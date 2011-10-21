- 2011年10月21日廖曜中表示，已经隐忍上司胡作非为三年多，对官场风云感到厌倦，即将辞职，但绝不与其妥协
- 2011年10月21日金宝宝为内地第三大电视机包装塑料商，金宝宝的主要客户包括四川长虹及安徽康佳。
- 2011年10月21日国家统计局哈尔滨调查队的调查显示，哈尔滨市10%城市居民家庭拥有两套住房。
- 2011年10月21日当担任辉煌科技监事的黄继军等高管在停牌前疯狂买入自家股票之时，他们没有想到自己的行为会落入监管机构的“法眼”，更没有想到突然发生的“7.23”重大交通事故会让重组方案陷入困境，并最终搁浅。
- 2011年10月21日国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，温州和鄂尔多斯的情况实际体现了中国非公有制经济在转型期的迷茫。
- 2011年10月21日《兰世立不构成“逃避追缴欠税罪”申诉状》显示，对此前兰世立被起诉的“逃避追缴欠税罪”等罪名予以反驳，兰世立在申诉书中强调“本人没有逃避追缴欠税的行为”
- 2011年10月21日事发在清晨5时许，一艘开往中环的新渡轮，在离开长洲码头5分钟左右，在长洲避风塘对开撞上岸边石壆，船上乘客受伤
- 2011年10月21日除了“南京发布”官方微博，杨卫泽20日晚还给龙虎网编辑部发短信，赞广大网友在“网络三问”中的留言“给力”，并欢迎大家对新市委的工作继续“拍砖盖楼”
- 2011年10月21日各央企各级领导人员不得违规使用银行信贷资金，不得违规融资、担保、拆借资金、委托理财、金融衍生品交易、为他人代开信用证、购销商品和服务、招标投标等。
- 2011年10月21日贵阳市国土资源局监察支队工作人员表示，乐湾国际搞擦边球，批地的时候是以住宅、旅游、休闲等综合用地的名目，而不是高尔夫球场，建的别墅也说是普通住宅
- 2011年10月21日今冬明春全国用电形势紧张，最大电力缺口约2600万千瓦，其中既缺煤又缺水的南方和华中地区用电形势最为严峻。
- 2011年10月21日据张青华交代，8.15案发生后，一直混迹在河南、山西等偏僻地带的小煤窑、黑矿打工糊口。潜逃期间，他从未与家人联系过，也从不和人交往。10月18日，他刚从河南境内进入潼关境内就被警方抓获
- 2011年10月21日中石油董事长蒋洁敏表示，他期待国内成品油价格机制进一步完善，不过并不赞成当前将成品油的定价权下放给企业。他还首次回应了资源税调整的影响——将令中石油每年多掏约250亿元
- 2011年10月21日有悲观者认为，地方政府自行发债，或因约束机制不健全埋下更大隐患。
- 2011年10月21日该合资银行注册资本为10亿元人民币,双方股权各半.根据此前公告,该合资银行将专注服务科技型中小企业.
- 2011年10月21日
- 2011年10月21日国务院20日发布关于加强环境保护重点工作的意见，明确提出实施有利于环境保护的经济政策，积极推进环境税费改革，研究开征环境保护税；加强主要污染物总量减排具体措施，大力发展环保产业，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加
- 2011年10月21日温家宝希望有关国家政府切实做好在湄公河遇难中国船员的善后事宜，加快案件调查处理工作，共同采取行动，加强在湄公河的执法合作，确保人民生命和财产安全
- 2011年10月21日根据公司去年归属母公司所有者净利润3097.56万元计算，公司上市后摊薄每股收益为0.67元，根据创业板机械行业平均48倍的市盈率计算，公司股价将达到32.34元，睿华投资这一笔收益规模至少在32倍以上。
- 2011年10月21日今年以来，北京写字楼市场持续火爆。数据显示，从今年初到现在，北京甲级写字楼租金的累计涨幅达到了29.7%，相比去年同期的涨幅更是超过35%，接近40%。
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