俄与欧盟就第三份能源改革方案的谈判陷入僵局 2011年10月25日 针对欧盟2009年提出、今年3月开始实施的能源新政，俄方希望欧盟方面能够兼顾俄方的利益，但俄方提出的建议均被欧盟委员会拒绝，相关谈判由此陷入僵局