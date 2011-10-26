我国住房保障从实物保障逐步转为货币补贴 2011年10月26日 住房城乡建设部部长姜伟新25日说，这几年住房保障实行以实物保障为主；经过今后几年的努力，住房供求关系缓和以及住房租赁市场有了一定发展后，将逐步转为以货币补贴为主。

1000万套保障性住房建设进展追问 2011年10月26日 今年1000万套保障房建设进展如何，老百姓离保障房还有多远，这始终是社会关注的焦点。

中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定 2011年10月26日 中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定。