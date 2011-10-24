- 2011年10月24日依托该行的全球网络和先进的IT系统向比利时安特卫普的钻石企业提供贸易及商品融资、全球现金管理、银行卡收单、跨境人民币、国际结算、资金交易和投资银行等相关业务
- 2011年10月24日在23日进行的总统选举中，没有候选人得票数超过宪法规定的半数之限，7天后将举行第二轮总统选举
- 2011年10月24日根据德国媒体披露的内容，这对夫妇按照莫斯科方面的安排，在1990年从墨西哥来到德国。安德列阿斯在个人资料文件上注明的出生地点是阿根廷，他的妻子出生地为秘鲁
- 2011年10月24日凤凰传媒过会，将成传媒板块最大成员；同时获审核通过的西部证券，拟发行股数不超过2亿股，发行後总股本不过12亿股。
- 2011年10月24日2011年1月1日至10月24日，建设银行、兴业银行、中国银行、招行银行、农业银行分别以承销111只、95只、91只、85只、81只短融券（包括超级短期融资券、短期融资券和中期票据）的成绩位列短融券承销龙虎榜前五名。
- 2011年10月24日，一方面政府（需要）把自己的做法改善，另一方面我们的企业需要摆脱依靠政府的政策倾斜或特殊政策来支撑自己，而要靠自己提高自己的核心竞争力，这样才有可能在未来全球的激烈竞争中不但能够存活还能够发展
- 2011年10月24日草案明确了违反清洁生产审核制度的相关法律责任；明确污染物排放超过国家和地方规定的排放标准或者超过经有关地方人民政府核定的污染物排放总量控制指标的企业，按照环境保护相关法律规定执行
- 2011年10月24日该资金主要用于支持国家清洁生产推行规划确定的重点领域清洁生产工作的实施；重点支持列入清洁生产强制性审核、实施清洁生产效果明显、完成节能减排指标份额较大的项目
- 2011年10月24日部分劳动密集型中小企业及非公企业劳动合同签订率仍然偏低，部分已签的劳动合同内容不规范、履行不到位，一些地方对企业用工和劳动合同签订情况底数不清的问题仍然没有很好解决
- 2011年10月24日雀巢、达能、雅培等跨国巨头雄厚的资金实力及强大的综合竞争力都是蒙牛所不可比拟的，蒙牛的实力显得尤其微弱，一旦参与此次竞购，意味着其将与这些企业直接竞争，获胜的困难较大。
- 2011年10月24日一辆白色越野车在倒车时将一位13岁女孩乐乐(化名)撞倒，其后不仅没停车，反而加大油门从乐乐小腿上轧了过去，同时受到牵连的还有旁边的两辆手推车和一个水果摊
- 2011年10月24日中国驻光州总领馆正在紧急处理此事，要求韩方文明执法，在执法过程中避免暴力，切实保障中方人员的安全与合法权益。中方有关部门将密切关注事件进展
- 2011年10月24日根据有关部门在案件调查过程中反映出的问题，国家统计局干部孙振、中国人民银行干部伍超明泄露涉密经济数据案件背后确实有利益驱动。
- 2011年10月24日中国人寿曾于2011年10月14日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了本公司发行总额不超过人民币300亿元的次级定期债务的议案。
- 2011年10月24日萨科齐称对卡梅伦及英国财政大臣奥斯本在各大媒体上发布的应对欧债危机言论感到很“恶心”。“我们对你的批评感到很恶心，我们不需要你告诉我们该怎么做，”萨科齐在峰会上说。
- 2011年10月24日据统计，截至2011年6月，受评穆迪的开发商所持总现金达1910亿人民币（约合294亿美元）。
- 2011年10月24日期货市场、股票市场一改前期颓势，联袂大涨
- 2011年10月24日惠誉预计，到今年年底，香港银行内地业务风险敞口比例或从今年6月的24%升至35%，而这一比例在两年前仅为10%
- 2011年10月24日龚如心遗产争夺案于2009年正式在高等法院开始审理，至2010年初裁定51岁的陈振聪败诉，判词指他持有声称是龚如心在2006年订立的“遗嘱”是伪造的
- 2011年10月24日分析师称，所有银行都在尽快处理风险加权资产，各行早已行动，但他们可能会发现，因环境明显严酷，过程会比预期更加困难。
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