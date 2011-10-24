- 2011年10月24日
- 2011年10月24日纽约汇市上周五，美元跌至75.78日圆低点，为二战后日元币值重估以来的纪录高点
- 2011年10月24日要重振股市的信心，需要的不仅仅是几个“救市”政策，更为迫切的是完善的制度、公平的规则。建立在公平基础上的信心，才能更强大持久。
- 2011年10月24日制造业产品在出厂价格与投入价格同时上涨的背景下，工业品出厂价格呈现加速上涨的态势，而投入价格增速则有所放缓
- 2011年10月24日稳定房地产市场工作若出现6种情形之一，相关市、县(市、区)政府负责人要被省城乡住房工作协调委员会要约谈
- 2011年10月24日中国央行行长周小川24日在一个论坛上表示，中国FDI今年会比较强劲，中国的FDI里也混杂了一部分热钱，从国际收支总平衡，也就是从经常项目和资本项目总和来看，中国今年国际收支的总顺差可能还是比较大的
- 2011年10月24日政府采取了一系列稳定市场供应、降低流通成本、整顿市场价格秩序、促进货币信贷向偿贷回归的政策措施，物价较快上涨的势头已经基本得到控制
- 2011年10月24日中国不断完善宏观调控的体系和手段，包括采取适当的财政货币政策，并结合中长期规划的指导，有能力使年度经济增长速度维持在这个合理区间内，避免大起大落，更不会突破合理区间的上限或下限
- 2011年10月24日另外两个依旧存在分歧的问题是：扩大欧元区4,400亿欧元欧洲金融稳定基金(EFSF)的借款能力以及通过复杂重组来解决希腊不断扩大的公共债务
- 2011年10月24日他同时表示，涉及房地产和民间借贷领域的案件只是个别现象，“民间借贷和房地产领域整体形势平稳、风险可控”。
- 2011年10月24日“十一五”期间，湖北省高新技术产业产值达1.2万亿元，累积实现增加值5681亿元。
- 2011年10月24日锦州湾就曾出现过海底泥中重金属锌超标2000多倍、铅超标300多倍，排污口附近7平方公里海滩无任何生物，被称为“死滩”的现象。
- 2011年10月24日利比亚执政当局20日完全占领卡扎菲武装最后一个据点卡扎菲家乡苏尔特。利比亚前领导人卡扎菲也于当天在苏尔特被执政当局武装抓获，随后因重伤身亡
- 2011年10月24日民诉法草案增加公益诉讼制度，规定对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，有关机关、社会团体可以向人民法院提起诉讼
- 2011年10月24日据中国经营网消息，10月23日18时50分许，和谐号龙岗平湖段出现重大事故，4名甘肃籍男子在深圳地区一处铁轨附近逗留，被一辆自深圳开往广州的和谐号列车撞击，根据警方通报已有2人死亡，另2人重伤已被送往医院抢救
- 2011年10月24日
- 2011年10月24日建议在四季度前半段优先配置短端品种，待CPI确立下行趋势后转为配置长久期品种
- 2011年10月24日
- 2011年10月24日目前，中央各部门及下属单位已先后进行了第一、第二期的批量集中采购，第三期批量集中采购也正在进行当中。财政部将会在中央单位扩大试点的基础上，逐步向全国推广。
- 2011年10月24日2011年前三季度，全国财政收入已经达到全年收入的91.12%，而支出比例仅69.32%，今年最后一季度“突击花钱”或达3万亿元。专家呼唤预算体制改革。
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