- 2011年10月25日截止收盘，沪指报2409.67点，涨39.34点，涨1.66%，成交金额836.35亿元，最高报2414.05点，最低报2357.39点，深成指报10203.40点，涨245.78点，涨2.47%，成交金额726.33亿元，最高报10241.10点，最低报9916.35点
- 2011年10月25日匈牙利发展部长Tamas Fellegi于24日表示，中国近期完成了对匈牙利公债的购买，但他未透露购买的具体数量。
- 2011年10月25日由于销售量持续高于结算量，前3季净利润增速低于预期，但是随着4季度结算高峰的到来，万科业绩将有明显提升
- 2011年10月25日香港金融管理局发言人回应道，关注香港银行在内地信贷增长的情况，自去年底已加强监管，并于现场审查中，没发现银行贷款审批标准有重大问题。
- 2011年10月25日利比亚过渡委一官员表示，卡扎菲的前情报主管塞努西在策划帮助赛义夫逃脱，“该地区非常难以控制或者包围，它地处沙漠，有很多出口。”
- 2011年10月25日人社部新闻发言人尹成基10月25日称，按照《社会保险法》“社会保险基金在保证安全的前提下，按照国务院规定投资运营实现保值增值”的要求，人社部正在会同有关部门研究制定基金投资运营办法，在保证安全性的前提下，争取实现较好效益
- 2011年10月25日公司净利润受非经常性损益影响较大，非流动性资产处置损益达2498万元。公司3季度毛利率环比下降了6个百分点
- 2011年10月25日财报显示，3季度公司获得投资收益18.35亿元，比上年同期增加15.6亿元
- 2011年10月25日公司3季度毛利率为17.5%，同比提升了0.2个百分点，环比提升了0.4个百分点，创三年新高
- 2011年10月25日上年转让公司股权产生较大亏损，而本期受益稀土价格上升
- 2011年10月25日今年来，城投控股的营业收入持续攀升，3季度营业收入更是创3年新高。
- 2011年10月25日三季度，广汇股份营收同比、环比都下降，但是在营业外收入的拉动下，净利润保持了同比增长。公司预计2011全年业绩同比增长50%以上。
- 2011年10月25日在缅甸，Twitter和Facebook都已解禁。最近，缅甸政府还解除了对部分境外新闻网站的封锁，其中包括了BBC(英国广播公司)、VOA(美国之音)和视频网站YOUTUBE
- 2011年10月25日央行加大公开市场操作力度，连续回笼资金，稳定市场利率避免过分下跌。
- 2011年10月25日欧元也是中国外汇储备多元化的重要依托。中国也是欧洲主权债务市场的长期投资者，今后将一如既往地支持欧洲与欧元。
- 2011年10月25日公司近期收到的4877万元政府补贴将在年底予以确认
- 2011年10月25日浙江省规定，保障房建设进度滞后、区域内房价过快上涨等12种情况出现，相关市、县(市、区)政府负责人将被约谈。
- 2011年10月25日金网通正积极筹备上市之际，母公司通达电器却遭到了股东们的猛烈抨击。
- 2011年10月25日民间借贷危机愈演愈烈，上市公司对外担保情况也以惊人的速度增长。
- 2011年10月25日分析人士认为，未来上市银行融资途径多以次级债和金融债为主，对A股的直接冲击相对较小
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