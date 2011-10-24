- 2011年10月24日“我们华西建这个大楼30亿也好，铸这一头金牛的30亿也好，都是用我们华西村民自己的钱，如果说这是炫富的话，那就是炫的我们华西农民富起来了，炫的是我们中国农民也富起来了。”
- 2011年10月24日创业板10月30日将迎来开板两周年。曾被寄予“厚望”的创业板，在圈走1936亿元资金之后，给资本市场和股民留下的却是一个“破发”遍地、上市公司良莠不齐、制度创新几近停滞的“烂摊子”。
- 2011年10月24日攀钢钒钛业绩滑99.28%吓坏股市，22家券商在重组预期上大做文章，82份研报中近6成给予攀钢“推荐”、“强烈推荐”以上评级
- 2011年10月24日
- 2011年10月24日现行的继承制度起源于1688-1700年，确保王位由新教徒掌控，禁止任何王位继承人与天主教徒通婚，否则就要放弃继承王位的机会
- 2011年10月24日一位官员表示，他们泄露的数据包括国内生产总值(GDP)、消费者价格指数(CPI)和货币供应量等备受关注的宏观经济数据
- 2011年10月24日10月19日和20日，马圭省部分地区连降暴雨，导致发生山洪灾害，造成多个村镇受灾，多座桥梁被冲垮，7000多户民宅被毁
- 2011年10月24日《朝日新闻》援引事件知情人士称，涉嫌被泄的信息涉及日本防卫省订购的国防装备，尚不清楚这些信息是否属于敏感国防信息
- 2011年10月24日银监会副主席周慕冰10月24日表示，下一阶段，在前一段时间严格控制贷款新增的基础上，银监会将重点推进存量平台贷款的风险缓释和整改增信。所有存量平台贷款必须落实合格、足值的抵质押，并进行还款方式整改。
- 2011年10月24日德国报废卫星“伦琴”的碎片已于本周日(23日)进入大气层
- 2011年10月24日我们准备好视情况利用我们的工具，以在物价稳定的前提下提振经济复苏
- 2011年10月24日据路透社消息，中国国务院国资委披露20家央企中102家去年的经营效益“成绩单”。其中中石油1,241.8亿元人民币位列“最赚钱央企”第一名，而中国联通以亏损41.4亿元垫底
- 2011年10月24日当地时间23日21时，阿根廷全国选举委员会公布了对15．5％的选票进行的统计结果，克里斯蒂娜获得53．04％的选票，而排在第二位的“进步广泛阵线”候选人埃梅斯·宾纳的得票率为16．98％
- 2011年10月24日
- 2011年10月24日
- 2011年10月24日早盘权重股拉抬股指，中小盘加速杀跌，导致股指快速回落，沪指几度逼近2300点，但在权重股奋力护盘下，沪指即在2300点上展开震荡。早盘沪市成交量较上周五同期萎缩15%左右
- 2011年10月24日部分业主称由于降价，房子还没入住已经损失了数十万，接近总房价的三分之一。部分业主还声称房产商的降价行为系“价格欺诈”。
- 2011年10月24日截止9月底，福州市国资委所出资企业资产总额645.56亿元，同比增加198.83亿元，同比增长38.61%。。
- 2011年10月24日据华尔街日报消息，消息人士透露，谷歌至少已与两家私募股权投资公司进行会谈，商讨如何帮助他们进行融资，以收购雅虎公司的核心业务
- 2011年10月24日土耳其东部当地时间23日13时41分（北京时间18时41分）发生里氏7．2级地震，震中位于和伊朗接壤的凡省塔巴利村，震源深度5公里
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