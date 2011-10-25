卡扎菲次子赛义夫试图越境进入尼日尔 2011年10月26日 国际刑事法院今年6月底以涉嫌反人类罪为由签发对利比亚前领导人卡扎菲和他儿子赛义夫以及利比亚情报部门负责人阿卜杜拉·塞努西的国际逮捕令。国际刑警组织今年9月对上述三人发出红色通缉令

大宗商品近全线收红 石化类商品大涨 2011年10月25日 25日，国内三大商品期货交易所上市商品近全线收涨：期铜领涨，石化类商品近全线大涨，三市仅3个品种收跌