公现象已达到了危机点。在这艰难时期，遭受最严峻考验的是贫困人群、妇女和年轻人以及地球环境。二十国集团领导人应通过采取具体措施，保障国际社会大家庭中最脆弱的群体
- 2011年10月26日10月11日深夜，四会城区发生单身女子被陌生男子突然袭击，用利器刺伤敏感部位的案件
- 2011年10月26日有经济学家指出，法国目前消费水平仍处于低位，信心指数单月回升还不足以说明法国经济形势整体有所好转。此外，2008年国际金融危机爆发后，法国消费者综合信心指数一度跌破80点大关，而目前的水平距80点也相距不远
- 2011年10月26日
- 2011年10月26日中国人民银行货币政策二司副司长姚余栋25日透露，跨境贸易人民币结算自试点以来累计突破人民币2万亿元。
- 2011年10月26日去年中国水泥产量达到18.8亿吨，局部地区出现了产能过剩。预计“十二五”期间水泥市场总需求的最高点约在24亿吨左右。到明年末，现有的存量产能将能实现供需平衡
- 2011年10月26日该公司表示，过去一年里政府为遏制楼价飙升而采取的一系列努力，正造成严重冲击，9月份，14个大中城市的销售量同比减半，开发商受到挤压
- 2011年10月26日10月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3456元
- 2011年10月26日据经济观察网消息，从农业部获悉，从2012年开始，农业部将在在甘肃酒泉、张掖等地启动国家级制种基地建设，初步设定当年完成的制种面积目标是10万亩，以玉米育种优先
- 2011年10月26日人民币兑美元汇率创新高。清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵指出，和目前的升值压力相比，人民币的贬值压力风险更大。
- 2011年10月26日目前的房地产市场整体正处于一个转型阶段，正从以往价格上升过快、利润回报很高的市场向一个稳定、健康、利润合理的市场转型
- 2011年10月26日今年起，广发银行将企业客户群按年销售收入进行分级，500万元-5000万元的为小企业客群。该行对小企业的不良率容忍度提高至2.5%
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