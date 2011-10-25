- 2011年10月25日人保部数据显示，1—9月，全国城镇新增就业994万人。三季度末，全国城镇登记失业率为4.1%，与二季度末持平。
- 2011年10月25日截至9月底，北京、天津、山西等21个地区相继调整最低工资标准，平均调增幅度21.7%。
- 2011年10月25日1—9月，全国城镇新增就业994万人，完成全年900万人目标的110%。城镇失业人员再就业436万人，完成全年500万人目标的87%。就业困难人员实现就业139万人，完成全年100万人目标的139%
- 2011年10月25日在大股东多次称要为鄂武商引入新的战略投资者之后，联博香港有限公司在9月底对公司进行了实地调研
- 2011年10月25日1—9月，五项社会保险基金总收入16382.3亿元，同比增长26.9%；五项社会保险基金总支出12897.5亿元，同比增长21.2%。
- 2011年10月25日国土资源部今日上午召开发布会，通报2011年1-9月份国土资源领域违法形势。 国土部执法监察局副局长王玲表示，第4季度国土资源领域违法违规形势十分严峻，局部地区违法反弹压力增大，下一步国土部将采取五项措施遏制违法违规反弹。
- 2011年10月25日“尼美舒利”事件对康芝药业带来的冲击仍在继续，至3季度，公司净利润连续三个季度持续下滑，且创3年新低
- 2011年10月25日该中年男子龚某在车厢内抽烟，造成车厢烟雾缭绕，并对乘客的劝阻置之不理。目前，上海警方依据《中华人民共和国消防法》有关规定对龚某作出行政拘留的处罚
- 2011年10月25日当时他们之所以想要翻越铁路，是因为四个甘肃籍同乡吃完饭后，准备去新木村找老乡，当时有铁路阻隔，需要绕一段很长的路，为了省时省力，四人便爬上铁轨桥，随之不到一会，一辆列车便疾驰过来，撞上了他们
- 2011年10月25日深圳农林渔业局方面解释，自2004年“村改居”完成后，深圳已经没有农民。“农运会是农民参加的，我们不搞形式主义，所以不参加。”
- 2011年10月25日中国人民银行行长周小川10月24日表示，未来将更多资源分配转向民间，将更多外汇“藏汇于民”，让国民自行决定外汇的用途。
- 2011年10月25日据21世纪网消息，瑞典汽车终止与庞大集团、青年汽车重组萨博的《认购协议》，庞大集团10月24日晚回应称未违反《认购协议》，并将对4500万购车预付款提取部分坏账准备
- 2011年10月25日傅成玉表示，中石化拿来股东的钱要给股东高回报，我们拿银行的钱要还本付息，如果我们企业没有利润，这个企业今年能支撑，明年能支撑，后年就彻底关门了。
- 2011年10月25日中国人民银行行长周小川表示，中国今年经常项目顺差与GDP之比将在4%左右，但由于外商直接投资增长比较快，从国际收支总平衡，也就是从经常项目和资本项目总和来看，我国今年国际收支的总顺差仍可能较大。
- 2011年10月25日温州市环保局近日出台十条意见，将通过审批窗口提高效能、简化环评流程程序、重大建设项目全程跟踪以及拓宽企业抵押贷款渠道等多种服务措施，加大对企业帮扶力度。
- 2011年10月25日“限娱令”明确规定将对选秀类节目进行全面限制：从明年开始，全国省级卫视台一年内的选秀节目不得超过10档，且类型不能重复
- 2011年10月25日其表示，雀巢在双城20多年，为当地经济、奶农和社区作出了有目共睹的贡献
- 2011年10月25日国会共和党已经两次阻止奥巴马总统提出的就业法案在国会通过。卡尼引用独立经济学家的观点说，奥巴马政府的就业法案预计创造190万个就业岗位，拉动美国经济增长2％
- 2011年10月25日中国工商银行股份有限公司副行长罗熹周一表示，欧洲债务危机对中国金融业的直接冲击是微乎其微
- 2011年10月25日宝石机械公司占巴西宝石石油设备公司总注册资本的34%，其他两个公司各占33%
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