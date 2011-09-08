故宫失窃案嫌犯石柏魁被移送审查起诉 2011年09月08日

欧洲央行维持主导利率水平不变 2011年09月08日 欧元区通货膨胀压力有所减缓，但欧元区2．5％的通胀率仍超过欧洲央行将通胀率控制在2％以内的目标。