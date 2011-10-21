土耳其缘何越境打击库尔德武装 2011年10月21日 库尔德工人党武装屡屡发动袭击，甚至已经发展到向平民、孕妇和儿童直接开火，这点燃了土耳其政府的愤怒之火

国际新闻早报 2011年10月21日 西班牙巴斯克地方分裂组织“埃塔”20日以书面和录像方式宣布该组织将永久放弃武装斗争。“埃塔”组织强调这是“明确、坚定且永久性放弃武装对抗的承诺”，同时要求西班牙和法国政府尽快与其开始直接对话

美参议院批准布赖森出任商务部长 2011年10月21日 67岁的布赖森有丰富的商界工作经验，1990年至2008年，布赖森担任总部设在加利福尼亚州的上市公司爱迪生国际公司董事长兼首席执行官。他还是波音、迪士尼等大公司的董事，以及多家行业组织的领导人