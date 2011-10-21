广东获批地方债试点 2011年发债额度69亿元 2011年10月21日 2011年广东省（不含深圳）自行发行地方政府债券为记账式固定利率附息债券，额度为69亿元，债券期限为3年和5年，期限结构为各占50％。

法德领导人就欧元区债务危机解决方案达成一致 2011年10月21日 法德领导人还呼吁希腊政府采取新的计划，以更有力措施来改善经济状况。根据欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织对希腊债务问题的分析报告，法德领导人还建议尽快与私营部门展开协商，以便让希腊债务问题能够得到持久有效的解决。