- 2011年10月21日财险成为今年保险集团业绩和利润的最大拉动引擎
- 2011年10月21日八家供电企业受到警告处分。电监会称主要原因是监管力度加大，检查到的问题种类较过去亦增加
- 2011年10月21日未来国内的房价下跌50%都很正常。一旦货币政策持续收紧，大量的开发商就将面临倒闭潮。
- 2011年10月21日根据国际发射线防护委员会的标准，普通人正常的核辐射照射量是每年不应超过1毫西弗，也就是每小时不多于0.25微西弗。根据这一标准，东京都内发现的核污染点数量众多。
- 2011年10月21日为有效解决公众关注的“执行难”问题，建立科学的执行运行机制，实现执行工作的规范高效、公正廉洁运行，最高人民法院近日出台《关于执行权合理配置和科学运行的若干意见》（以下简称《意见》）
- 2011年10月21日卡扎菲在被发现时已经受伤，但谁射出了夺取他生命的一枪目前仍然是个谜。有说法称是他自己的保镖为了使他免于被捕开枪的，而这位保镖现在也已身亡。卡扎菲死亡时身上携带者一把金制枪，这也成了反对派的战利品。
- 2011年10月21日从过去的对A股溢价，至目前的折价15%以上，H股也在下跌中逐步展现了其估值的比价优势，这也就难怪各路资本，尤其是内地民营资本对于民生银行H股开始趋之若鹜
- 2011年10月21日对于卡扎菲的死因，这份报告的解释是，卡扎菲死于头部中枪。报告写道，在被从下水管道当中带出来的时候，卡扎菲右臂中枪，除此之外，在被带上车前，卡扎菲身上并没有其他的伤势。
- 2011年10月21日从视频中可看到，卡扎菲头发凌乱，脸部和上身的衣服被鲜血染红。捕获他的利比亚执政当局武装将他从一辆车推搡到另一辆车上，卡扎菲则是拼命反抗和呼叫，又被抓住头发推到地上。
- 2011年10月21日人民币对美元汇率中间价10月21日较上一个交易日(6.3652)上升24个基点，报6.3628。
- 2011年10月21日当前，利比亚的历史已经翻开了新的一页，我们希望利尽快开启包容性政治过渡进程，维护民族团结与国家统一，尽快实现社会稳定，并开展经济重建，使人民过上安宁、幸福的生活
- 2011年10月21日奥巴马当天在白宫发表讲话时还表示，卡扎菲之死标志着卡扎菲政权走到尽头，利比亚人民漫长痛苦的篇章划上句号。
- 2011年10月21日多家券商自营业务负责人均表示，在导致9月份经营业绩下滑的众多因素中，自营业务出现大额浮亏是主因
- 2011年10月21日拉希德说，事故发生后，核电厂宣布进入紧急状态，隔离受影响区域。大约7小时后，泄漏得到控制，紧急状态解除。
- 2011年10月21日为提振低迷的房地产市场，有美国国会议员提议，允许为在美购房超过50万美元的外籍人士发放绿卡。
- 2011年10月21日中欧国际工商学院教授许小年20日在其个人微博称，“扣除通胀因素，税收增长仍为GDP增长的近三倍，第N+1次呼吁减税。”
- 2011年10月21日由于连续第三年陷入深度衰退，希腊公共债务高达GDP的162%，尽管已经收到多笔援助，但很少有人认为希腊可以还清债务，该国在危机中越陷越深。
- 2011年10月21日申银万国证券研究所报告认为，应该让ETF成为融资融券的标的。这不仅能活跃市场，而且ETF本身的市场规模也有望明显增大
- 2011年10月21日欧盟、欧洲央行和IMF的三方小组20日发布声明，建议马上向希腊提供下一笔急需的80亿欧元贷款。声明称，希腊的状况已显著恶化，对该国的贷款发放"越快越好"。
- 2011年10月21日北约将与联合国及利比亚“全国过渡委员会”协调，结束对利比亚的军事行动。拜尼沃利德与苏尔特战事即将进入尾声，结束军事行动的时刻越来越近了。
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