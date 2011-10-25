国税总局调整年终奖个税公告经查明系杜撰 2011年10月25日 近期在网络上流传的“国家税务总局关于修订征收个人所得税问题的规定的47号公告”、“网传歼-10B战机试飞坠毁”等均已查明属编造的谣言

英国议会否决通过公投决定是否退出欧盟的动议 2011年10月25日 英国首相卡梅伦当天下午在议会发表声明表示，他了解人们对根本性改革的渴望，但是目前举行此项公民投票是不合时宜的

中国商人在安哥拉被劫杀 使馆要求安方尽快缉凶 2011年10月25日 楼永镇是浙江金华浦江人士，生前和朋友在安哥拉经营一家小型建筑公司，当地时间23日上午10时左右，楼永镇在罗安达南郊本菲卡区的一条小巷驾车行驶时被持枪歹徒拦截并开枪杀害，歹徒在案发后逃离现场

南京土地拍卖跌入“低谷” 16幅地块7块以底价成交 2011年10月25日 南京土地拍卖跌入“低谷” 16幅地块7块以底价成交 新华社南京10月25日专电（记者邓华宁）南京市10月份举办的三场土地出让活动中，一共推出16幅地块，最终只有7幅土地以底价成交，7幅土地延迟拍卖，1幅土地流标，1幅溢价仅1．9

比亚迪北美总部落成 主攻公共交通电动化 2011年10月25日 比亚迪北美总部位于洛杉矶市中心南费加罗大街，总面积3100平方米。距离比亚迪大楼几百米范围内，保时捷、奥迪、奔驰、日产等著名汽车品牌的销售中心比肩而立