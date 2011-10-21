- 2011年10月21日今年前三季度我国社会融资规模为9．8万亿元，比去年同期少1．26万亿元。
- 2011年10月21日债券市场小牛行情持续，10年期政金债在银行间热卖
- 2011年10月21日2011 年截止到三季度，利率产品总量发41331.42 亿元，同比下降34.8%；信用产品发行规模合计17249.92亿元，同比增长19.74%
- 2011年10月21日央行过去“紧货币、紧信贷”已经逐步转变为“货币微妙松动、紧信贷”
- 2011年10月21日中国石油董事长蒋洁敏称公司炼油板块将亏损500亿元的言论，以及新油气资源税将实施的消息，引发市场对石油板块的忧虑
- 2011年10月21日张曙光预计，欧债危机对中国的影响有可能在第4季度体现出来，2011年4季度GDP同比增速将进一步放缓至8.8%，全年GDP同比增速9.2%
- 2011年10月21日沪深两市开盘涨跌互现，股市疲软，缺乏回升动力，股指整日呈现低位震荡行情
- 2011年10月21日妻子参与家庭生产/经营、买房/盖房和投资/贷款决策的比例分别为72.6%、74.4%和74.7%。数据显示，包括与配偶联名在内，女性有房产的比例为37.9%，男性为67.1%。
- 2011年10月21日中国央行前副行长吴晓灵周四表示，政府应该对国内所谓的“影子银行”机构持包容态度，这些机构的存在有助于实现金融领域的多样化
- 2011年10月21日调查显示，在整个婚姻生活中曾遭受过配偶侮辱谩骂、殴打、限制人身自由、经济控制、强迫性生活等不同形式家庭暴力的女性占24.7%，其中，明确表示遭受过配偶殴打的比例为5.5%，农村和城镇分别为7.8%和3.1%
- 2011年10月21日“埃塔”原是佛朗哥时代西班牙北部巴斯克地区的地下组织，成立于1959年，其全称为巴斯克民族和自由组织。该组织主张在西班牙北部巴斯克地区和法国南部巴斯克地区成立一个独立的国家，但遭到西班牙和法国的反对
- 2011年10月21日接下来的情景令张世芬目瞪口呆，“我看到车子往后退了一点又往前，娃儿就被卷到车轮下，然后车子继续朝前开了大概10米。”
- 2011年10月21日实际上现在楼市已经有一些迹象表明，至少在地方上已经出现了一些变化，甚至有些地方银行的资金都在出现一些松动
- 2011年10月21日库尔德工人党武装屡屡发动袭击，甚至已经发展到向平民、孕妇和儿童直接开火，这点燃了土耳其政府的愤怒之火
- 2011年10月21日穆阿迈尔·卡扎菲经历过两次婚姻，生养了8名子女。除长子为前妻法蒂赫·努里所生外，其余6儿1女均为现任妻子萨菲亚·法尔卡什所生。另外卡扎菲还领养了一儿一女。以下是卡扎菲亲生儿女的简况介绍
- 2011年10月21日西班牙巴斯克地方分裂组织“埃塔”20日以书面和录像方式宣布该组织将永久放弃武装斗争。“埃塔”组织强调这是“明确、坚定且永久性放弃武装对抗的承诺”，同时要求西班牙和法国政府尽快与其开始直接对话
- 2011年10月21日一项新研究显示，在基因不变的情况下，父辈生物还能借助外因把“长寿秘诀”传给后代
- 2011年10月21日2月15日，利比亚数个城市，包括首都的黎波里，爆发大规模游行示威，要求执政42年的利比亚领导人卡扎菲下台。示威人群与警察发生冲突，造成人员伤亡
- 2011年10月21日67岁的布赖森有丰富的商界工作经验，1990年至2008年，布赖森担任总部设在加利福尼亚州的上市公司爱迪生国际公司董事长兼首席执行官。他还是波音、迪士尼等大公司的董事，以及多家行业组织的领导人
- 2011年10月21日巴西最高法院的宣判称，政府9月15日宣布的对进口汽车增税的法令违宪，因为它违反了纳税人的事先知情权，并明显有突然袭击之嫌。判决强调，今后政府在发布类似法令时，必须提前90天公布
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