阿根廷女总统克里斯蒂娜获选连任 2011年10月24日 当地时间23日21时，阿根廷全国选举委员会公布了对15．5％的选票进行的统计结果，克里斯蒂娜获得53．04％的选票，而排在第二位的“进步广泛阵线”候选人埃梅斯·宾纳的得票率为16．98％

土耳其东部地震死亡人数升至217人 受伤1090人 2011年10月24日 土耳其东部当地时间23日13时41分（北京时间18时41分）发生里氏7．2级地震，震中位于和伊朗接壤的凡省塔巴利村，震源深度5公里