- 2011年10月24日按照网上发行日起计算，截至10月23日，已有274家创业板企业进行了IPO，这274家创业板企业计划募资670.8亿元，实际募资额则达到了1936.3亿元
- 2011年10月24日银监会副主席周慕冰10月24日表示，银监会将进一步加大对小微型企业贷款的政策支持力度
- 2011年10月24日据北京统计局数据显示，前三季度，全市政策性住房完成投资530.7亿元，比上年同期增长2.3倍，其中住宅完成投资为432.7亿元，增长2.7倍
- 2011年10月24日在已故华懋集团主席龚如心千亿遗产案中两度败诉的陈振聪，今日向香港终审法院提出申请上诉许可，最终被终审法院驳回，法院稍后会发出书面理据，这意味着几度吸引眼球的世纪争产案就此正式结束。
- 2011年10月24日据北京统计局数据显示，9月末，北京商品房施工面积为10906.5万平方米，比上年同期增长25%，增幅比1-8月下降1.3个百分点
- 2011年10月24日据北京统计局数据显示，前三季度，全市完成房地产开发投资2264.2亿元，比上年同期增长15.2%
- 2011年10月24日山东省金融办要求，小额贷款公司严禁新增房地产贷款，严禁小额贷款公司向房地产企业及房地产企业的大股东、法定代表人、董事长、高管人员及亲属等重大关联方新发放贷款
- 2011年10月24日中国央行行长周小川24日在一个论坛上表示，中国可能将更过的资源分配转向民间，包括外汇来讲，更多的“藏汇于民”，扩大居民外汇使用范围，以进一步平衡国际收支
- 2011年10月24日8月份以来，物价总水平涨幅开始回落，年内价格运行拐点特征已经得到确认，预计今年后两个月消费价格指数（CPI）可以控制在5.0%以下。
- 2011年10月24日对宏观数据的悲观反应以及大盘的扩容压力最终压垮了市场。上周四，沪指创下近31个月以来的收市新低。
- 2011年10月24日10月中旬，50个城市主要食品综合平均价格环比下降0.66%，降幅较上一期扩大0.34个百分点。
- 2011年10月24日北京统计信息网10月24日消息，北京市统计局发布数据显示，2011年1-9月，北京市居民消费价格累计上涨5.9%。其中，消费品价格上涨5.2%，服务项目价格上涨7.0%
- 2011年10月24日在目前通胀压力情况下，恐怕人民币升值是最有效的政策工具。
- 2011年10月24日10月24日-28日沪深两市只有13家公司的限售股将解禁，解禁数量为11.31亿股，按10月21日收盘价计算，解禁市值约为90.81亿元。此前一周有19.21亿股限售股解禁，解禁市值为234.88亿元
- 2011年10月24日新疆维吾尔自治区第八次党代会即将召开，会议期间，与会党代表可凭代表证免费乘坐公交车，党代表驻地将全天候有出租车等候，同时还提供预约服务。
- 2011年10月24日证监会正积极推进《期货法》的研究工作。但他没有透露具体的进程及时间表，仅表示《期货法》在最终出台前还有诸多工作要做，如全国人大的审议等
- 2011年10月24日调查结果显示：房地产调控显现积极效果，居民房价满意度持续回升，近七成居民支持限购政策长期化；房价趋稳预期成主流，房租上涨预期有所回落；居民购房意愿创5年来新低，买卖双方仍陷胶着状。
- 2011年10月24日尽管10月汇丰PMI初值达到5个月来的最高值51.1%，但是出于对中小企业资金链的担忧，市场对四季度的制造业发展仍表示担忧。
- 2011年10月24日市场早前传出，新华人寿会先H后A上市，但两个上市日期距离极近，可能类似农业银行上市时，A及H股定价日相同，上市挂牌日相差一天。
- 2011年10月24日政策超调导致的货币增速大幅下滑及经济持续回落，是目前央行放出政策调整信号的主要原因
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