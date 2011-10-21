- 2011年10月21日“埃塔”组织通过“加拉日报”网页发布视频和文章宣布了这一决定，并强调“埃塔”组织作出的是“明确、坚定且永久性放弃武装对抗的承诺”，同时要求西班牙和法国政府尽快与其开始直接对话
- 2011年10月21日调查小组发布的报告说，爱尔兰今年有望实现将赤字限定在国内生产总值的11.5%以内的目标。同时，爱尔兰政府已完成3月份制订的综合金融改革计划的初期目标，一些重要的结构调整措施也在陆续实施当中
- 2011年10月21日联合国秘书长潘基文说：“很明显，今天标志着利比亚历史性的转折。”他呼吁利国内各派武装人员放下武器，寻求和平
- 2011年10月21日对利比亚执政当局和国际社会来说，卡扎菲身亡并不意味着利比亚未来将是一片玫瑰色，相反种种挑战已经摆在利比亚执政当局的面前
- 2011年10月21日欧盟金融工具市场法规于2007年开始实施。这项法规最初用来对银行及投资公司的投资服务和传统的证券交易及新型的交易产品进行监管。然而随着金融危机的到来，原有法规的不足也越来越突出
- 2011年10月21日所有欧元区国家在同一时间采取紧缩措施，将使我们的经济陷入衰退，正如日本在20世纪90年代中期所经历的一样
- 2011年10月21日巴西政府提出，将矿业开采税税率由净收益额的2%上调为毛收益额的4%，并计划采用浮动税率，在产业兴旺时，可能会达到毛收益额6%的上限，而当经济不景气、矿石价格下跌时，最低降至毛收益额的0.5%
- 2011年10月21日受利比亚前领导人卡扎菲死亡消息以及美国经济数据好坏参半影响，纽约油价20日下跌81美分，收于每桶85.30美元，跌幅为0.94%
- 2011年10月21日赖斯当天在例行新闻发布会上说，基金组织和世界银行的联合专家组已在10月6日至13日期间访问了利比亚，对当地的宏观经济、公共财政和公共开支等状况进行了调查
- 2011年10月21日据越南汽车协会公布的最新数字，越南前9个月汽车销量为8.06万辆，同比增加3%。其中轿车销量增加31.6%，多功能车增加4%，商务车下降13%
- 2011年10月21日报告同时显示，1至9月，雀巢公司的销售量同比增长4.1%，提价3.2%
- 2011年10月21日根据并购计划，卧龙集团收购ＡＴＢ集团及其原股东艾泰克工业股份公司所持的ＡＴＢ全部股权和债权，ＡＴＢ原执行总裁施密特继续留任这一职务
- 2011年10月21日中国央行原顾问余永定表示，相比通货膨胀问题，经济增长问题更令他感到担忧。
- 2011年10月21日新加坡住宅市场逾80%是由建屋发展局建造并出售给新加坡人的公共住房。私宅市场只占不到20%，其中一部分不限制外国人购买
- 2011年10月21日仓储行业土地税降低，只是降低目前商品的物流成本的部分税负，要降低目前的物价，特别是消费品价格，农产品价格，仍有很多路要走
- 2011年10月21日由于目前地方政府单一的融资风险高度集中于银行，其债务平台风险极有可能转化为银行风险。所以急需借助直接融资(面向社会发债)渠道，分散银行贷款过于集中的风险。
- 2011年10月21日希拉里在阿富汗首都喀布尔接受记者采访前看到卡扎菲被逮捕的消息，她看上去非常震惊，并夸张地“哇”了一声。不过随后希拉里强调此消息未经证实，称以前有很多类似消息了。
- 2011年10月21日中国中关村科技园区管理委员会与香港交易所签署合作备忘录，将推动中关村园区企业海外上市
- 2011年10月21日中信建投研究员黄文涛称，乐观地看，地方政府债将会逐步部分或全部替代城投债。
- 2011年10月21日商务部西亚非洲司副司长谢亚静援引南非标准银行的统计报告称，非洲基础设施建设2/3的资金来自中国。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富