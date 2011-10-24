中国公安代表团与泰国警察总监举行会谈 2011年10月24日 泰国警方高度重视“10·5”案件，已从总部调派高官和刑侦专家专门负责此案的侦查工作，将会继续与中国警方密切合作，加快侦查工作，早日查明真相并向中方通报

北京为退役大学生士兵降低落户门槛 2011年10月24日 提升兵源质量是这次征兵的主要目标。为此，北京市将以高学历青年群体为重点，尤其要调动大学生应征入伍的积极性

秒针系统获凯鹏华盈领投2000万美元B轮融资 2011年10月24日 《财经》综合报道 日前，中国第三方互联网广告效果评估机构秒针系统公司，获得国际风险投资机构凯鹏华盈(KPCB China)领投、宽带资本(CBC)、红点资本和WPP Digital共同参与的2000万美元融资