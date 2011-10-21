爱尔兰有望达到2011年赤字控制目标 2011年10月21日 调查小组发布的报告说，爱尔兰今年有望实现将赤字限定在国内生产总值的11.5%以内的目标。同时，爱尔兰政府已完成3月份制订的综合金融改革计划的初期目标，一些重要的结构调整措施也在陆续实施当中

国际社会希望利比亚执政当局继续推进和解进程 2011年10月21日 联合国秘书长潘基文说：“很明显，今天标志着利比亚历史性的转折。”他呼吁利国内各派武装人员放下武器，寻求和平

欧盟委员会提议改革金融市场监管法规 2011年10月21日 欧盟金融工具市场法规于2007年开始实施。这项法规最初用来对银行及投资公司的投资服务和传统的证券交易及新型的交易产品进行监管。然而随着金融危机的到来，原有法规的不足也越来越突出

巴西政府和议会商讨提高矿业开采税税率 2011年10月21日 巴西政府提出，将矿业开采税税率由净收益额的2%上调为毛收益额的4%，并计划采用浮动税率，在产业兴旺时，可能会达到毛收益额6%的上限，而当经济不景气、矿石价格下跌时，最低降至毛收益额的0.5%

国际财经快报 2011年10月21日 受利比亚前领导人卡扎菲死亡消息以及美国经济数据好坏参半影响，纽约油价20日下跌81美分，收于每桶85.30美元，跌幅为0.94%

国际货币基金组织将再派专家组赴利比亚 2011年10月21日 赖斯当天在例行新闻发布会上说，基金组织和世界银行的联合专家组已在10月6日至13日期间访问了利比亚，对当地的宏观经济、公共财政和公共开支等状况进行了调查

国际财经简讯 2011年10月21日 据越南汽车协会公布的最新数字，越南前9个月汽车销量为8.06万辆，同比增加3%。其中轿车销量增加31.6%，多功能车增加4%，商务车下降13%

雀巢公司今年前9个月销售额下滑 2011年10月21日 报告同时显示，1至9月，雀巢公司的销售量同比增长4.1%，提价3.2%