- 2011年10月25日信贷政策要与产业政策更好地结合起来，切实做到有保有压，保证国家重点在建、续建项目的资金需要，重点支持实体经济尤其是符合产业政策的中小企业，支持民生工程尤其是保障性安居工程
- 2011年10月25日由于人民币与外币不能自由兑换，因此自行投资港股属违法行为。而这也使得在港券商不可能取得内地经纪业务经营牌照，而境内券商及其分支机构也不可能取得港股介绍业务，因此此两类业务目前属违法行为。
- 2011年10月25日韬睿惠悦建议企业可从领导力、企业形象、员工职业发展、目标连结度和绩效管理等四个方面提升员工敬业度。
- 2011年10月25日约1300人受伤
- 2011年10月25日据国际检查员泄露的希腊债务报告称，如果私人债权人不能接受减记60%的希腊债券，则7月对其达成的1090亿欧元的援助计划将不再能满足需求。
- 2011年10月25日近期在网络上流传的“国家税务总局关于修订征收个人所得税问题的规定的47号公告”、“网传歼-10B战机试飞坠毁”等均已查明属编造的谣言
- 2011年10月25日《补充通知》进一步明确了重点支持对象，通过更为具体的差别化监管和激励政策支持商业银行进一步加大对小型微型企业的信贷支持力度
- 2011年10月25日中国未来将面临外需疲软程度超预期、商品房投资放缓以及食品价格上涨超预期这三大风险
- 2011年10月25日英国首相卡梅伦当天下午在议会发表声明表示，他了解人们对根本性改革的渴望，但是目前举行此项公民投票是不合时宜的
- 2011年10月25日根据银监会通知，发行小微企业贷款专项金融债商业银行，该债项所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小微企业贷款在计算“小型微型企业调整后存贷比时，可以在分子项中予以扣除。
- 2011年10月25日楼永镇是浙江金华浦江人士，生前和朋友在安哥拉经营一家小型建筑公司，当地时间23日上午10时左右，楼永镇在罗安达南郊本菲卡区的一条小巷驾车行驶时被持枪歹徒拦截并开枪杀害，歹徒在案发后逃离现场
- 2011年10月25日MBO过程中，拍卖公然违法。而拍卖之前，280万廉价租赁评估值8918万元的国有资产，青稞酒MBO过程中公然违规
- 2011年10月25日三季度仅货币市场型基金录得利润7.25亿元。股票型基金亏损最多，亏损额度达970.74亿元；混合型基金亏损400.49亿元，两者之和占亏损总额的87.18%。
- 2011年10月25日近日，山东、辽宁等不少地区的生猪价格持续下降，部分养殖户开始提前出栏“抛售”生猪。业内专家认为，目前猪价下跌只是短期供需关系影响下的暂时回调，春节前猪价将整体保持稳中有涨态势，真正下跌或要到明年春节以后。
- 2011年10月25日在截至9月30日的第三季度，净利润降至10.2亿瑞士法郎(合11.6亿美元)，上年同期为16.6亿瑞郎
- 2011年10月25日上市公司、公共养老金、主权财富基金可投资本量远超其他类别LP，这三类LP披露的可投资本量均破千亿美元
- 2011年10月25日南京土地拍卖跌入“低谷” 16幅地块7块以底价成交 新华社南京10月25日专电（记者邓华宁）南京市10月份举办的三场土地出让活动中，一共推出16幅地块，最终只有7幅土地以底价成交，7幅土地延迟拍卖，1幅土地流标，1幅溢价仅1．9
- 2011年10月25日比亚迪北美总部位于洛杉矶市中心南费加罗大街，总面积3100平方米。距离比亚迪大楼几百米范围内，保时捷、奥迪、奔驰、日产等著名汽车品牌的销售中心比肩而立
- 2011年10月25日近日，山东省金融办下发通知，要求自通知下发之日起，严禁小额贷款公司向房地产企业及房地产企业的大股东、法定代表人、董事长、高管人员及亲属等重大关联方新发放贷款。
- 2011年10月25日从去年5月开始，欧洲央行曾数次入市干预，回购融资困难的欧元区国家政府债券，但此举在德国引发很大争议，导致德国央行行长阿克塞尔·韦伯和欧洲央行执委会委员兼首席经济学家于尔根·施塔克先后辞职
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