土耳其东部地震死亡人数升至279人1300人受伤 2011年10月25日 阿林奇在土耳其内阁会议后举行的记者招待会上说，这次地震还造成2262座建筑物遭破坏，1300人受伤。截至目前，已有51个国家和地区的领导人向土耳其政府和领导人发来慰问电

埃及试验性恢复对以色列和约旦的天然气出口 2011年10月25日 该公司还透露，埃及与约旦已就提高出口天然气价格达成协议。据悉，埃及出口约旦的天然气价格可能会翻一番