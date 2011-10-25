- 2011年10月25日针对欧盟2009年提出、今年3月开始实施的能源新政，俄方希望欧盟方面能够兼顾俄方的利益，但俄方提出的建议均被欧盟委员会拒绝，相关谈判由此陷入僵局
- 2011年10月25日在当天外交部例行记者会上，姜瑜在回答相关提问时说，中方希望本国渔民能够遵纪守法、合法作业，同时希望韩方在执法过程中，保障中国渔民的人身安全和合法权益
- 2011年10月25日两种模式互不排斥，并可得到快速执行，且无需对现有的EFSF框架进行修改
- 2011年10月25日住建部部长姜伟新表示，严禁以任何形式向不符合住房困难标准的家庭供应保障性住房，努力防范骗购骗租保障性住房和变相福利分房等行为。完善保障性住房分配、使用的公众监督机制。
- 2011年10月25日印度央行将回购利率调升25个基点至8.50%，同时亦下调截至3月本财年的经济成长率预期，从8%下调至7.6%，并维持批发物价指数(WPI)增幅在财年末将放缓至7%的预估不变。
- 2011年10月25日阿盟将派出一个代表团，在本周三(26日)访问叙利亚，准备促使阿萨德政权与反对派之间举行对话，试图缓解叙利亚的紧张局势
- 2011年10月25日澳大利亚海关和边境保护署发布公告，宣布对自三国进口的相关产品征收反倾销税。
- 2011年10月25日2011年10月24日起，恢复住房公积金贷款有关政策并做适当调整，将最高贷款额度恢复调整为夫妻双方60万元
- 2011年10月25日江淮汽车三季度净利润大幅下滑87.07%，一则因为受到宏观环境影响使得商用车版块盈利减弱，二则与董事长左延安有可能于近期被退休有关
- 2011年10月25日统计数据显示，三季度北京商品住宅退房总量为621套，同比去年增加44%。
- 2011年10月25日上周（10月17日至23日）商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格继续回落，18种蔬菜平均批发价格比前一周（下同）下降2.5%。
- 2011年10月25日未来大秦铁路拟整合进入上市公司的资产将包括北京铁路局、呼和浩特铁路局、西安铁路局
- 2011年10月25日债券市场进入牛市初期，高信用评级债券收益率领先下行
- 2011年10月25日即使是同一家基金公司内部，基金经理间多空较量也相当明显
- 2011年10月25日国内债券一级市场认购需求旺盛，且偏好长久期产品，与此同时，二级市场情绪明显好转，已经处于历史均值之上。
- 2011年10月25日释永信说，我们基本比较被动，到底卖了多少票，多少人是免票的，都是他们说了算，给我们多少是多少。从2005年到现在，还拖欠了4000多万元，郑州市委书记多次作了批示，但登封政府还没有落实
- 2011年10月25日第三财季净收入为73亿欧元，较2010年第三财季的50亿欧元增长47%
- 2011年10月25日伴随中国经济增长放缓和房价一定程度回落，市场开始担忧“影子银行”及其潜在的去杠杆化风险对经济的伤害。在过去一段时间内，中国的“影子银行”在紧缩的货币环境中迅速扩张。
- 2011年10月25日为支持国家商品储备业务发展，依据国务院有关批复精神和印花税、房产税、城镇土地使用税暂行条例有关规定，对商品储备管理公司及其直属库资金账簿免征印花税。
- 2011年10月25日18年5次闯关IPO的佛慈制药终于在屡败屡战中拿到证监会的通行证
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