- 2011年10月24日埃尔多安在凡省举行的记者招待会上说，仅在凡省就有93人死亡，在受灾最为严重的埃尔吉希县有55座建筑物倒塌，45人死亡。他没有透露被埋在废墟下的人数。
- 2011年10月24日享受惯了高福利的希腊人，突然对穷日子不适应。大规模的大罢工背后，“欧猪五国”中期的债务调整将陷入“囚徒困境”，不紧缩无法赢得市场的信心，紧缩又会伤及经济，反而可能再度使债务恶化。
- 2011年10月24日银行渠道收紧基金发行数量，其将威胁中小基金的生存，因而寻找新渠道刻不容缓
- 2011年10月24日海上开采技术远逊于中国的印度，突然联手已经跟中国达成妥善解决“海上问题”的越南，双方悍然不顾中国南海主权的合作背后，谁才是真正的幕后推手？美国人嘲笑：海洋战略正考验中国
- 2011年10月24日在今年剩余不到3个月时间里，铁道部将发行800亿元企业债。相关部门频繁出手保驾铁道新债，未来扩容仍是趋势。
- 2011年10月24日虽然M1增速已近历史低点，出口增速已经明显恶化，但9月份内需依然很有韧劲，政策基调暂时还难以放松
- 2011年10月24日民间借贷危机悄然而至，高利润增长幻象背后隐藏着银行放弃责任的虚伪和自我伤害的真实故事。
- 2011年10月24日转融通业务相关筹备工作正在紧锣密鼓地展开。中国证券金融股份有限公司企业名称虽已获核准，但要正式开展业务，还需先完成规则体系搭建、技术系统建成、仿真测试等一系列工作。预计12月上中旬转融通试点业务可进入全网测试阶段
- 2011年10月24日佛山市律师协会理事邓敏姿表示，弘扬见义勇为精神，除加强宣传外，更重要的是解决见义勇为人员的权益保障问题。彭宇案让大家觉得，当英雄强出头不是一件好事，所以大家都不敢也不愿意伸出援助之手
- 2011年10月24日20家基金公司的266只基金24日披露三季报。天相投顾统计数据显示，在A股三季度遭遇重挫情况下，三季度末可比的股票方向基金平均仓位降至76.36%，较年中下降近3个百分点。已披露季报基金三季度合计亏损985.94亿元，亏损额环比剧增
- 2011年10月23日第一，要保障供给。要在供需平衡上着手，特别要抓好农业生产，更加重视一些直接影响群众生活的重要农副产品的供应。第二，切实降低流通成本。第三，增加储备。第四，落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制
- 2011年10月23日在传统上区域国家主要以美元作为计价货币和结算货币，本币参与比例较低，在国际金融动荡的环境下，这种结算方式不仅增加成本，而且还会使投资贸易活动产生不必要的汇率损失
- 2011年10月21日
- 2011年10月21日10月21日，巨人网络董事长兼CEO史玉柱称因发表微博将自己和马云送去“喝咖啡”，痛定思痛下将自宫封博
- 2011年10月21日自焚村民汪家菊今年53岁，家住点军区五龙社区四组，经初步诊断，面部及肘部3度烧伤，事发后立即被送往医院救治，目前生命体征平稳
- 2011年10月21日10月20日，方正东亚信托发布澄清公告称，从未收到中国银监会和属地银监局关于如何开展房地产信托业务的特别通知，更没有收到中国银监会和属地银监局关于暂停房地产信托业务三个月的“窗口指导”
- 2011年10月21日10月19日，渤海信托发布澄清公告称，未收到中国银监会和属地银监局关于3个月内如何开展房地产信托业务的正式通知，也未受到中国银监会和属地银监局的任何处罚
- 2011年10月21日我们公司几乎每天都有招标。照片上是最近要招标的部分项目。如果您或您的朋友是对应的厂家，欢迎你们来参加。与我们做生意就这样简单，通过网络
- 2011年10月21日10月20日，四川信托发布公告称，根据国家对房地产宏观调控的实际，并出于风险防范考虑主动暂停了房地产业务审批。日前有消息人士透露，银监会叫停渤海信托、方正东亚信托、四川信托、五矿信托四家信托公司的房地产信托业务
- 2011年10月21日欧债问题既有国际金融危机的大背景，与全球经济整体复苏形势不稳定密切相关，也是欧盟及欧元区内部问题长期积累的结果。解决问题除了紧急救助措施之外，关键在于进行财政、金融等方面的机制性、根本的改革
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