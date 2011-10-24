- 2011年10月24日泰国警方高度重视“10·5”案件，已从总部调派高官和刑侦专家专门负责此案的侦查工作，将会继续与中国警方密切合作，加快侦查工作，早日查明真相并向中方通报
- 2011年10月24日9月份，北京全市居民消费价格(CPI)比上年同月上涨6.5%，比8月份回落0.1个百分点。初步核算，北京市实现地区生产总值(GDP)11404.3亿元，按可比价格计算，比上年同期增长8%。
- 2011年10月24日克里斯蒂娜非常注重个人仪表，在公众场合一直保持着时尚、高雅的形象。她的服饰一直是阿根廷媒体津津乐道的话题之一
- 2011年10月24日霍尔尼斯凭借丰富的学识和经历很快在牙买加政坛崭露头角。他1997年担任中西圣安德鲁选区议员，2005年开始在教育部担任职务。2007年，霍尔尼斯被正式任命为牙买加教育部长
- 2011年10月24日从大行交易员处获悉，央行公开市场操作本周仅有1年与3年期央票需求，3个月央票或将暂停一次
- 2011年10月24日经过调查认为，长沙县公安局对南通三建公司工地阻工报警进行出警、处置是正当执法;长沙县公安局对何太雄等人裁处治安处罚是依法、正确的
- 2011年10月24日提升兵源质量是这次征兵的主要目标。为此，北京市将以高学历青年群体为重点，尤其要调动大学生应征入伍的积极性
- 2011年10月24日早盘权重股拉抬股指，中小盘加速杀跌，导致股指快速回落，沪指几度逼近2300点，在权重股奋力护盘下，临近中午收盘沪指涨0.35%。午后，金融、地产、资源股等放量加速上行，由此带动两市板块纷纷反弹，推动股指快速拉升
- 2011年10月24日日前，中国第三方互联网广告效果评估机构秒针系统公司，获得国际风险投资机构凯鹏华盈(KPCB China)领投、宽带资本(CBC)、红点资本和WPP Digital共同参与的2000万美元融资
- 2011年10月24日欧盟领导人23日在比利时布鲁塞尔举行峰会，议题之一就是为应对欧债危机寻求全面的解决方案。不过，当天的峰会并未就此议题拿出具体成果
- 2011年10月24日葛兰素史克的韩国分部回应称，韩国公平贸易委员会的这一决定“很令人遗憾且并不合理”，并将提起上诉
- 2011年10月24日未合理履行风险提示及告知义务、虚构保险中介业务套取资金、不实列支业务费用成为保险公司违法违规的三大表现
- 2011年10月24日针对外界对德法两国领导人存在巨大分歧的担心，他表示，欧元区领导人将“本着妥协与合作精神来处理分歧，我们将向世界证明我们维护欧元区财政稳定的决心。”
- 2011年10月24日当前国际原油供需仍处于脆弱平衡的状态，一有风吹草动，市场很容易产生供应可能发生短缺的恐慌心理，进而推动石油价格上涨
- 2011年10月24日欧盟领导人表示，二十国集团所有发达国家和新兴经济体应当携手应对当前全球经济放缓带来的严重挑战，想方设法维护金融稳定并恢复市场信心
- 2011年10月24日在居民身份证中加入指纹信息，有效防范冒用他人居民身份证以及伪造、变更居民身份证等违法犯罪行为的发生，并在金融机构清理问题账户、落实存款实名制等方面发挥重要作用
- 2011年10月24日前三个季度北京实现地区生产总值(GDP)11404.3亿元，同比增长8%，增速与上半年持平；同时，京、蜀居民人均可支配收入分别增长10.7%和15%，增速快于GDP。
- 2011年10月24日10月以来价格下降食品的种类及降幅进一步扩大，其中，猪肉价格环比下降超过1%
- 2011年10月24日金网通正积极筹备上市之际，母公司通达电器却遭到了股东们的猛烈抨击
- 2011年10月24日因中央股票借货措施涉及货源及法律等技术问题，预料短期内不会有结果。明年只进行初步的可行性研究，不代表交易所未来会落实设立中央股票借货。
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