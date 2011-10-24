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民诉法草案设立小额诉讼制度 5000元以下一审终审 2011年10月24日 民诉法草案增加公益诉讼制度，规定对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，有关机关、社会团体可以向人民法院提起诉讼