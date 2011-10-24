业内称温家宝表态或预示人民币汇率升值进入观察期 2011年10月24日 刘林 美国国会再度施压人民币，但市场却在悄然地看空人民币。在其他新兴市场国家货币大幅贬值之际，中国也应当考虑出口和国内经济的放缓，或许人民币升值将进入观察期。