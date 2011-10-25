- 2011年10月25日人保部部最近制定了《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》，在国际上是通行的做法，保障外国人在就业国享受同等的社会保障待遇，人保部了解的情况看，大家还是很欢迎。
- 2011年10月25日担保公司收费最低一般为每年5％。其中，中小企业债由于风险较大，费率一般在1%以上；若是城投债，因风险较小，担保费则会降低，每年在5％左右。
- 2011年10月25日尹成基表示，养老保险关系转移接续办法效果很好，新生代农民工的权益诉求很高。
- 2011年10月25日黑客7月底通过电邮发送该病毒，目标可能锁定了与日本外交和国防政策相关的信息
- 2011年10月25日该项目计划让中国的青年律师在伦敦金融城的一些律师事务所实习。目前已让300名中国律师得到一年的实习机会。但该项目在今年4月被砍
- 2011年10月25日法国、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)担心，这一强硬立场可能会触发债券持有者保单，即信贷违约互换(CDS)，从而由于对金融机构面临的CDS亏损的不确定性，造成投资者恐慌
- 2011年10月25日阿林奇在土耳其内阁会议后举行的记者招待会上说，这次地震还造成2262座建筑物遭破坏，1300人受伤。截至目前，已有51个国家和地区的领导人向土耳其政府和领导人发来慰问电
- 2011年10月25日维基解密始创人阿桑奇表示，网站发布数以万计的华府机密文件和外交电文后，遭到美国金融公司经济封锁，令维基解密减少约9成半收入
- 2011年10月25日该公司还透露，埃及与约旦已就提高出口天然气价格达成协议。据悉，埃及出口约旦的天然气价格可能会翻一番
- 2011年10月25日台湾2012“总统”大选出现新变化，蓝绿差距拉近至5%，逼近历史新低
- 2011年10月25日韩国海警曾扬言，将搜集证据，对5名中国船员以“妨害公务”罪名提起诉讼。
- 2011年10月25日截止中午收盘，沪指报2386.79点，涨16.46点，涨幅0.69%，成交354.2亿元；深成指报10098.1点，涨140.48点，涨幅1.41%，成交334亿元
- 2011年10月25日上周，欧洲央行在二级市场购买了总额约45亿欧元（约62亿美元）的债务国国债，比前一周的22亿欧元（约30亿美元）增加了一倍多。这一统计数字只截至上周五，而通常在购买和清账之间至少需要两个交易日
- 2011年10月25日龙年春晚四个小时的直播过程中，将没有一个广告，所有的软硬广告都没有，包括零点报时，广告植入
- 2011年10月25日尹成基表示，尽管经济总的增长速度有所放缓，但是在吸纳就业、经济增长带动就业方面没有带来明显影响。另外，招工难是就业结构性矛盾的突出表现，这是当前和今后一个时期需要重点加以解决的突出问题。
- 2011年10月25日灞桥区教育局10月25日表示，将召集辖区所有的民办幼儿园园长开会，加强师德教育，已决定对该幼儿园园长做出停职处分
- 2011年10月25日截至9月底，全国农民工参加基本养老、基本医疗、失业、工伤保险人数分别为3991万人、4594万人、2269万人、6580万人，分别比上年底增加707万人、11万人、279万人、280万人。
- 2011年10月25日目前警方已抓获两名主要嫌疑人，且以涉嫌故意伤害罪将其刑拘。目前，当地公安机关成立15人专案组，全力侦破此案
- 2011年10月25日前期因与山东步长的解约风波而引发机构抛售，但一直重仓中恒集团的“广发系”基金则逆势增持
- 2011年10月25日高纬环球发布最新全球城市投资报告，报告显示，商业地产市场正成为全球投资者首选的领域，中国成为全球投资者最为青睐的投资目的地。
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