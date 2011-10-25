- 2011年10月26日摩根士丹利(Morgan Stanley)将新设立一个整合了债券和股票解决方案业务的金融机构全球资本市场部门，以为从银行业寻求解决融资挑战和资本短缺问题的前景中获利做好准备。
- 2011年10月26日广电总局称，将对部分类型节目播出实施调控，以防止过度娱乐化和低俗倾向，满足广大观众多样化多层次高品位的收视需求。
- 2011年10月26日新股发行体制改革以来，市场逐渐成为新股发行节奏的主要决定者。然而在股票二级市场整体处于弱势的情况下，大盘股仍然“赶集”发行，甚至和中小板、创业板股票抢资源。知难而上、越难越融成为A股融资的一个怪圈
- 2011年10月26日簿记建档发行总额300亿元人民币（47亿美元）次级债，期限10年期（附第5年末发行人赎回权），发行票面年利率为5.5%，落于5.5%-5.7%的利率区间低端。
- 2011年10月26日110届广交会一期于上周拉下帷幕。与往届不同的是，本届广交会不再公布一期成交数据，改为闭幕时统一发布总体数据。在此背后隐藏的真相是，一期成交情况不容乐观。由此折射四季度中国出口形势寒意愈浓。
- 2011年10月26日原拟明天(27日)作上市聆讯的新股纷打退堂鼓。最新慢板者，乃市传集资额约15.6亿元的金汉斯餐饮连锁店，暂无意上场
- 2011年10月26日加油站的负责人投诉，无法从中石油和中石化获得正常的成品油供应，即使拿到油，价格也比之前还要高
- 2011年10月26日中共十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》25日公布。《决定》提出，要加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。
- 2011年10月26日国际刑事法院今年6月底以涉嫌反人类罪为由签发对利比亚前领导人卡扎菲和他儿子赛义夫以及利比亚情报部门负责人阿卜杜拉·塞努西的国际逮捕令。国际刑警组织今年9月对上述三人发出红色通缉令
- 2011年10月25日摩根士丹利计划将这批拟发行优先固定利率债券的收益率定为3%，最早将于本周定价
- 2011年10月25日25日，国内三大商品期货交易所上市商品近全线收涨：期铜领涨，石化类商品近全线大涨，三市仅3个品种收跌
- 2011年10月25日9月末，我国银行业金融机构境内资产总额创下历史新高，达到105.71万亿元，同比增长16.6%
- 2011年10月25日截至今年9月底，租赁业务投放余额逾90亿元，实现净利润近1亿元，平均总资产收益率(ROA)为2.4%
- 2011年10月25日北约稍早时已表示，随着利比亚前领导人卡扎菲的被俘身亡以及“过渡委”宣布利比亚全国解放，北约初步计划在今年10月31日结束对利比亚的军事干预行动
- 2011年10月25日日前，广西防城港一个生产、销售“地沟油”的窝点被警方捣毁，在事发现场，警方查扣成品油600斤，此外，还收缴转轮手枪1把、双环发令枪2把，各类子弹、对讲机、监控器、面罩等一批。
- 2011年10月25日台北市卫生局医护管理处处长刘越萍24日表示，去年台湾自杀死亡人数中有7成是男性，3成是女性；而台北市的男性自杀死亡率也比女性要来得高。去年自杀死亡人数中，有6成4是男性，3成6是女性，男性的自杀死亡率是女性的1.8倍。
- 2011年10月25日10月25日，身家过亿的原山西省阳泉市公安局巡警大队长关建军涉黑案在长治市中级人民法院开庭审理，以关建军为首的涉黑组织共26名被告人同时受审。
- 2011年10月25日根据目前政策，非波斯湾地区的外国投资者不能直接投资沙特股票，沙特曾于2007年允许海湾的邻国公民在其股票市场上自由买卖股票。
- 2011年10月25日在一般预算支出年初预算安排的13396个项目中，有921个项目支出执行率低于50%，其中有467个项目执行率为零
- 2011年10月25日有网友微博消息称，有中国游客赴日旅游回国后，因遭过量辐射而影响生育。对此，日本驻华使馆表示，表示该消息有待进一步证实，同时强调日本国内未发生一起类似事件。
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