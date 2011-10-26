- 2011年10月26日今年以来，A股总市值已缩水4万多亿元，而IPO圈钱却仍超2300亿。不仅如此，羸弱的A股，还诞生了不少超募神话。其中，创业板更是成为IPO超募泡沫的重灾区
- 2011年10月26日最高人民检察院还表示，2008年以来，全国基层检察院平均每年批准逮捕刑事犯罪嫌疑人903200余人、提起公诉1068000余人。
- 2011年10月26日10月份以来农产品价格“高开低走”，商务部监测的食用农产品价格近两周持续回落，其中蔬菜、鸡蛋、猪肉的价格降幅较为明显。机构普遍预测10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅降至6%以下。
- 2011年10月26日GDP不能完全反映一个地区或者是一个国家的社会福利水平，比如收入分配或者收入差距问题，还有人们生活休闲的问题等等
- 2011年10月26日目前波音787的全球订单达800架，成为波音有史以来销售最快速的新机型。
- 2011年10月26日10月25日，深发展(000001.SZ)领衔上市银行率先披露的三季报显示，前三季单体净利润71.19亿元，同比增速51%，平安银行进表后总净利润76.87亿元，增速63%
- 2011年10月26日作为青海省最大的青稞酒生产基地——青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青稞酒股份”）于10月19日过会。但据各媒体调查报告显示，隐藏在互助青稞酒背后的种种违规现象渐渐浮出水面，问题也较为突出
- 2011年10月26日三季度社保基金加仓68只个股，保险资金加仓123只个股。社保基金、保险资金持股市值较二季度分别减少489万元和增加12亿元，同比减少0.02%和增加2.3%，考虑到大盘同期高达14.6%的跌幅，两类机构加仓动作明显。
- 2011年10月26日2010年，全国17.2%的城市空气质量未达到国家二级标准，主要是可吸入颗粒物浓度超标。广州、深圳、上海、南京、苏州、天津等大城市的灰霾天数已占全年的30%—50%。公共场所室内空气质量达标率也不足50%。
- 2011年10月26日住房城乡建设部部长姜伟新25日说，这几年住房保障实行以实物保障为主；经过今后几年的努力，住房供求关系缓和以及住房租赁市场有了一定发展后，将逐步转为以货币补贴为主。
- 2011年10月26日今年1000万套保障房建设进展如何，老百姓离保障房还有多远，这始终是社会关注的焦点。
- 2011年10月26日个股层面，基金三季度减持市值最多的前50只个股中，有15只投资品行业股、5只金融股、6只原材料股。其中，海螺水泥、招商银行、中国平安是减持市值最多的前三只个股。基金剔除的前五十个股中，出现较多地产股。
- 2011年10月26日今年二季度我们运营的毛利率与去年基本持平，主要原因是我们终止了与美国MEMC公司的一个10年期原材料买卖合同
- 2011年10月26日中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定。
- 2011年10月26日报告显示，截至2011年９月30日，两行合并后资本充足率有所上升，达到11.46％。而核心资本充足率虽然仍符合监管要求，却有所下行，为8.38％。
- 2011年10月26日迪康药业(600466)继续重金购买信托理财产品，而几乎同一时间，迪康药业大股东四川蓝光实业集团(下称：蓝光集团)却不断从中铁信托获得融资。多位业内人士表示，迪康药业此举有可能是为大股东的地产业务融资铺路
- 2011年10月26日1993年8月，犯罪嫌疑人姜兆臣在黑龙江省佳木斯市伙同他人持枪杀人后潜逃，之后以“苏佳”之名持伪造护照逃至吉尔吉斯斯坦。
- 2011年10月26日昨天，人民币对美元汇率中间价报6.3425，较前一交易日(6.3549)大涨124个基点，并创汇改以来新高。这是人民币对美元汇率连续第五个交易日上行。
- 2011年10月26日25日传出消息称，作为境外人民币回流机制的RQFII，有望在近期落实，管理办法最快于月内出台。对当前寻求触底的A股市场来说，尽管RQFII的入市资金量有限，但将带来正面效应，进一步凸显政策底的形成
- 2011年10月26日重灾区之一的凡城，一座监狱的囚犯在周二一次强烈余震后要求到监狱外暂避，但遭到拒绝。囚犯在狱中纵火，并袭击狱警，据报有多人成功逃狱
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