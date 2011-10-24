利比亚当局将专门成立委员会调查卡扎菲死因 2011年10月25日 贾利勒表示，无论卡扎菲如何专制和腐败，利比亚人都想审判他，希望将他投进监狱，但是和卡扎菲有交易的人不希望他接受审判。

传中投与黑石拟投资苏格兰皇家银行贷款组合 2011年10月24日 《财经》综合报道 这或成为中投公司进军海外房地产市场的又一信号

农发行已放贷264亿元支持2011年度棉花收购 2011年10月24日 截至10月10日，农发行共投放棉花收购贷款264亿元，同比增加150亿元