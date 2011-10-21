欧洲危机毒瘤难除 2011年10月24日 廖宗魁 享受惯了高福利的希腊人，突然对穷日子不适应。大规模的大罢工背后，“欧猪五国”中期的债务调整将陷入“囚徒困境”，不紧缩无法赢得市场的信心，紧缩又会伤及经济，反而可能再度使债务恶化。

中国9月份需仍有韧劲 宏调政策基调暂难放松 2011年10月24日 虽然M1增速已近历史低点，出口增速已经明显恶化，但9月份内需依然很有韧劲，政策基调暂时还难以放松