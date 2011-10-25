- 2011年10月25日重庆市统计局人士24日证实，今年前三季度该市经济增速为16.5%，增速首次位居全国第一。与重庆一样经济逆势加快的有云南、安徽、黑龙江、四川等地。
- 2011年10月25日同时完善农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，扩大覆盖面，适时将配偶一方为农村人口的家庭纳入奖励扶助范围
- 2011年10月25日25日，1美元对人民币6.3425元，美元下跌124.00基点，人民币升破了6.35关口。
- 2011年10月25日昨日，国际投资评级机构穆迪发布一份调查显示，大部分中国受访房地产开发商在未来12个月内暂无流动性风险之忧。穆迪统计数据显示，截至2011年6月，内地开发商持有总现金规模达人民币1910亿元。
- 2011年10月25日胡俞越疾呼：“股市已经不简单是一个市场市，也不简单是一个政策市了，股市不稳，中国经济岂能稳，中国市场岂能稳，中国金融岂能稳，中国社会岂能稳，中国民生岂能稳。”
- 2011年10月25日香港税务局发言人表示，香港税制设有多项很高的免税额，以至很多人无须缴纳薪俸税，加上薪俸税是以累进税率计算，高收入人士的税率较高，因此少数高收入纳税人负担了大部分薪俸税
- 2011年10月25日据路透社消息，一家大米贸易组织24日称，中美可能拟定大米检疫协议，双方动作或已进入最终步骤，协议缔约将意味着美国可对华出口大米
- 2011年10月25日农行战略规划部昨天发布报告，预计四季度单季增速将会继续放缓至8.9%，全年经济增速将达到9.3%，经济“硬着陆”几无可能。
- 2011年10月25日欧洲央行在下任行长德拉吉的领导下将继续维持物价稳定
- 2011年10月25日昨天，国家外汇管理局发布《货物贸易外汇管理试点指引操作规程(银行、企业版)》，进一步明确了12月1日起在江苏、山东、湖北、浙江(不含宁波)、福建(不含厦门)、大连、青岛等七省市进行货物贸易外汇管理制度改革试点的有关事项。
- 2011年10月25日小悦悦父母的代理律师罗德旭表示，王家经慎重商量后决定，将不对该案提出民事诉讼，只希望司机能得到应有的法律裁决，并表示将尊重办案机关的相关决定
- 2011年10月25日有投资者指出，既然中粮屯河5月公布增发预案以来，公司股价整体上处于下跌态势，这就说明市场对此次增发的前景并不看好，二级市场的投资者不断抛出手中所持股票，因而此时公司应该考虑的是重新思考增发一事。但现在的情况却恰恰相反
- 2011年10月25日原国家统计局干部孙振、中国人民银行干部伍超明因多次向证券行业从业人员泄露涉密统计数据分别获刑。在这些秘密数据“走光”的背后已经形成了一条完整利益链条，背后是真金白银的巨额利益。
- 2011年10月25日卫生部部长陈竺指出，目前我国强制收治精神障碍患者程序缺失，个别地方发生的强制收治案例引起患者及其亲属的强烈质疑，“被精神病”不时成为舆论热点。为杜绝“被精神病”的情况发生，草案对与之相关的行为设定了严格的法律责任。
- 2011年10月25日上海金融学院公共经济管理学院博士温建宁在上海证券报发表文章称，中国的房地产市场历经多次艰难的调控，正从简单的量变进入深刻质变的过程之中。中国经济正在“去房地产化”，房地产内部正在“去杠杆化”。
- 2011年10月25日由于不满工资、社保和公积金等问题，日本手表品牌西铁城（CITIZEN）位于中国深圳的代工厂——冠星精密表链厂1178名员工17日起开始停工，要求资方依法支付相关费用。截至10月24日下午4时，工人尚未复工
- 2011年10月25日王亚伟认为在未来，货币政策继续大幅收紧的可能性不大，股市进一步下跌的空间有限。同时其也对持仓品种进行了调整，新进重仓股大秦铁路，提高金融、保险类等个股的配置，显示出其对低估值品种的关注
- 2011年10月25日与大多数基金顺势减仓不同的是，华夏大盘和华夏策略的基金经理王亚伟却在三季度依然保持了较高的仓位。华夏大盘和华夏策略两只基金的股票比重分别占到88.7%和73.47%。
- 2011年10月25日当日，纽约商业交易所(NYMEX)12月份交割的轻质原油期货价格上涨3.87美元，报收于每桶91.27美元，涨幅为4.4%，创下主力合约自8月初以来的最高收盘价
- 2011年10月25日北京市检察系统人士还表示，售卖国家机关文件的现象也并不少见，有时一份经济类文件能够卖到40万元到60万元。
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