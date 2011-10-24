保加利亚将举行第二轮总统选举 2011年10月24日 在23日进行的总统选举中，没有候选人得票数超过宪法规定的半数之限，7天后将举行第二轮总统选举

越野车倒车撞倒少女后加速碾其小腿 司机逃逸后自首 2011年10月24日 一辆白色越野车在倒车时将一位13岁女孩乐乐(化名)撞倒，其后不仅没停车，反而加大油门从乐乐小腿上轧了过去，同时受到牵连的还有旁边的两辆手推车和一个水果摊