- 2011年10月25日今年轰动一时的“美尔雅事件”，涉案人员频频亮相卓尔控股公司的各种活动，业内人士表示，卓尔控股正试图通过各种方式努力撇清与“网络攻击美尔雅”案的关系，卓尔的人冒充美尔雅员工对美尔雅进行网络攻击，已击穿了基本商业伦理底线
- 2011年10月25日《证监会副主席：支持新媒体参与资本市场建设》等12则
- 2011年10月25日宁波富邦（600768）10月24日发布公告称，接到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查
- 2011年10月25日1014家公司前三季净利润增长近18%，420家公司净资产收益率同比上升
- 2011年10月25日草案在居民身份证法第十五条第一款中增加了一种人民警察依法执行职务可以查验居民身份证的情形，即“在火车站、长途汽车站、港口、码头、机场或者在重大活动期间社区的市级人民政府规定的场所，需要查明有关人员身份的”。
- 2011年10月25日新股发行扩容虽被指为市场低迷的罪魁祸首，但从近期的发行审核情况以及保荐代表人培训期间监管层所释信号来看，发行节奏市场化基调将持续，新股发行审核并无放缓迹象
- 2011年10月25日贾利勒表示，无论卡扎菲如何专制和腐败，利比亚人都想审判他，希望将他投进监狱，但是和卡扎菲有交易的人不希望他接受审判。
- 2011年10月25日根据证监会对转融通业务的各项规定，以及中国证券金融股份有限公司（下称“证金公司”）60亿元注册资本金推算，预计转融通初期最大规模为900亿元。
- 2011年10月25日卡扎菲10月20日被捕死亡后，死因众说纷纭，引发国际社会的疑问。包括美、英在内的多国要求利比亚执政当局“全国过渡委员会”应该重新以“公开及透明的方式”，调查并公布卡扎菲的确切死因。
- 2011年10月25日这6名犯罪嫌疑人中有一人是国家统计局办公室秘书室原副主任、副处级干部孙振，有1名是中国人民银行金融研究所货币金融史研究室原副主任、副处级干部伍超明，另外4名犯罪嫌疑人均为证券行业从业人员
- 2011年10月25日甲醇期货合约首日涨跌停幅度为8%,初期最低交易保证金为8%
- 2011年10月25日金融本来是个侍应生，是科研生产的侍应生，是服务业，是服务于工商（实体）经济和教育、生产、技术进步这个中心的，但是有一天在不知不觉中，中心变掉了，就像家里的保姆，本来在服务，有一天忽然发现主人变保姆了，保姆变主人了
- 2011年10月24日云南城投公告，当前国家对房地产行业调控政策频出，货币政策日渐趋紧，多融资渠道取得资金已成为必然，房地产基金作为房企融资渠道的重要性日益凸显。
- 2011年10月24日这或成为中投公司进军海外房地产市场的又一信号
- 2011年10月24日日越两国此次共同签署有关强化防卫合作的备忘录，其意在对中国进行联合“反制”。
- 2011年10月24日10月24日，孔某等5人因涉嫌生产、销售不符合安全标准的食品罪，在北京市东城区法院出庭受审。
- 2011年10月24日截至10月10日，农发行共投放棉花收购贷款264亿元，同比增加150亿元
- 2011年10月24日本月20日已获证监会批复的甲醇期货合约，定于28日正式挂牌交易
- 2011年10月24日美国国务院发言人唐纳( Mark Toner)表示，美国经评估认为，美国驻叙利亚大使福特近期“个人人身安全遭到确实的威胁”，因此决定将其撤回华盛顿。
- 2011年10月24日郑商所在上市初期对甲醇期货合约的保证金标准、交割、市场监控等方面和环节应当从严要求，特别是要做好实物交割环节的监督检查，切实防范市场操纵。
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