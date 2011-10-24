- 2011年10月24日继温州和鄂尔多斯之后，民间借贷风暴又袭向河南。目前河南省内有112家担保机构存在较大风险，其中超过10家的城市为：郑州36家、洛阳19家、南阳11家
- 2011年10月24日。“目前房地产行业最大的问题在于整个商品房新开工面积增速已经连续19个月高于我国的销售面积增速”
- 2011年10月24日淘宝提价，中小商户集体抗议，战火熏红了半边天。这一次，马云面临的，不仅仅是道德危机。
- 2011年10月24日据重庆商报消息，沃尔玛重庆13家门店预计于25日重新恢复营业。重庆沃尔玛方面昨日已经开始在门店附近设置咨询点，向市民介绍沃尔玛新开业的情况
- 2011年10月24日10月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3549元。
- 2011年10月24日兵役法草案规定，义务兵退出现役，报考公务员、应聘事业单位职位的，同等条件下优先录用或者聘用。退役大学生复学后，参加国家组织的农村基层服务项目人选选拔优先录取。
- 2011年10月24日在“打黑除恶”过程中，我们始终坚持实事求是、依法办案。打击范围不缩小，也不扩大；定性上不压低，也不拔高，不枉不纵
- 2011年10月24日今年第三季度共有84家商业银行发行银行理财产品5868款，发行总数较上季增长近15%；发行规模约为4.84万亿元。
- 2011年10月24日10月22日，丰田汽车公司社长丰田章男亲表示，丰田将在“十二五规划”期间，开发搭载国产混合动力总成的车辆，并力争在2015年左右实现在一汽丰田、广汽丰田的生产和销售
- 2011年10月24日美国国会再度施压人民币，但市场却在悄然地看空人民币。在其他新兴市场国家货币大幅贬值之际，中国也应当考虑出口和国内经济的放缓，或许人民币升值将进入观察期。
- 2011年10月24日据中国证券报消息，在22日江苏常州举行的秋季投资论坛上，国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，预计明年政策基调基本维持现状
- 2011年10月24日一位温州银行业人员透露，在这次温州借贷风波中，浦发银行和兴业银行资金卷入稍微多些，温州银行则比较少
- 2011年10月24日截至10月23日已有29家房地产类上市公司公布三季报，三季度净利润环比大幅下滑40%，经营性现金流量净额从去年同期的30.8亿元骤降为-16.6亿元。
- 2011年10月24日曾经以光伏第一股，在全球资本市场创下了中国新能源概念的神话。然而十年如一梦，曾经的中国首富，现在步入了寒冷的冬天。尚德电力令中国的光伏神话破灭。
- 2011年10月24日从自查结果看，紫鑫药业承认公司2010年第二、三大客户千草药业、正德药业，以及2011年重要客户通化鸿涛与上市公司存在巨额内部交易，而且这些交易均未履行必要的审议程序，更未如实披露
- 2011年10月24日一位熟悉案情的人士认为，其实本案是变相的非法集资，犯罪嫌疑人以吸储的手段“集资”，再将储户资金定向投入某个项目或贷款人，只不过他们是借助银行的渠道，将非法集资变得合理化
- 2011年10月24日个人住房按揭贷款的吸引力正在下降，加上日趋严格的额度控制，使建行成为上浮房贷利率的首吃螃蟹者。
- 2011年10月24日相比海外市场，香港的沽空机制其实颇为严格，禁止无货沽空，以降低个别股份的沽空风险，但市传ETF等工具已经成为早前对冲基金沽空中国概念的“新宠”
- 2011年10月24日自2008年中国远洋成功竞标比雷埃夫斯2、3号码头35年经营权短短三年，还是经历了多次罢工。中国远洋的尴尬也是很多中国企业海外并购时及并购后要面临的--国外工会太强大，罢工时有发生，中国企业如何规避罢工风险？
- 2011年10月24日中国水电的平稳登陆A股可能仅仅是大盘股融资洪峰的前奏，陕煤股份、中交股份，以及传闻中的新华人寿，都有望从中国水电的手中夺过“年内最大规模IPO”的头衔，更为猛烈的“抽血行动”将一触即发
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