- 2011年10月21日中国和东盟既是唇齿相依、患难与共的好邻居，又是平等互利、合作共赢的好伙伴。正如一句中国谚语讲的那样，“邻居好，赛黄金”。只要我们始终秉持平等互信、求同存异的原则，就能超越政治、经济、宗教、文化等方面差异
- 2011年10月21日阿里·塔尔胡尼说法：“我告诉他们将卡扎菲的尸体再冷冻几天… …，以确定所有人都知道他的死讯。”他还透露卡扎菲的尸体现在放置在被“过渡委”武装牢牢控制的米苏拉塔
- 2011年10月21日
- 2011年10月21日交通银行股份有限公司周五发布公告称，已在中国大陆市场发售总值人民币260亿元的次级债，以充实资本
- 2011年10月21日五大行今年发行次级债将达到1860亿元
- 2011年10月21日北京证监局上市公司监管一处处长余辉表示，约谈史玉柱一事确实，但由于约谈并非公开处理的范围，此前未公开披露，同时监管层密切关注新媒体的影响，在以后政策制定中亦会给予考虑
- 2011年10月21日鉴于这一事件所造成的恶劣影响，根据《治安管理条例》第六十八条的规定，警方决定对黎某治安拘留15天，罚款1000元；朱某虽不是事件的直接参与人，但播放的淫秽影片由其完成下载，也将被处以10天的治安拘留
- 2011年10月21日中方始终尊重利比亚人民的自主选择，尊重利“过渡委”在解决利比亚问题上的重要作用和地位。“过渡委”也对中方采取负责任的立场表示尊重和感谢
- 2011年10月21日中国希望，首先要切实处理好遇难中国船员的善后事宜，同时开展深入调查，尽快查明真相，依法缉拿并严惩凶犯。我们也希望开展湄公河流域执法合作，确保航道安全
- 2011年10月21日自去年以来，青岛市公安机关通过侦办聂磊涉黑案件，协助和配合纪检、检察机关查处了青岛市公安队伍中的涉及违法违纪和“保护伞”的问题
- 2011年10月21日近一个月来中国股市屡创新低，瑞银发布最新报告称，受流动性收紧及房地产去库存等因素影响，预计四季度市场还将迎接最后一跌，不过2012年市场流动性则将迎来拐点
- 2011年10月21日吴丁昂敏乌表示，缅方高度重视缅中全面战略合作伙伴关系，将与中方保持密切沟通，积极寻求解决问题的办法，维护共同利益
- 2011年10月21日大成中证消费主题指数基金胡琦对此分析说，可能是因为证监会表态称“IPO高速发展态势将保持10年”让投资者担忧进一步扩容、资金面压力再增
- 2011年10月21日仇保兴说：“我们的下一代，往高楼上一站，一看，长江南北，所有的城镇都是一个模式，这是很危险的，那个时候，他们就会骂我们，当时的设计师、主管部门都做了什么。”
- 2011年10月21日三季度社会净融资规模下降主要是因为监管机构收紧了信贷供给的漏洞
- 2011年10月21日地方债的改革一方面将缓解地方政府偿债压力， 另一方面将使城投债下一步政策走向更明晰
- 2011年10月21日笼罩在减持阴云下的华谊兄弟(300027)每次发布定期报告时，其股东变动情况也是市场关注的一大重点。今日(10月21日)，华谊兄弟发布三季报，20%的业绩增长率显得中规中矩
- 2011年10月21日尽管近几个月美国资本市场走势低迷，中资概念股上市几乎断流，百度投资的中国在线旅游信息平台--“去哪儿(Qunar.com)”却对明年赴美上市仍相当有信心
- 2011年10月21日前三季度我国物流运行总体形势良好，但成本居高不下，社会物流总费用为5．8万亿元，同比增长18．7％，社会物流总费用与gdp的比率为18％，显示出经济运行中的物流成本依然较高。
- 2011年10月21日自9月7日广东省每500克生猪价格冲上10元高位之后，连续6周出现小幅回落。受生猪价格持续下降影响，广东省猪肉批发和零售价均出现小幅下降。
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