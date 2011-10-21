- 2011年10月21日依据即将于今年12月开始实施的《南京市公共租赁住房管理办法》，公租房承租户如果出现不符合规定的七种情形，都要被取消承租资格。
- 2011年10月21日10月18日，重庆市江津区高歇居委会主任张文森为其儿子操办婚礼，借用高歇学校闲置操场大摆80桌宴席。该校为此发布通知，要求学生10月17日和18日不能到操场活动
- 2011年10月21日民建中央副主席辜胜阻在“2011中国（河北）非公有制经济发展论坛”上说，中小企业融资难是长期存在的问题，目前中小企业融资难的状况尤其突出。
- 2011年10月21日午盘时，仅有一成以上的个股上涨，且多数个股涨幅不足1%
- 2011年10月21日关于“当前企业经营发展中遇到的最主要困难”，民营企业家选择比重最高的两项分别是“人工成本上升”和“能源、原材料成本上升”，明显高于资金紧张、不正当竞争、国内需求不足、出口需求不足等其他选项。
- 2011年10月21日2011年广东省（不含深圳）自行发行地方政府债券为记账式固定利率附息债券，额度为69亿元，债券期限为3年和5年，期限结构为各占50％。
- 2011年10月21日日本政府将斥资5000亿日元补贴在日本兴建生产与研究设施的企业，支出2000亿日元补贴节能技术，并增加2000亿日元用来帮助创造就业。
- 2011年10月21日法德领导人还呼吁希腊政府采取新的计划，以更有力措施来改善经济状况。根据欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织对希腊债务问题的分析报告，法德领导人还建议尽快与私营部门展开协商，以便让希腊债务问题能够得到持久有效的解决。
- 2011年10月21日9月6日晚10点左右，一架从冲绳飞往东京的全日空波音737－700客机在飞行途中由于副飞行员错误操作，导致飞机突然左倾，最大角度达131．7度。此后客机又以头朝下35度的姿势急坠，在30秒内由1．25万米的飞行高度下坠1800米。
- 2011年10月21日20日10时50分，上海地铁2号线江苏路站一列地铁列车驶入站台，一名站在站台上的女子突然坠落轨道，千钧一发之际，列车紧急制动，在女子身边停下
- 2011年10月21日赞矿业部长威尔伯·西穆萨当日召开记者会说，赞政府现使用办公系统陈旧，颁发许可证的过程缓慢且缺乏透明度，急需进行现代化改造。
- 2011年10月21日据知情人士透露，随着上会时间的临近，西部证券的有关高层近日一直在北京与监管部门就上市事宜进行最后汇报沟通
- 2011年10月21日如何将美国硅谷银行经营模式在中国市场环境中成功落地并非易事
- 2011年10月21日祁斌表示，“未来10年对中国来说很重要”，应该建立公平竞争的体制机制，建设创新型国家。
- 2011年10月21日较早时，菲律宾国防部发言人说，海军已就事件通知中国大使馆并作出道歉，但德尔罗-萨里奥说，菲律宾无需要为事件道歉，也没有作出道歉。
- 2011年10月21日仅仅在9月，长江证券(母公司)业绩亏损便高达1.48亿元，从而使得整个三季度净亏损0.85亿元，折合每股亏损0.04元
- 2011年10月21日国家发改委网站20日发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》。《指南》确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的
- 2011年10月21日设施涉及20人，当场致1人死亡，5人受伤(1受伤人员经抢救无效死亡，4人留医院观察治疗，病情稳定)，其他人员经体检后身体无碍自行离开
- 2011年10月21日记者登录标注有“宜昌市房地产管理局主管”的宜昌市透明售房网看到，在龙盘湖度假区第9区内的确有33栋独栋别墅拥有《建筑工程施工许可证》和《商品房预售许可证》，楼盘均为“在售”状态
- 2011年10月21日据“北京高科”首任理事长、北京邮电大学党委书记王亚杰介绍，最快明年春季学期盟校间就将开始学分互认，盟校学生还将有跨校选课、相互访学的机会。目前，各校的教务、研究生、学生工作等部门已开始对接
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