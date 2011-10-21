粤生猪市场价格连降六周 后期猪肉价格有下降空间 2011年10月21日 自9月7日广东省每500克生猪价格冲上10元高位之后，连续6周出现小幅回落。受生猪价格持续下降影响，广东省猪肉批发和零售价均出现小幅下降。