- 2011年10月24日美银美林表示，由于美国国会目前仍未在制定长期可靠减赤方案上达成共识，预算赤字高企，经济发展前景不乐观，近来遭到另一家评级机构下调的可能性很大。
- 2011年10月24日腾讯作为中国巨大的互联网企业，再次因行业内的不正当竞争而被推到舆论的风头浪尖
- 2011年10月24日包括北京大学法学院教授张千帆、著名法学专家郭道晖等在内的十五名学者及社会人士，联名提请国务院，呼吁取消高考和招生工作中的考生户籍限制。
- 2011年10月24日日本金融机构虽然持有充分的内部资本来应对各种风险,但由于其国债和外债持有比例的增多,海外债券市场的变化对日本国内金融机构的影响力有所加大。
- 2011年10月24日在距离多伦多340公里的乔治湾长达7.7公里的海滩上，发现了5000-6000只各种海鸟的尸体。到目前为止，当地还没有人类感染肉毒杆菌的病例。
- 2011年10月24日俄罗斯称，该国制定不受欢迎美国人名单，是作为对美国方面早些时候制定的一份“马格尼茨基名单”的回应。
- 2011年10月24日自2011年11月1日起至2014年10月31日止，对金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免征印花税。
- 2011年10月24日自2011年11月1日起至2014年10月31日止，对金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免征印花税
- 2011年10月24日任志强认为，越限购的城市的房产你越得去买，“限就是政府帮你摁着，一松手就会往上涨。
- 2011年10月24日即将到来的11月份沪深交易所将有78家上市公司限售股解禁，合计解禁市值为777.07亿元，环比增加两成多，目前计算为年内仅次于9月份、10月份的第三低
- 2011年10月24日任志强表示，一线城市实行限购令并不影响个人投资机会，中国的城市化进程仍处于增长阶段，投资房产机会还是大大的。
- 2011年10月24日
- 2011年10月24日信泰集团欠债20亿中，民间借贷和银行贷款差不多各占一半。而有温州银行业人员业透露，在这次借贷风波中，浦发和兴业资金卷入稍微多些。
- 2011年10月24日荷兰银行已承诺将购买欧元区金融资产，收购资产是荷兰银行重新确立国际银行地位的战略计划的一部分
- 2011年10月24日集团原董事长应国权等16名高管将分别被以贪污、挪用公款、私分国有资产、受贿罪提起公诉，涉案金额高达4亿多元
- 2011年10月24日寿险业的发展将面临比较严峻的形势。初步预计，寿险业明年仍将面临较大的增长压力。保费增速不会有较大的提升
- 2011年10月24日免去杨传堂的国家民族事务委员会副主任职务；免去欧阳坚的文化部副部长职务；免去赵白鸽（女）的国家人口和计划生育委员会副主任职务
- 2011年10月24日据南华早报消息称，中国多家国有新闻网站可能筹划在上海证交所首次公开发行(IPO)股票，他们的上市申请已在上周获得监管机构的批准
- 2011年10月24日市场此普遍认为蒙牛此项方案过于冒险，因为惠氏估值几乎是蒙牛市值的两倍
- 2011年10月24日国家发展和改革委员会体制改革司副司长张丽娜23日表示，应当把沿海发达地区的有些乡镇发展成为中小城市，以合理地配置公共财力、公共服务等资源。
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