国土部五项措施遏制违法违规 年内展开约谈 2011年10月25日 国土资源部今日上午召开发布会，通报2011年1-9月份国土资源领域违法形势。 国土部执法监察局副局长王玲表示，第4季度国土资源领域违法违规形势十分严峻，局部地区违法反弹压力增大，下一步国土部将采取五项措施遏制违法违规反弹。

一男子在上海地铁车厢内抽烟被行政拘留处罚 2011年10月25日 该中年男子龚某在车厢内抽烟，造成车厢烟雾缭绕，并对乘客的劝阻置之不理。目前，上海警方依据《中华人民共和国消防法》有关规定对龚某作出行政拘留的处罚