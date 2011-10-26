泰国南部发生连环爆炸 至少1人死亡30多人受伤 2011年10月26日 据《曼谷邮报》报道，爆炸从当晚6时40分开始，也拉府至少有7个不同地点发生爆炸，其中一起发生在也拉园景酒店附近。爆炸导致许多房屋、车辆被毁

丹麦非政府机构证实其人员在索马里遭绑架 2011年10月26日 这家机构在声明中说，同时被绑架的还有该机构一名索马里籍当地援助人员。两名外籍人员分别为一名美籍女性、一名丹麦籍男性。他们在索马里当地时间下午3时左右被绑架

联合国大会再次敦促美国立即结束对古巴封锁 2011年10月26日 联大当天就古巴提交的名为《必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁》的决议草案进行投票表决。联大193个会员国中，共有191个国家参加投票，其中186个国家投票表示支持，投反对票的只有美国和以色列

美国共和党总统竞选人佩里公布经济政策纲领 2011年10月26日 佩里当天在南卡罗来纳州一家工厂发表演讲时说，这一名为“削减、平衡与增长”的计划旨在创造更多就业机会以应对当前经济危机，同时使政府收入来源稳定以解决巨额财政赤字问题，重建财政秩序

美前财长称以立法方式解决汇率问题并不明智 2011年10月26日 我认为，一个国家威胁另一个国家说‘如果不这样做，我们就要惩罚你’的这种举措并不是正确和有效的途径。那种可能导致贸易战而伤害美国人利益的方式，并不是适当的举措

美国会众议长重申反对涉人民币汇率法案 2011年10月26日 将是“一项十分危险的政策”。在人民币汇率问题上，应该由奥巴马总统“发挥领导作用”，确定美国在这一问题上的立场